سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء
سعر الدولار

سعر الدولار اليوم فى مصر بالبنوك و السوق السوداء، نقدم لحضراتكم تغطيه مستمرة لسعر الدولار من خلال جدول محدث لحظيا من البنوك مباشرة.

هذا وقد شهدت تعاملات الدولار ارتفاع قدره 5 قروش في البنوك والسوق السوداء مسجلا بذلك 17,68 جنيها للشراء مقابل 17.78 للبيع .

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17.68
أفضل بنك تشتري منه الآن:

البنك الاهلي اليوناني

17.68
أفضل بنك تبيع له الآن:

مصرف ابوظبي

اما عن اسعار الدولار في السوق السوداء فقد سجل 17,68 جنيها للشراء مقابل 17,78 جنيها للبيع .

سعر الدولار اليوم، بكافة البنوك العاملة في مصر محدث لحظياً.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية17.620017.7200
مصرف ابو ظبي17.680017.7800
البنك المصري الخليجي17.650017.7500
البنك الأهلي17.620017.7200
بنك البركة17.630017.7300
بنك القاهرة17.620017.7200
بنك الاسكندرية17.620017.7200
البنك العربي الافريقي17.630017.7300
البنك المركزي17.629917.7299
بنك مصر17.620017.7200
بنك بلوم مصر17.630017.7300
كريدي أجريكول17.630017.7300
بنك التعمير والإسكان17.620017.7200
بنك بيريوس17.650017.7500
المصرف المتحد17.620017.7200
البنك التجاري الدولي17.610017.7100
المصري لتنمية الورادات17.600017.7100
البنك الأهلي المتحد17.610017.7100
بنك المشرق17.660017.7600
بنك الاستثمار العربي17.600017.7000
البنك الأهلي اليوناني17.580017.6800
بنك HSBC17.630017.7300
بنك سايب17.620017.7200

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سعر الدولار اليوم فى مصر

سعر الدولار اليوم مصر، هذا وقد جاءت حركة أسعار الدولار في العديد من البنوك في مصر حركة بطيئة بشكل ملحوظ، ويترقب الخبراء رواج في سعر الدولار خلال تعاملاته أمام الجنيه المصري في الفترة المقبلة، سجل سعر الدولار اليوم في أخر تحديثات البنك الأهلي المصري سعر استقراراً ملحوظ وقد بلغ سعر الدولار استقرار في أغلب البنوك الحكومية والبنوك المصرية في مصر وكانت الفروق بين كل بنك وبنك آخر فروق طفيفة ما بين قرش و ثلاثة قروش.

الدولار الامريكي

من قبل الجميع، الجدير بالذكر أنه بالرغم من ذلك إلا أن قيمة الدولار قد شهدت تراجع منذ فترة 1973 بمقدار 40 مرة، وقد تسببت الأزمة المالية وأزمة الرهن العقاري التي مرت بها الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة في انهيار الدولار الأمريكي وتراجع قيمته بشكل كبير أمام اليورو في السوق وكان هذا واضحا خلال تعاملات سوق العملات في الفترة من 2007 إلى 2008.