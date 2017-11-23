سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الدولار اليوم فى مصر بالبنوك و السوق السوداء، نقدم لحضراتكم تغطيه مستمرة لسعر الدولار من خلال جدول محدث لحظيا من البنوك مباشرة.

هذا وقد شهدت تعاملات الدولار ارتفاع قدره 5 قروش في البنوك والسوق السوداء مسجلا بذلك 17,68 جنيها للشراء مقابل 17.78 للبيع .

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تنبيه: وصلت إلينا من خلال جوجل في الأغلب، في المرة المقبلة ربما لا نكون متواجدين، ابحث عنا بكلمة – سعر الدولار 365 ، أو قم بالدخول مباشرة إلي Misr365.com .

17.68 أفضل بنك تشتري منه الآن : البنك الاهلي اليوناني 17.68 أفضل بنك تبيع له الآن : مصرف ابوظبي

اما عن اسعار الدولار في السوق السوداء فقد سجل 17,68 جنيها للشراء مقابل 17,78 جنيها للبيع .

سعر الدولار اليوم، بكافة البنوك العاملة في مصر محدث لحظياً.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.6200 17.7200 مصرف ابو ظبي 17.6800 17.7800 البنك المصري الخليجي 17.6500 17.7500 البنك الأهلي 17.6200 17.7200 بنك البركة 17.6300 17.7300 بنك القاهرة 17.6200 17.7200 بنك الاسكندرية 17.6200 17.7200 البنك العربي الافريقي 17.6300 17.7300 البنك المركزي 17.6299 17.7299 بنك مصر 17.6200 17.7200 بنك بلوم مصر 17.6300 17.7300 كريدي أجريكول 17.6300 17.7300 بنك التعمير والإسكان 17.6200 17.7200 بنك بيريوس 17.6500 17.7500 المصرف المتحد 17.6200 17.7200 البنك التجاري الدولي 17.6100 17.7100 المصري لتنمية الورادات 17.6000 17.7100 البنك الأهلي المتحد 17.6100 17.7100 بنك المشرق 17.6600 17.7600 بنك الاستثمار العربي 17.6000 17.7000 البنك الأهلي اليوناني 17.5800 17.6800 بنك HSBC 17.6300 17.7300 بنك سايب 17.6200 17.7200

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سعر الدولار اليوم فى مصر

سعر الدولار اليوم مصر، هذا وقد جاءت حركة أسعار الدولار في العديد من البنوك في مصر حركة بطيئة بشكل ملحوظ، ويترقب الخبراء رواج في سعر الدولار خلال تعاملاته أمام الجنيه المصري في الفترة المقبلة، سجل سعر الدولار اليوم في أخر تحديثات البنك الأهلي المصري سعر استقراراً ملحوظ وقد بلغ سعر الدولار استقرار في أغلب البنوك الحكومية والبنوك المصرية في مصر وكانت الفروق بين كل بنك وبنك آخر فروق طفيفة ما بين قرش و ثلاثة قروش.

الدولار الامريكي

من قبل الجميع، الجدير بالذكر أنه بالرغم من ذلك إلا أن قيمة الدولار قد شهدت تراجع منذ فترة 1973 بمقدار 40 مرة، وقد تسببت الأزمة المالية وأزمة الرهن العقاري التي مرت بها الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة في انهيار الدولار الأمريكي وتراجع قيمته بشكل كبير أمام اليورو في السوق وكان هذا واضحا خلال تعاملات سوق العملات في الفترة من 2007 إلى 2008.