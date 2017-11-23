سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم فى مصر بالبنوك و السوق السوداء، نقدم لحضراتكم تغطيه مستمرة لسعر الدولار من خلال جدول محدث لحظيا من البنوك مباشرة.
هذا وقد شهدت تعاملات الدولار ارتفاع قدره 5 قروش في البنوك والسوق السوداء مسجلا بذلك 17,68 جنيها للشراء مقابل 17.78 للبيع .
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البنك الاهلي اليوناني
مصرف ابوظبي
اما عن اسعار الدولار في السوق السوداء فقد سجل 17,68 جنيها للشراء مقابل 17,78 جنيها للبيع .
سعر الدولار اليوم، بكافة البنوك العاملة في مصر محدث لحظياً.
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر إيران للتنمية
|17.6200
|17.7200
|مصرف ابو ظبي
|17.6800
|17.7800
|البنك المصري الخليجي
|17.6500
|17.7500
|البنك الأهلي
|17.6200
|17.7200
|بنك البركة
|17.6300
|17.7300
|بنك القاهرة
|17.6200
|17.7200
|بنك الاسكندرية
|17.6200
|17.7200
|البنك العربي الافريقي
|17.6300
|17.7300
|البنك المركزي
|17.6299
|17.7299
|بنك مصر
|17.6200
|17.7200
|بنك بلوم مصر
|17.6300
|17.7300
|كريدي أجريكول
|17.6300
|17.7300
|بنك التعمير والإسكان
|17.6200
|17.7200
|بنك بيريوس
|17.6500
|17.7500
|المصرف المتحد
|17.6200
|17.7200
|البنك التجاري الدولي
|17.6100
|17.7100
|المصري لتنمية الورادات
|17.6000
|17.7100
|البنك الأهلي المتحد
|17.6100
|17.7100
|بنك المشرق
|17.6600
|17.7600
|بنك الاستثمار العربي
|17.6000
|17.7000
|البنك الأهلي اليوناني
|17.5800
|17.6800
|بنك HSBC
|17.6300
|17.7300
|بنك سايب
|17.6200
|17.7200
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سعر الدولار اليوم فى مصر
سعر الدولار اليوم مصر، هذا وقد جاءت حركة أسعار الدولار في العديد من البنوك في مصر حركة بطيئة بشكل ملحوظ، ويترقب الخبراء رواج في سعر الدولار خلال تعاملاته أمام الجنيه المصري في الفترة المقبلة، سجل سعر الدولار اليوم في أخر تحديثات البنك الأهلي المصري سعر استقراراً ملحوظ وقد بلغ سعر الدولار استقرار في أغلب البنوك الحكومية والبنوك المصرية في مصر وكانت الفروق بين كل بنك وبنك آخر فروق طفيفة ما بين قرش و ثلاثة قروش.
الدولار الامريكي
من قبل الجميع، الجدير بالذكر أنه بالرغم من ذلك إلا أن قيمة الدولار قد شهدت تراجع منذ فترة 1973 بمقدار 40 مرة، وقد تسببت الأزمة المالية وأزمة الرهن العقاري التي مرت بها الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة في انهيار الدولار الأمريكي وتراجع قيمته بشكل كبير أمام اليورو في السوق وكان هذا واضحا خلال تعاملات سوق العملات في الفترة من 2007 إلى 2008.
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