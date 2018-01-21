سعر الدولار اليوم 21-1-2018 واستقرار بالبنوك والموازي في بداية تعاملات الإسبوع

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سعر الدولار، تشهد تعاملات الدولار الامريكي إستقرارًا في بداية تعاملات الإسبوع الثالث من العام 2018، ومن المتوقع أن يشهد عام 2018 تقلبات اقتصادية عديدة نتيجة للتغيرات السياسية التي تشهدها البلاد واقتراب الإنتخابات الرئاسية المصرية في إبريل المقبل.
استقرت أسعار الدولار اليوم عند مستوى 17.67 جنيه كأعلي سعر لشراء الدولار بالبنوك، واستقرت أيضاً أسعار الدولار في السوق الموازي بفروق طفيفه عن البنوك لتستقر خلال تعاملات اليوم عند متوسط سعر 17.71 جنيه للشراء.
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تنبيه: للوصول إلينا من جوجل ، ابحث عنا بكلمة – “سعر الدولار 365”.
17.74
أفضل بنك تشتري منه الآن:
بنك مصر
17.67
أفضل بنك تبيع له الآن:
بنك بيريوس
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء:
هذا وقد سجلت اسعار الدولار في السوق السوداء مبلغ 17,71 جنيها للشراء مقابل 17,81 جنيه للبيع .
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر إيران للتنمية
|17.6500
|17.7500
|مصرف ابو ظبي
|17.6700
|17.7700
|البنك الأهلي
|17.6500
|17.7500
|بنك البركة
|17.6600
|17.7600
|بنك القاهرة
|17.6500
|17.7500
|بنك الاسكندرية
|17.6500
|17.7500
|البنك العربي الافريقي
|17.6500
|17.7500
|البنك المركزي
|17.6567
|17.7567
|بنك مصر
|17.6400
|17.7400
|بنك بلوم مصر
|17.6500
|17.7500
|كريدي أجريكول
|17.6700
|17.7700
|بنك التعمير والإسكان
|17.6600
|17.7600
|بنك بيريوس
|17.6700
|17.7700
|المصرف المتحد
|17.6500
|17.7500
|البنك التجاري الدولي
|17.6400
|17.7400
|البنك الأهلي المتحد
|17.6500
|17.7500
|بنك المشرق
|17.6600
|17.7600
|بنك الاستثمار العربي
|17.6600
|17.7600
|البنك الأهلي اليوناني
|17.6500
|17.7500
|بنك HSBC
|17.6600
|17.7600
|بنك سايب
|17.6500
|17.7500
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