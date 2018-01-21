سعر الدولار اليوم 21-1-2018 واستقرار بالبنوك والموازي في بداية تعاملات الإسبوع

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سعر الدولار اليوم 21-1-2018 واستقرار بالبنوك والموازي في بداية تعاملات الإسبوع
سعر الدلار اليوم في مصر

سعر الدولار، تشهد تعاملات الدولار الامريكي إستقرارًا في بداية تعاملات الإسبوع الثالث من العام 2018، ومن المتوقع أن يشهد عام 2018 تقلبات اقتصادية عديدة نتيجة للتغيرات السياسية التي تشهدها البلاد واقتراب الإنتخابات الرئاسية المصرية في إبريل المقبل.

استقرت أسعار الدولار اليوم عند مستوى 17.67 جنيه كأعلي سعر لشراء الدولار بالبنوك، واستقرت أيضاً أسعار الدولار في السوق الموازي بفروق طفيفه عن البنوك لتستقر خلال تعاملات اليوم عند متوسط سعر 17.71 جنيه للشراء.

تنبيه: للوصول إلينا من جوجل ، ابحث عنا بكلمة – “سعر الدولار 365”.

17.74
أفضل بنك تشتري منه الآن:

بنك مصر

17.67
أفضل بنك تبيع له الآن:

بنك بيريوس

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء:

هذا وقد سجلت اسعار الدولار في السوق السوداء مبلغ 17,71 جنيها للشراء مقابل 17,81 جنيه للبيع .

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية17.650017.7500
مصرف ابو ظبي17.670017.7700
البنك الأهلي17.650017.7500
بنك البركة17.660017.7600
بنك القاهرة17.650017.7500
بنك الاسكندرية17.650017.7500
البنك العربي الافريقي17.650017.7500
البنك المركزي17.656717.7567
بنك مصر17.640017.7400
بنك بلوم مصر17.650017.7500
كريدي أجريكول17.670017.7700
بنك التعمير والإسكان17.660017.7600
بنك بيريوس17.670017.7700
المصرف المتحد17.650017.7500
البنك التجاري الدولي17.640017.7400
البنك الأهلي المتحد17.650017.7500
بنك المشرق17.660017.7600
بنك الاستثمار العربي17.660017.7600
البنك الأهلي اليوناني17.650017.7500
بنك HSBC17.660017.7600
بنك سايب17.650017.7500