سعر الدولار اليوم 21-1-2018 واستقرار بالبنوك والموازي في بداية تعاملات الإسبوع

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سعر الدولار، تشهد تعاملات الدولار الامريكي إستقرارًا في بداية تعاملات الإسبوع الثالث من العام 2018، ومن المتوقع أن يشهد عام 2018 تقلبات اقتصادية عديدة نتيجة للتغيرات السياسية التي تشهدها البلاد واقتراب الإنتخابات الرئاسية المصرية في إبريل المقبل.

استقرت أسعار الدولار اليوم عند مستوى 17.67 جنيه كأعلي سعر لشراء الدولار بالبنوك، واستقرت أيضاً أسعار الدولار في السوق الموازي بفروق طفيفه عن البنوك لتستقر خلال تعاملات اليوم عند متوسط سعر 17.71 جنيه للشراء.

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17.74 أفضل بنك تشتري منه الآن : بنك مصر 17.67 أفضل بنك تبيع له الآن : بنك بيريوس

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء:

هذا وقد سجلت اسعار الدولار في السوق السوداء مبلغ 17,71 جنيها للشراء مقابل 17,81 جنيه للبيع .

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.6500 17.7500 مصرف ابو ظبي 17.6700 17.7700 البنك الأهلي 17.6500 17.7500 بنك البركة 17.6600 17.7600 بنك القاهرة 17.6500 17.7500 بنك الاسكندرية 17.6500 17.7500 البنك العربي الافريقي 17.6500 17.7500 البنك المركزي 17.6567 17.7567 بنك مصر 17.6400 17.7400 بنك بلوم مصر 17.6500 17.7500 كريدي أجريكول 17.6700 17.7700 بنك التعمير والإسكان 17.6600 17.7600 بنك بيريوس 17.6700 17.7700 المصرف المتحد 17.6500 17.7500 البنك التجاري الدولي 17.6400 17.7400 البنك الأهلي المتحد 17.6500 17.7500 بنك المشرق 17.6600 17.7600 بنك الاستثمار العربي 17.6600 17.7600 البنك الأهلي اليوناني 17.6500 17.7500 بنك HSBC 17.6600 17.7600 بنك سايب 17.6500 17.7500