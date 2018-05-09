سعر الدولار اليوم الأربعاء 9-5-2018 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن

Advertisements

سعر الدولار اليوم الأربعاء 9 مايو 2018 أمام الجنيه في البنوك والسوق السوداء، في تغطية مستمرة لفريق موقع مصر 365، نقدم لكم من خلال هذا المقال تحديث مستمر لسعر الدولار في مصر، وكذلك توقعات الخبراء بشأن سعر الدولار خلال الفترة القادمة، حيث أظهر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في البنوك المصرية تحركات طفيفة واستقرت اجمالاً عند نفس المستوى الذي وصل إليه سعر الدولار خلال تعاملات أول أمس.

الجدير بالذكر أن هذا الاستقرار قد بدأ منذ فترة شهر ونصف، وذلك قبل التراجع الملحوظ الذي شهده الدولار خلال فترة العطلة السنوية للمصانع في الصين، وهي الفترة التي ينخفض فيها سعر الدولار كل عام، هذا العام وصل سعر الدولار بعد الانخفاض خلال تلك الفترة إلى 16 جنيه، وبدأ الارتفاع من جديد حتى استقر منذ منتصف أبريل وحتى الآن.

Advertisements

توقعات سعر الدولار

ذكر عدد من الخبراء الاقتصاديين توقعاتهم بخصوص سعر الدولار خلال الفترة القادمة، حيث أشارت التوقعات إلى المزيد من الارتفاعات خاصة مع إقتراب شهر رمضان الكريم، وحاجة السوق إلى المزيد من السلع التي سيتم إستيرادها من الخارج لسد حاجة المواطنين خلال هذا الشهر، وبالتالي ترتفع نسبة الإقبال على الدولار وكذلك ترتفع أسعار الدولار خلال التعاملات أمام الجنيه.

سعر الدولار في البنوك

يتأرجح سعر الدولار الأمريكي خلال التعاملات في البنوك ما بين الارتفاع والانخفاض، ولكن بصورة طفيفة، حيث بدأ سعر الدولار في الارتفاع التدريجي بعد موجة الهبوط التي شهدها فترة العطلة السنوية للمصانع في الصين، وبعد إنقضاء تلك الفترة، استقر سعر الدولار خلال التعاملات في البنوك أمام الجنيه، واستمر في حالة الاستقرار تلك منذ منتصف أبريل الماضي.

تنبيه: للوصول إلينا من جوجل ، ابحث عنا بكلمة – “سعر الدولار 365”.

17.72 أقل سعر للبيع : بنك مصر 17.72 أعلى سعر للشراء: مصرف أبو ظبى الإسلامى

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء:

Advertisements

وسجلت أسعار الدولار في السوق السوداء اليوم 17,72 للشراء مقابل 17,77 جنيه للبيع .

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.7000 17.8000 مصرف ابو ظبي 17.7200 17.8000 البنك المصري الخليجي 17.7200 17.8000 البنك الأهلي 17.6400 17.7400 بنك البركة 17.6900 17.7900 بنك القاهرة 17.6900 17.7900 بنك الاسكندرية 17.6700 17.7700 البنك العربي الافريقي 17.6500 17.7500 البنك المركزي 17.6300 17.7700 بنك مصر 17.6400 17.7400 بنك بلوم مصر 17.6900 17.7900 كريدي أجريكول 17.6900 17.7900 بنك التعمير والإسكان 17.6300 17.7300 بنك بيريوس 17.7000 17.8000 بنك قناة السويس 17.7000 17.7900 المصرف المتحد 17.7000 17.8000 البنك الأهلي المتحد 17.6500 17.7500 بنك المشرق 17.7100 17.7900 البنك الأهلي اليوناني 17.6900 17.7900 بنك HSBC 17.6900 17.7900 بنك سايب 17.6900 17.7900 بنك قطر الوطني 17.7000 17.8000

الدولار الأمريكي

يأتي الدولار الأمريكي على رأس العملات العالمية السائدة بين الدول، والتي تستخدم خلال تعاملات السوق الدولية، والدولار الأمريكي هو العملة الرسمية في الولايات المتحدة بقيمة 100 سنت، وشهدت قيمته تراجع منذ عام 1973 وحتى الآن بنحو 40 مرة، وكانت الفترة ما بين عامي 2007 وحتى 2008 من أكثر الفترات التي انهارت فيها قيمة الدولار الأمريكي، وجاء هذا الانهيار وقتها بسبب أزمة الرهن العقاري والأزمة المالية التي عانى منها الاقتصاد الأمريكي، وقتها تراجعت قيمة الدولار بشكل ملحوظ أمام العملات الأخرى العالمية مثل اليورو والين الياباني وغيرها.

سعر الدولار الجمركي

أوضح الدكتور “عمرو الجارحي” أن سعر الدولار الجمركي سوف يتم تخفيضه من 16.25 جنيه إلى 16 جنيه ابتداء من سبتمبر القادم، وذكر أن تلك الانخفاضات تأتي بسبب التراجع الملحوظ الذي شهده سعر الدولار مؤخرا خلال التعاملات في البنوك المصرية، وأشار خلال التصريحات أن تلك الانخفاضات التي ستطرأ على سعر الدولار الجمركي من المؤكد أن تؤثر على أسعار السلع التي يتم استيرادها، بحيث تشهد انخفاضات في الأسعار ولو بنسبة بسيطة، ويذكر أن سعر الدولار الجمركي يعادل حوالي 90% من سعر الدولار خلال التعاملات في البنوك.

سعر الدولار اليوم في مصر

أعلن البنك المركزي في الثالث من نوفمبر 2016 عن قرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي، وقد جاء هذا القرار ضمن مجموعة من الإجراءات الإصلاحية التي بدأ البنك المركزي في تطبيقها، وهدف قرار التعويم بشكل أساسي إلى القضاء على السوق السوداء التي تسببت في اضطراب الأسعار والتعاملات لفترة طويلة، وبالفعل تمكن المركزي من خلال هذا القرار من القضاء على السوق السوداء لفترة، ولكنها عندما عادت لم تكن بالقوة التي عهدتها السوق من قبل، وأصبح الفارق بين أسعار السوق السوداء والبنوك الرسمية لا يتعدى ال10 قروش، وبالتالي تمكن البنك من القضاء على الفجوة في الأسعار.