سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22-5-2018 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن

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سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في البنوك والسوق السوداء، في تغطية مستمرة لفريق موقع مصر 365، نقدم لكم من خلال هذا المقال تحديث مستمر لسعر الدولار اليوم الثلاثاء 22 مايو 2018 في مصر، وكذلك توقعات الخبراء بشأن سعر الدولار خلال الفترة القادمة.

الجدير بالذكر أن البنك المركزي أعلن في الثالث من نوفمبر 2016 عن قرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي، وقد جاء هذا القرار ضمن مجموعة من الإجراءات الإصلاحية التي بدأ البنك المركزي في تطبيقها، وهدف قرار التعويم بشكل أساسي إلى القضاء على السوق السوداء التي تسببت في اضطراب الأسعار والتعاملات لفترة طويلة، وبالفعل تمكن المركزي من خلال هذا القرار من القضاء على السوق السوداء لفترة، ولكنها عندما عادت لم تكن بالقوة التي عهدتها السوق من قبل، وأصبح الفارق بين أسعار السوق السوداء والبنوك الرسمية لا يتعدى ال10 قروش، وبالتالي تمكن البنك من القضاء على الفجوة في الأسعار.

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17.86 أقل سعر للبيع : بنك مصر 17.87 أعلى سعر للشراء: مصرف أبوظبي

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء:

وسجلت أسعار الدولار في السوق السوداء اليوم 17,90 للشراء مقابل 17,95 جنيه للبيع .

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.8600 17.9600 مصرف ابو ظبي 17.8700 17.9700 البنك المصري الخليجي 17.8600 17.9600 البنك الأهلي 17.7700 17.8700 بنك البركة 17.8700 17.9700 بنك القاهرة 17.8500 17.9500 بنك الاسكندرية 17.8300 17.9300 البنك العربي الافريقي 17.8300 17.9300 بنك مصر 17.7700 17.8700 بنك بلوم مصر 17.8600 17.9600 كريدي أجريكول 17.8700 17.9700 بنك التعمير والإسكان 17.8700 17.9700 بنك بيريوس 17.8600 17.9600 بنك قناة السويس 17.8700 17.9700 المصرف المتحد 17.8500 17.9500 البنك الأهلي المتحد 17.8600 17.9600 بنك المشرق 17.8700 17.9700 البنك الأهلي اليوناني 17.8700 17.9700 بنك HSBC 17.8700 17.9700 بنك عودة 17.8700 17.9700 بنك سايب 17.8500 17.9500 بنك قطر الوطني 17.8200 17.9200

سعر الدولار الجمركي

أوضح الدكتور “عمرو الجارحي” أن سعر الدولار الجمركي سوف يتم تخفيضه من 16.25 جنيه إلى 16 جنيه ابتداء من سبتمبر القادم، وذكر أن تلك الانخفاضات تأتي بسبب التراجع الملحوظ الذي شهده سعر الدولار مؤخرا خلال التعاملات في البنوك المصرية، وأشار خلال التصريحات أن تلك الانخفاضات التي ستطرأ على سعر الدولار الجمركي من المؤكد أن تؤثر على أسعار السلع التي يتم استيرادها، بحيث تشهد انخفاضات في الأسعار ولو بنسبة بسيطة، ويذكر أن سعر الدولار الجمركي يعادل حوالي 90% من سعر الدولار خلال التعاملات في البنوك.

تحركات سعر الدولار في البنوك

يتأرجح سعر الدولار الأمريكي خلال التعاملات في البنوك ما بين الارتفاع والانخفاض، ولكن بصورة طفيفة، حيث بدأ سعر الدولار في الارتفاع التدريجي بعد موجة الهبوط التي شهدها فترة العطلة السنوية للمصانع في الصين، وبعد إنقضاء تلك الفترة، استقر سعر الدولار خلال التعاملات في البنوك أمام الجنيه، واستمر في حالة الاستقرار تلك منذ منتصف أبريل الماضي.

الدولار الأمريكي

يأتي الدولار الأمريكي على رأس العملات العالمية السائدة بين الدول، والتي تستخدم خلال تعاملات السوق الدولية، والدولار الأمريكي هو العملة الرسمية في الولايات المتحدة بقيمة 100 سنت، وشهدت قيمته تراجع منذ عام 1973 وحتى الآن بنحو 40 مرة، وكانت الفترة ما بين عامي 2007 وحتى 2008 من أكثر الفترات التي انهارت فيها قيمة الدولار الأمريكي، وجاء هذا الانهيار وقتها بسبب أزمة الرهن العقاري والأزمة المالية التي عانى منها الاقتصاد الأمريكي، وقتها تراجعت قيمة الدولار بشكل ملحوظ أمام العملات الأخرى العالمية مثل اليورو والين الياباني وغيرها.

توقعات سعر الدولار

ذكر عدد من الخبراء الاقتصاديين توقعاتهم بخصوص سعر الدولار خلال الفترة القادمة، حيث أشارت التوقعات إلى المزيد من الارتفاعات خاصة مع إقتراب شهر رمضان الكريم، وحاجة السوق إلى المزيد من السلع التي سيتم استيرادها من الخارج لسد حاجة المواطنين خلال هذا الشهر، وبالتالي ترتفع نسبة الإقبال على الدولار وكذلك ترتفع أسعار الدولار خلال التعاملات أمام الجنيه.