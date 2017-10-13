سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء الجمعة 13 أكتوبر 2017

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سعر الدولار اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2017، سعر الدولار اليوم فى البنوك و السوق السوداء، حيث صعد المؤشر الخاص بسعر الدولار الأميركي إلى أعلى المستويات في الفترة الأخيرة، وهذا وفقا للبيانات التي تشير إلى النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أيام من تقارير الوظائف الخاص بشهر سبتمبر الذي تترقبه الأسواق، وقد أشارت وزارة التجارة أنه في أغسطس الماضي تزايد العجز التجاري الأمريكي، في ظل ارتفاع الصادرات والخدمات إلى مستوى عالي خلال آخر سنتين وقد سجل الأمريكيين المتقدمين للحصول علي إعانات بطالة انخفاض ملحوظ خلال آخر أيام.

وقد ارتفعت طلبات الشراء علي سلع الولايات المتحدة الأمريكية في الشهر الماضي وقد سجلت العديد من الطلبيات الرأسمالية زيادة في القراءة الأولى وهذا يشير إلى إتفاق قوي للشركات وهذا ساعد في الحد من التأثيرات التي سببها إعصار هارفي وإعصار إرما علي اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، وارتفع مؤشر العملة الأمريكية الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام العملات الرئيسية حتى وصل إلى 93.989 وهذا أعلى مستوى له منذ شهر أغسطس، وبلغ الدولار الأمريكي ارتفاعه بسبب السندات الخاصة بالخزانة الأمريكية وقد سجلت مؤشرات الأسهم في بورصة وول ستريت ارتفاع قياسي في الفترة الأخيرة خصيصا وبعد هبوط الجنيه الاسترليني 1% أمام الدولار الأمريكي وبلغ 1.3116 وهذا الحد الأدنى له منذ شهر.

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سعر الدولار اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء

17.68 أفضل بنك تشتري منه الآن : بنك القاهرة 17.60 أفضل بنك تبيع له الآن : البنك المصري الخليجي

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سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.65 جنيه للشراء مقابل 17.75 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم، بكافة البنوك العاملة في مصر محدث لحظياً.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.5800 17.6800 البنك المصري الخليجي 17.6000 17.7000 البنك الأهلي 17.6000 17.7000 بنك القاهرة 17.5800 17.6800 بنك الاسكندرية 17.5800 17.6800 البنك العربي الافريقي 17.6000 17.7000 البنك المركزي 17.5924 17.6924 بنك مصر 17.6000 17.7000 بنك بلوم مصر 17.6000 17.7000 كريدي أجريكول 17.5900 17.6900 بنك التعمير والإسكان 17.5900 17.6900 المصرف المتحد 17.5800 17.6800 البنك التجاري الدولي 17.5800 17.6800 المصري لتنمية الورادات 17.6000 17.7000 البنك الأهلي المتحد 17.6000 17.7000 بنك المشرق 17.6000 17.7000 بنك الاستثمار العربي 17.6000 17.7000 بنك HSBC 17.6000 17.7000 بنك سايب 17.5800 17.6800

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الدولار في البنك المركزي المصري

شهد الاحتياطي النقدي للبلاد داخل البنوك المركزية ارتفاع ملحوظ خلال الفترة الماضية حتى استقر عند 36.06 مليار دولار، وقد ساهم هذا في تحسن المؤشرات الاقتصادية بشكل كبير بالإضافة إلى توافر الدولار في السوق واستقرار أسعاره حتى أنه يمر بحالة من الانخفاضات النسبية ما بين الفترة والأخرى، و قد وصل حجم التجارة الخارجية كذلك إلى نحو 28 مليار دولار، بينما شهدت عائدات السَندات للخَزانة المصرية ارتفاع بقيمة 17.2%، الجدير بالذكر أن تلك الارتفاعات قد طرأت على عائد السندات لأول مرة منذ عام 2010، و طبقا لقرارات البنك المركزي في مواجهة التضخم المحتمل فقد قامت برفع قيمة الفائدة بنسبة 2% على اجتماعين متتاليين للبنك.

وأعلن البنك كذلك عن دراسته لقرار السماح بالتحويلات الدولارية للخارج دون شروط، كما أكد وزارة المالية أن فترة العام ونصف القادمة ستشهد تراجع كبير في قيمة التداول النقدي بجانب الانخفاضات التي ستحدث في معدلات التضخم، وقد بلغت قيمة الودائع بعد الارتفاعات الأخيرة نحو 2 تريليون و 714 مليار دولار، بينما بلغت نسبة العائد بعد الارتفاعات التي شهدتها نحو 21%، و قام البنك بإرسال دفعة من قرض صندوق النقد بقيمة 125 مليار دولار،بينما وصل احتياطي البلاد مع أواخر شهر يوليو قيمة 3604 مليار دولار.

سعر الدولار في السوق السوداء:

شهدت تعاملات السوق السوداء خلال الأسبوع الماضي تراجع كبير في معدلات الإقبال على تداول الدولار الأمريكي، ويأتي هذا في ظل الفارق الطفيف الذي يفصل تعاملات السوق الرسمية عن غير الرسمية، إلا أن الكثير من المتعاملين يفضلون السوق الرسمية في حالة تقارب الأسعار بهذا الشكل، و نظرا لتراجع قيمة التداول بالنسبة للدولار الأمريكي في السوق السوداء، فمن المتوقع أن تشهد أسعَاره انخفَاض خلال تعاملات الفترة القادمة، هذا بجانب الرواج الذي تشهده تعاملات البنوك في جميع المحافظات في البلد.

الدولار الأمريكي

الدولار هو العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية وتصل قيمته إلى 100 سنت، كما يعد الدولار على رأس العملات السائدة في العالم والأكثر استخداما من قبل الجميع، الجدير بالذكر أنه بالرغم من ذلك إلا أن قيمة الدولار قد شهدت تراجع منذ فترة 1973 بمقدار 40 مرة، وقد تسببت الأزمة المالية وأزمة الرهن العقاري التي مرت بها الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة في انهيار الدولار الأمريكي وتراجع قيمته بشكل كبير أمام اليورو في السوق وكان هذا واضحا خلال تعاملات سوق العملات في الفترة من 2007 إلى 2008.

سعر الدولار اليوم فى مصر

هذا وقد أصبح سعر الدولار في حالة من الترقب خصوصا مع عودة البنوك للعمل بعد إجازة ثلاثة أيام وكانت أسعار الدولار استقرت بنسبة كبيرة في الفترة الأخيرة وكانت مستقرة في بنك التعمير والإسكان والبنك العربي الأفريقي أعلى سعر للدولار وقد جاءت حركة الدولار في العديد من البنوك في مصر حركة بطيئة بشكل ملحوظ، ويترقب الخبراء رواج في أسعار الدولار في التعاملات أمام الجنيه المصري والبنوك الحكومية بعد عودة البنوك من إجازاتها الرسمية، سجل سعر الدولار اليوم السبت في أخر تحديثات البنك الأهلي المصري سعر 17.6 جنيه مصري للشراء و 17.7 للبيع وقد بلغ سعر الدولار استقرار في أغلب البنوك الحكومية والبنوك المصرية في مصر وكانت الفروق بين كل بنك وبنك آخر فروق طفيفة لا تذكر ، واستقر سعر الدولار بشكل شبه رسمي ببنك مصر والبنك التجاري الدولي وبنك أبو ظبي الإسلامي.

هذا وقد كان اتحاد الغرف التجارية أعلن عن دراسة وافية لإنشاء العديد من المراكز اللوجستية في العديد من المناطق الأفريقية التي تمتاز بالتعداد السكاني وقد أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن طريق الحرير سوف يكون سببا في الربط اللوجيستي بين الدول العربية والدول الإفريقية مع تأكيد وجود نوايا للربط بين السوق العربي والإفريقي والعمل علي بناء شبكة طرق وشبكة مواصلات جديدة من أجل الترويج للإستثمار، وقررت الحكومة المصرية إعادة النظر في العديد من المشروعات الاستثمارية التي يجب أن تنتهي قبل نهاية العام المالي، بالتعاون مع وزارة التخطيط علي وجود أولوية للمشروعات المتوقعة والمشاريع التي قاربت علي الانتهاء حتى تزيد من وعي المواطن واحساسه بالإنجازات وهذا يجسد حصر للمشروعات المتوقفة في أقرب وقت.

وعلي المستوي العالمي انخفض سعر الدولار اليوم بعد تقرير خاص نشرته كوريا الشمالية عن استعدادها لاختبار صاروخ نووي طويل الأمد بعد تقرير ظهور ارتفاع في الأجور داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وقد كان الدولار الأمريكي بلغ إلى أعلى مستوياته منذ ثلاثة أشهر أمام الين وإلى أعلى مستوى أمام العملة الأوربية اليورو بعد بيان الأجور الخاص بسوق العمل في شهر سبتمبر وهذا إشارة احتمال تحسن مستوى التضخم فى الولايات المتحدة وقد زاد متوسط الأجور 12 سنت مقابل 0.5 في شهر سبتمبر بزيادة 2% وقد جاءت هذه الزيادة في وقت معين قد انخفض عدد الوظائف في العديد من القطاعات داخل الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 33 ألف وظيفة فى الشهر الماضي.