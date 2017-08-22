سعر الدولار اليوم في مصر بالبنوك والسوق السوداء الثلاثاء 22 أغسطس الآن

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22-8-2017، متابعة مستمرة لـ “سعر الدولار اليوم” فى السوق السوداء، وآخر ما جاء من توقعات بشأن “سعر الدولار” في البنوك والسوق السوداء، ومن المتوقع أن تشهد أسعار الدولار اليوم تحرك تدريجي طفيف في سوق الصرافة المصرية في ظل تخوف المتعاملين بالسوق السوداء، حيث يساهم هذا في حركة ضئيلة في تحرك الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، حيث شهدت أسعار الدولار استقراراً ملحوظاً في البنوك والسوق السوداء، “سعر الدولار اليوم” فى البنوك و تعاملات الدولار بالسوق السوداء، سعر الدولار اليوم، توقعات سعر الدولار اليوم فى البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وأيضاً متابعة مستمرة لتحركات “سعر الدولار” في السوق السوداء، حيث شهدت تعاملات الدولار الأمريكي في السوق السوداء لصرف العملات في مصر بالنسبة للمعاملات الخاصة بـ سعر الدولار، حيث شهدت تعاملات اليوم هدوء حذر من قبل التجار بالنسبة للمعاملات المختلفة، أما بالنسبة لسعر الدولار الأمريكي في السوق الموازي فقد بدأت تتغير بشكل ضئيل يكاد لا يذكر، كما يعمل السوق السوداء لصرف العملات بشكل دائم على منافسة سعر صرف البنوك المصرية ليحظى بالمنافسة وتكون له السبق والأفضلية في التعامل معه في مجال بيع وشراء العملات الأجنبية خصوصا سعر الدولار الأمريكي، أما بالنسبة لتعاملات السوق المصرفي الموازي يشهد تغييرات واختلافات من محافظة إلى محافظة أخرى، ومن مدينة إلى مدينة أخرى.

“سعر الدولار اليوم”، أسعار العملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم حيث لوحظ استقرار عام بأسعار الدولار في مصر بالبنوك المصرية، نقدم لحضرتك أعلى سعر شراء الدولار وأقل سعر للبيع من المواقع الرسمية لكل بنك من البنوك المصرية والسوق السوداء من خلال بعض تجار العملة فى جميع محافظات مصر ، ننشر تحديث سعر الدولار في السوق السوداء وتأثر حالة أسعار الدولار بالعوامل الداخلية أما بالارتفاع أو الانخفاض ، كما لوحظ حدوث حالة من الثبات في تعاملات الدولار اليوم عند متوسط أسعار الدولار السابقة، وهذا منذ ابتداء شهر مايو ، وما زالت البنوك الخاصة تحتل المركز الأول في إعطاء أعلى سعر شراء الدولار، كما نقدم لحضراتكم تحديث فوري لأي تغير يحدث في سعر الدولار من خلال قائمة تعرض أسعار الدولار لحظة بلحظة من البنوك مباشرة.

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22-8-2017 بالبنوك والسوق السوداء

17.77 أفضل بنك تشتري منه الآن : المصرف المتحد 17.72 أفضل بنك تبيع له الآن : بنك الإئتمان الزراعي

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم:

استقر سعر الدولار خلال تعاملات السوق السوداء عند الأسعار التي انتهى عندها تعامل أمس أمام الجنيه، و قد واصل الدولار الأمريكي انخفَاضه النسبي خلال التعاملات منذ يوم الأربعاء الماضي هذا خلال التعاملات في البنوك، الأمر الذي أثر على سعر الدولار بشكل ملحوظ في السوق السوداء، هذا بجانب أن تعاملات اليوم قد بدأت لتَشهد المزيد من الاستقرار في الأسعار للدُولار خلال التعاملات.

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سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.75 جنيه للشراء مقابل 17.85 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم، بكافة البنوك العاملة في مصر محدث لحظياً

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.7000 17.8000 مصرف ابو ظبي 17.7100 17.8100 البنك المصري الخليجي 17.7000 17.8000 البنك الأهلي 17.7200 17.8200 بنك القاهرة 17.7000 17.8000 بنك الاسكندرية 17.7000 17.8000 البنك العربي الافريقي 17.7100 17.8100 البنك المركزي 17.7065 17.8062 بنك مصر 17.7100 17.8100 بنك بلوم مصر 17.7000 17.8000 كريدي أجريكول 17.7100 17.8100 بنك التعمير والإسكان 17.7000 17.8000 بنك بيريوس 17.7100 17.8100 المصرف المتحد 17.6800 17.7500 البنك التجاري الدولي 17.7100 17.8100 المصري لتنمية الورادات 17.7100 17.8100 البنك الأهلي المتحد 17.7100 17.8100 بنك المشرق 17.7200 17.8200 بنك الاستثمار العربي 17.7100 17.8100 بنك HSBC 17.7000 17.8000 بنك سايب 17.7000 17.8000 بنك الإئتمان الزراعي 17.7200 17.8200

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توقعات أسعار الدولار خلال الفترة المقبلة وتضارب آراء الخبراء الاقتصاديين

سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء من تطبيق بكام في مصر للأندرويد .

سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء

متابعة لحظية لاخر اسعار الدولار اليوم في السوق المصرفي المصري، بيان بأحدث أسعار الدولار في البنوك العاملة بالأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم ، وايضا اخر التطورات التي وصلت اليها “سعر الدولار” فى السوق السوداء لحظة بلحظة، وسوف نقوم بعمل تحديث لجدول الأسعار وبها أعلى سعر لعملية الشراء فى حالة رغبة الأفراد فى بيع العملة الأمريكية ، كما نوضح أيضا أقل سعر للبيع فى حالة الأفراد الذين يريدون شراء العملة الأمريكية.

سوف نقوم بمتابعة “سعر الدولار” معكم باستمرار ، “سعر الدولار اليوم” فى السوق السوداء ، كما نلاحظ أن معاملات التجار تتم بحذر شديد ، وأن سعر السوق الموازية، قد إرتفاع بدرجة طفيفة، ونحن نعمل على توضيح ونقل التغييرات فور حدوثها، وسوف ننقل سعر الدولار بالسوق السوداء على مدار اليوم ، هذا ومن مصادر متعددة، ويتم تحديد سعر الدولار في مصر على حسب حالة السوق من عرض وطلب، من قبل المستثمرين أو الأشخاص الذين يريدون شراء العملة، كما تسعى السوق السوداء دائماً وبصورة مستمرة في تحدى اسعار البنوك المصرية، علماً بأن سعر العملة المقابل يتغير من مدينة لأخرى ومن محافظة لاخرى .

في الفترة الحالية تشهد أسعار صرف الدولار الأمريكي في سوق الصرافة المصرية انخفاض بسبب زيادة دعم العائدات الاستثنائية، بالإضافة إلى كثرة التدفقات النقدية الأجنبية إلى مصر التي بلغت قيمتها إلى خمسة وأربعين مليار دولار أمريكي، وهذا منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري في الفترة الماضية، مما عمل على زيادة فائض الجهاز المصرفي التابع لجمهورية مصر العربية بقيمة تصل إلى حوالي 3.8 مليار دولار أمريكي في شهر مايو الماضي لعام 2017، وكل هذه الأسباب أدت إلى انخفاض سعر الدولار الأمريكي في سوق الصرف المصرية.

الدولار في البنك المركزي المصري:

شهد الاحتياطي النقدي للبلاد داخل البنوك المركزية ارتفاع ملحوظ خلال الفترة الماضية حتى استقر عند 36.06 مليار دولار، وقد ساهم هذا في تحسن المؤشرات الاقتصادية بشكل كبير بالإضافة إلى توافر الدولار في السوق واستقرار أسعاره حتى أنه يمر بحالة من الانخفاضات النسبية ما بين الفترة والأخرى، و قد وصل حجم التجارة الخارجية كذلك إلى نحو 28 مليار دولار، بينما شهدت عائدات السَندات للخَزانة المصرية ارتفاع بقيمة 17.2%، الجدير بالذكر أن تلك الارتفاعات قد طرأت على عائد السندات لأول مرة منذ عام 2010، و طبقا لقرارات البنك المركزي في مواجهة التضخم المحتمل فقد قامت برفع قيمة الفائدة بنسبة 2% على اجتماعين متتاليين للبنك.

وأعلن البنك كذلك عن دراسته لقرار السماح بالتحويلات الدولارية للخارج دون شروط، كما أكد وزارة المالية أن فترة العام ونصف القادمة ستشهد تراجع كبير في قيمة التداول النقدي بجانب الانخفاضات التي ستحدث في معدلات التضخم، وقد بلغت قيمة الودائع بعد الارتفاعات الأخيرة نحو 2 تريليون و 714 مليار دولار، بينما بلغت نسبة العائد بعد الارتفاعات التي شهدتها نحو 21%، و قام البنك بإرسال دفعة من قرض صندوق النقد بقيمة 125 مليار دولار،بينما وصل احتياطي البلاد مع أواخر شهر يوليو قيمة 3604 مليار دولار .

آخر أخبار الاقتصاد المصري:

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني أن مصر قد استقر تصنيفها عند “بي بي” وهي تتوقع المزيد من الاستقرار في الأوضاع الاقتصادية لمصر، كما أكد طائر عامر محافظ البنك المركزي أن السوق المصرية ستشهد استقرار الأسعار خلال الفترة القادمة ولكن الانخفاضات في أسعار السلع ستبدأ من العام القادم.

جاء قرار البنك المركزي برفع قيمة الفائدة بنسبة 2% في محاولة منه لمواجهة الارتفاعات التي من الممكن أن تطرأ على نسب التضخم، وأكد البنك المركزي خلال تصريحاته أن مصر ستشهد نمو إقتصادي ملحوظ خلال عام 2018، في حين أن معدل التضخم قد شهد تراجع هذا العام حتى استقر عند 30.72، وأعلن البنك المركزي وقتها الانخفاض في معدلات التضخم لأول مرة منذ القرار الذي اتخذه البنك الخاص بتعويم الجنيه.

سعر الدولار اليوم في كافة البنوك بتحديث لحظي، حيث واصل سعر الدولار استقراره منذ فترة الشهرين خلال التعاملات في البنوك المركزية أمام الجنيه المصري، و على الرغم من اعتماد سعر الدولار في السوق السوداء على قيمة العرض والطلب إلا أن سعر الدولار يشهد استقرار أيضا خلال معاملاتها، الجدير بالذكر أن هذا الاستقرار الذي يشهده سعر الدولار الأمريكي خلال تعاملات الفترة الحالية أمام الجنيه قد جاء نتيجة المؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري هذا بجانب الارتفاع الملحوظ الذي طرأ على الاحتياطي الأجنبي في البنوك والذي ساهم في توفير الدولار بشكل كبير في البنوك والسوق السوداء، ووصل سعر الدولار خلال الشهر الماضي إلى ما يقل عن حاجز الـ 18 جنيه، واستمر عند هذا خلال الشهر الماضي مارا بحالة من الاستقرار التي تشير إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد والتي جاءت مع الارتفاعات التي شهدها الإحتياطي الأجنبي بالإضافة إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية.

توقعات سعر الدولار في الفترة المقبلة

وتشير المؤشرات الاقتصادية إلى تعافي وصعود العملة المصرية الجنيه في الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن يسجل الدولار الأمريكي حوالي خمسة عشر جنيها مصري في نهاية العام الجاري 2017، كما تشهد العملة المصرية المحلية “الجنيه” في الفترة الحالية إعادة تقييم في إطار المحافظة على قيمة السيولة النقدية عن طريق تدفق الاستثمارات الأجنبية داخل السوق المصرية بالإضافة إلى تقديم صندوق النقد الدولي قرض دولي إلى جمهورية مصر العربية في الفترة الأخيرة مما أدى إلى زيادة تدفق السيولة الأجنبية والاحتياطي النقدي الأجنبي داخل مصر.

وفي خلال تعاملات أمس في الفترة المسائية استقر سعر صرف الدولار الأمريكي في سوق الصرافة المصرية بشكل كبير وملحوظ، وثبت التعاملات المالية في أسعار الدولار في فترة المساء.

وفي سوق الصرافة المصري يعتبر الدولار الأمريكي من أكثر العملات انتشار ينافسه في السوق المصري عملة الريال السعودي الذي يعد من أكثر العملات تداولا في سوق الصرافة المصرية، ويتغير سعر صرف العملات الأجنبية في الأسواق المالية على حسب سياسة العرض والطلب على هذه العملات ومدى استجابة المتعاملين في الأسواق المؤثرات على سعر صرف العملات.

وشهدت الفترة الصباحية من تعاملات الدولار الأمريكي في سوق الصرافة المصرية استقرار في حركة البيع والشراء في التعاملات مع الدولار الأمريكي، ولم يحدث تغيير يذكر في البنوك والسوق السوداء لصرف العملات.

أما بالنسبة لتحديثات أسعار سعر الدولار الأمريكي في أسواق الصرف المصرية في فترة الظهيرة أمس بالنسبة إلى تعاملات أمس السبت فلم يحدث تغيير يذكر في سعر صرف الدولار الأمريكي حيث كان مستقر وثابت عند 17,73 جنيه مصري بالنسبة للشراء، أما بالنسبة للبيع فقد كان 17,80 جنيه مصري.

أما بالنسبة إلى أخر معاملات للدولار الأمريكي في سوق الصرافة المصرفية أمس السبت فقد شهد انخفاضا حوالي عشرة قروش في معظم أسواق السوق السوداء لصرف العملات في مصر حيث تختلف باختلاف المحافظات والمدن في جمهورية مصر العربية.