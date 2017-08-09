سعر الدولار اليوم الاربعاء 9-8-2017 في مصر بالبنوك والسوق السوداء الآن

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سعر الدولار اليوم، الاربعاء 9 أغسطس 2017 توقعات سعر الدولار اليوم في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وأيضاً متابعة مستمرة لتحركات “سعر الدولار” في السوق السوداء، ومن المتوقع أن يشهد “سعر الدولار اليوم” تحرك تدريجي طفيف في سوق الصرافة المصرية في ظل تخوف المتعاملين بالسوق السوداء، حيث يساهم هذا في حركة ضئيلة في تحرك الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، حيث شهدت أسعار الدولار استقراراً ملحوظاً في البنوك والسوق السوداء ، “سعر الدولار اليوم” فى البنوك و تعاملات الدولار بالسوق السوداء، سعر الدولار اليوم، متابعة لحظية لاخر اسعار الدولار اليوم في السوق المصرفي المصري، بيان بأحدث أسعار الدولار في البنوك العاملة بالأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم ، وايضا اخر التطورات التي وصلت اليها “سعر الدولار” فى السوق السوداء لحظة بلحظة، وسوف نقوم بعمل تحديث لجدول الأسعار وبها أعلى سعر لعملية الشراء فى حالة رغبة الأفراد فى بيع العملة الأمريكية ، كما نوضح أيضا أقل سعر للبيع فى حالة الأفراد الذين يريدون شراء العملة الأمريكية ، سعر الدولار اليوم فى مصر، اسعار العملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم حيث لوحظ استقرار عام بأسعار الدولار في مصر بالبنوك المصرية، نقدم لحضرتك أعلى سعر شراء الدولار وأقل سعر للبيع من المواقع الرسمية لكل بنك من البنوك المصرية والسوق السوداء من خلال بعض تجار العملة فى جميع محافظات مصر ، ننشر تحديث سعر الدولار في السوق السوداء وتأثر حالة أسعار الدولار بالعوامل الداخلية أما بالارتفاع أو الانخفاض ، كما لوحظ حدوث حالة من الثبات في تعاملات الدولار اليوم عند متوسط أسعار الدولار السابقة، وهذا منذ ابتداء شهر مايو ، وما زالت البنوك الخاصة تحتل المركز الأول في إعطاء أعلى سعر شراء الدولار، كما نقدم لحضراتكم تحديث فوري لأي تغير يحدث في سعر الدولار من خلال قائمة تعرض أسعار الدولار لحظة بلحظة من البنوك مباشرة، وفي الفترة الحالية تشهد أسعار صرف الدولار الأمريكي في سوق الصرافة المصرية انخفاض بسبب زيادة دعم العائدات الاستثنائية، بالإضافة إلى كثرة التدفقات النقدية الأجنبية إلى مصر التي بلغت قيمتها إلى خمسة وأربعين مليار دولار أمريكي، وهذا منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري في الفترة الماضية، مما عمل على زيادة فائض الجهاز المصرفي التابع لجمهورية مصر العربية بقيمة تصل إلى حوالي 3.8 مليار دولار أمريكي في شهر مايو الماضي لعام 2017، وكل هذه الأسباب أدت إلى انخفاض سعر الدولار الأمريكي في سوق الصرف المصرية.

سعر الدولار اليوم في مصر بالبنوك بتحديث لحظي علي مدار الساعه، أما بالنسبة لتعاملات “سعر الدولار” الأمريكي في السوق السوداء لصرف العملات في مصر تشهد تعاملات الدولار اليوم حذر من قبل التجار بالنسبة للمعاملات المختلفة، أما بالنسبة لسعر الدولار الأمريكي في السوق الموازي فقد بدأت تتغير بشكل ضئيل يكاد لا يذكر، كما يعمل السوق السوداء لصرف العملات بشكل دائم على منافسة سعر صرف البنوك المصرية ليحظى بالمنافسة وتكون له السبق والأفضلية في التعامل معه في مجال بيع وشراء العملات الأجنبية خصوصا الدولار الأمريكي، أما بالنسبة لتعاملات السوق المصرفي الموازي يشهد تغييرات واختلافات من محافظة إلى محافظة أخرى، ومن مدينة إلى مدينة أخرى.

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سعر الدولار اليوم الاربعاء بالبنوك والسوق السوداء

17.80 أفضل بنك تشتري منه الآن : المصرف المتحد 17.76 أفضل بنك تبيع له الآن : مصرف أبوظبي الاسلامي

سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.75 جنية للشراء ، 17.85 جنية للبيع.

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سعر الدولار اليوم، بكافة البنوك العاملة في مصر محدث لحظياً

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.7200 17.8200 مصرف ابو ظبي 17.7550 17.8400 البنك المصري الخليجي 17.7400 17.8400 البنك الأهلي 17.7500 17.8500 بنك القاهرة 17.7000 17.8000 بنك الاسكندرية 17.7200 17.8200 البنك العربي الافريقي 17.7500 17.8500 البنك المركزي 17.7363 17.8359 بنك مصر 17.7400 17.8400 بنك بلوم مصر 17.7400 17.8400 كريدي أجريكول 17.7400 17.8400 بنك بيريوس 17.7500 17.8500 المصرف المتحد 17.7000 17.8000 البنك التجاري الدولي 17.7500 17.8500 المصري لتنمية الورادات 17.7400 17.8500 البنك الأهلي المتحد 17.7300 17.8300 بنك المشرق 17.7300 17.8300 بنك الاستثمار العربي 17.7500 17.8500 بنك HSBC 17.7500 17.8500 بنك سايب 17.7300 17.8300

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سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء من تطبيق بكام في مصر للأندرويد .

تحركات قوية للدين العام ومعدلات الإيداع بعد قرار رفع سعر الفائدة

علق المحلل المالي وخبير أسواق المال وائل النحاس، قائلا أن قرار البنك المركزي برفع قيمة الفائدة نحو 2 في المائة، على العائدات الائتمانية والإقراض، يمثل خطر كبير على الدين العام المصري، لأنه سوف يتحرك بشكل كبير بعد تطبيق القرار، وأوضح أن البنك المركزي قد اتخذ هذا القرار في محاولة للاستحواذ على رضا صندوق النقد الدولي، وذلك ردا على المسؤولين في صندوق النقد الذين سبق وصرحوا أن مصر لن تتمكن محاربة نسب التضخم المرتفعة إلا إذا رعت قيمة الفائدة، مضيفا أن القرار تسبب بتحرك عائدات الإيداع في مصر .

سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء

سوف نقوم بمتابعة “سعر الدولار” معكم باستمرار ، “سعر الدولار اليوم” فى السوق السوداء ، كما نلاحظ أن معاملات التجار تتم بحذر شديد ، وأن سعر السوق الموازية، قد إرتفاع بدرجة طفيفة، ونحن نعمل على توضيح ونقل التغييرات فور حدوثها، وسوف ننقل سعر الدولار بالسوق السوداء على مدار اليوم ، هذا ومن مصادر متعددة، ويتم تحديد سعر الدولار في مصر على حسب حالة السوق من عرض وطلب، من قبل المستثمرين أو الأشخاص الذين يريدون شراء العملة، كما تسعى السوق السوداء دائماً وبصورة مستمرة في تحدى اسعار البنوك المصرية، علماً بأن سعر العملة المقابل يتغير من مدينة لأخرى ومن محافظة لاخرى .

اقتصادي يؤكد بالأرقام فداحة قرار البنك المركزى

صرح الدكتور هانى توفيق، معلقا على قرار محافظ البنك المركزى المصرى، طارق عامر، بزيادة أسعار الفائدة التي أقرها البنك المركزي على الإيداع والإقراض، مؤكدًا على أن هذا القرار يمثل خطأ كبير، حيث أشار إلى أن القرار سوف ينعكس بشكل مباشر على عجز الموازنة العامة للدولة، وأضاف أن العجز في الموازنة قد وصل حتى الآن إلى 3 تريليون جنيه، ومع تطبيق القرار سوف يضاف على هذا المبلغ فائدة بمقدار 2% ، ليزيد على عجز الموازنة 60 مليار جنيه.

جدير بالذكر أن العملة الأمريكية شهدت تراجعاً طفيفاً بنسبة 5% وسط شكوك ومخاوف من سياسات “ترامب” ، وانخفض “سعر الدولار” أمام “اليورو” بنسبة 1.2% منذ فوز مرشح الوسط “إيمانويل ماكرون” بالانتخابات الرئاسية الفرنسية وانخفض الدولار أيضاً بنسبة طفيفة ليستقر عند 113.81 ين ياباني .

وأضاف “توفيق” أن هذه الزيادة ليست في مصلحة المواطن، وأكد علي أن هناك عدداً من الأدوات التي كان من الممكن اتخاذها دون أن يتم رفع سعر الفائدة وأن هذا القرار سيؤثر في الأسعار، وأضاف الخبير الاقتصادي أنه كان من الممكن ان يتفادي قرار زيادة سعر الفائدة بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي من البنوك العاملة فى القطاع المصرفي المصري .

خبير اقتصادي: قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة يؤثر على أداء البورصة

صرح الدكتور محمد دشناوي خبير أسواق المال والأعمال، قائلا أنه على الرغم من أن القرار الذي أصدرته لجنه السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، يعتبر قرار إيجابي على الاقتصاد المصري من الناحية النظرية، إلا أنه سوف يؤثر بشكل سلبي على أداء البورصة المصرية.

وأضاف الخبير الاقتصادي محمد دشناوي، أن هذا القرار سوف يأخذ البورصة المصرية في اتجاه تصحيح قوي، ورغم ذلك فإن أي قرار اقتصادي جديد يتم تطبيقه لا بد أن يكون له جانب آخر سلبي، بالإضافة إلى فاتورة يجب دفعها .