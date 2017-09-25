سعر الدولار اليوم الإثنين 25/9/2017 في مصر بالبنوك والسوق السوداء : اسعار الدولار الآن

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سعر الدولار اليوم الإثنين 25/9/2017، اسعار الدولار اليوم في بداية تعاملاتها في البنوك والسوق السوداء بعد التحركات الطفيفة التي شهدتها أسعار الدولار نهاية الأسبوع الماضي في أغلب البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، فريق مصر 365 يتابع مع حضراتكم سعر الدولار الأمريكي لحظياً فور حدوث أي تغير وستجدون اسعار الدولار في جدول محدث لحظياً.

سعر الدولار اليوم في كافة البنوك في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار الآن من كافة البنوك العاملة في مصر ومنها بنك HSBC والبنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك الاستثمار العربي والبنك التجاري الدولي CIB.

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سعر الدولار اليوم فِي البنوك و السوق السوداء، بدأت أسعار الدولار حالة من الاستقرار النسبي والتي استمرت خلال التعاملات في البنوك منذ منتصف شهر أبريل الماضي وحتى الوقت الحالي، وقد جاءت أسعار اليوم لتشهد حالة من الارتفاعات الطفيفة التي طرأت على تعاملات اليوم بعد الهبوط المفاجئ الذي أصاب أسعار الدولار في فبراير وجعله يتراجع ليُسجل 16 جِنيه وقتها.

تأثير الاقتصاد الأمريكي على سعر الدولار:

واجهت أمريكا خلال الفترة الماضية إعصار هارفي الشديد، والذي أعلن مكتب المسؤول عن سلامة البيئة التابع للولايات المتحدة الأمريكية بعد انتهائه عن الأضرار التي سببها هذا الإعصار لأمريكا، حيث كان من بين تلك الأضرار تدمير نحو 25% من إنتاج النفط بخليج المكسيك، وتصل قيمة ما تم تدميره من الإنتاج وقتها نحو 430 ألف برميل، وقد توقع الكثير من الخبراء أن يشهد الاقتصاد الأمريكي تراجع كبير خلال الفترة القادمة بسبب تلك الخسارة التي لحقت به، والتي ستؤثر بشكل كبير على سعر الدولار مسببة تراجع ملحوظ في سعره خلال تعاملات الفترة القادمة أمام العملات الأخرى.

سعر الدولار اليوم الإثنين 25/9/2017 بالبنوك والسوق السوداء

17.70 أفضل بنك تشتري منه الآن : بنك القاهرة 17.63 أفضل بنك تبيع له الآن : البنك المصري الخليجي

سعر الدولار في السوق السوداء:

شهدت تعاملات السوق السوداء خلال الأسبوع الماضي تراجع كبير في معدلات الإقبال على تداول الدولار الأمريكي، ويأتي هذا في ظل الفارق الطفيف الذي يفصل تعاملات السوق الرسمية عن غير الرسمية، إلا أن الكثير من المتعاملين يفضلون السوق الرسمية في حالة تقارب الأسعار بهذا الشكل، و نظرا لتراجع قيمة التداول بالنسبة للدولار الأمريكي في السوق السوداء، فمن المتوقع أن تشهد أسعَاره انخفَاض خلال تعاملات الفترة القادمة، هذا بجانب الرواج الذي تشهده تعاملات البنوك في جميع المحافظات في البلد.

سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.65 جنيه للشراء مقابل 17.75 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم، بكافة البنوك العاملة في مصر محدث لحظياً.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.6000 17.7000 مصرف ابو ظبي 17.6100 17.7100 البنك المصري الخليجي 17.6350 17.7350 البنك الأهلي 17.6300 17.7300 بنك القاهرة 17.6000 17.7000 بنك الاسكندرية 17.6000 17.7000 البنك العربي الافريقي 17.6200 17.7200 البنك المركزي 17.6174 17.7174 بنك مصر 17.6200 17.7200 بنك بلوم مصر 17.6200 17.7200 كريدي أجريكول 17.6100 17.7100 بنك التعمير والإسكان 17.6300 17.7300 المصرف المتحد 17.6200 17.7200 البنك التجاري الدولي 17.6100 17.7100 المصري لتنمية الورادات 17.6300 17.7300 البنك الأهلي المتحد 17.6100 17.7100 بنك المشرق 17.6200 17.7200 بنك الاستثمار العربي 17.6300 17.7300 بنك HSBC 17.6200 17.7200 بنك سايب 17.6200 17.7200

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سعر الدولار الجمركي

أكد وزير المالية الدكتور “عمرو الجارحي” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها أن الفترة القادمة ستشهد انخفاض في سعر السلع المستوردة من خارج البلاد، ويأتي هذا نتيجة قرار وزارة المالية الأخير الخاص بخفض سعر الدولار الجمركي من 16.25 جنيه إلى 16 جنيه، وأوضح وزير المالية خلال التصريحات السبب وراء خفض سعر الدولار الجمركي مؤكدا أن هذا القرار قد جاء بعد انخفاض سعر الدولار خلال التعاملات في البنوك بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، وأشار أن قيمة الدولار الجمركي في البنوك تمثل 90% من حجم ما يملكه البنوك من العملة الأجنبية.

أخر إجراءات و تقارير يصدرها البنك المركزي

قام البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة بإصدار تقرير يشير فيه إلى الارتفاعات الملحوظة التي طرأت على قيمة الدخل اليومي للبنك من الدولار الأمريكي ، حيث وصلت قيمة الدخل بعد الارتفاعات الأخيرة وفقا للتقارير نحو 72 مليون دولار، الجدير بالذكر أن تلك الارتفاعات من المنتظر أن تساهم بشكل رئيسي في رفع قيمة الاحتياطي الأجنبي للبلاد، وبالتالي تساهم في استقرار سعر الجنيه وقيمته خلال التعاملات في السوق أمام سعر الدولار الأمريكي وكذلك أسعار العملات الأجنبية الأخرى.

وقد تراجعت أسعار البيع و الشراء في معظم البنوك خلال الفترة الأخيرة نتيجة التراجع الذي شهدته عمليات البيع و الشراء، هذا بجانب ارتفاع قيمة المبالغ التي تتوافر في البنوك من العملات الأجنبية، جاء هذا نتيجة للإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة المصرية والتي تتعلق بإيقاف الاستيراد خلال الفترة الأخيرة والتي ساهمت بشكل كبير في توفير الدولار في السوق ورفع قيمة الاحتياطي الأجنبي لدى البنوك المركزية والبنوك التابعة لها.

وكانت نظرة وكالة التصنيف الائتمانية والتي قامت بوضع مصر عند مستوى “بي 3” خلال الفترة الأخيرة مستقرة إلى حد ما، الأمر الذي يعد مؤشر للتَقدم الذي تمر به حالة الاقتصاد المصري وصحة الإجراءات التي تتخذها الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقد ساهم قرار البنك الأهلى الأخير الخاص برفع سعر الدولار الأمريكي خلال التعاملات في زيادة نسبة الإقبال من قبل المتعاملين على البيع للبنك، الأمر الذي قد ساهم في ارتفاع الحصيلة الدولارية لدى البنك الأهلى خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ تم الإعلان عنه خلال التقارير الصادرة عن البنك.

الدولار الأمريكي

الدولار هو العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية وتصل قيمته إلى 100 سنت، كما يعد الدولار على رأس العملات السائدة في العالم والأكثر استخداما من قبل الجميع، الجدير بالذكر أنه بالرغم من ذلك إلا أن قيمة الدولار قد شهدت تراجع منذ فترة 1973 بمقدار 40 مرة، وقد تسببت الأزمة المالية وأزمة الرهن العقاري التي مرت بها الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة في انهيار الدولار الأمريكي وتراجع قيمته بشكل كبير أمام اليورو في السوق وكان هذا واضحا خلال تعاملات سوق العملات في الفترة من 2007 إلى 2008.

الجدير بالذكر أن الانخفاضات التي مرت بها قيمة الدولار خلال تلك الفترة لم تكن أمام اليورو فقط بل كانت أمام الكثير من العملات الأخرى على رأسها الين الياباني والفرنك السويسري وغيرها من العملات الأجنبية، إلا أن سعر الدولار قد تمكن من التعافي بعد ذلك بفترة وتمكن من الارتفاع بشكل نسبي لتستقر أسعاره فيما بعد خلال التعاملات.

سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار اليوم، لا يمكن القول بأن التغييرات التي طرأت على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك و كذلك السوق السوداء هي تغييرات ملحوظة، ولكن أكد الكثير من الخبراء الاقتصاديين خلال التصريحات لمصر 365 أن تعاملات اليوم لم تشهد أي تغيرات بالنسبة لأسعار الدولار خلال التعاملات أمام الجنيه.

الجدير بالذكر أن الانخفاضات التي مرت بها أسعار الدولار في فبراير الماضي قد جاءت نتيجة حالة الركود التي مرت بها عملية الاستيراد تزامنا مع العطلة السنوية للمصانع في الصين، وقد توقع العديد من الخبراء الاقتصاديين أن تشهد الفترة الحالية استقرار في سعر الدولار خلال التعاملات يعقبه انخفاض طفيف فيما بعد خلال الشهور الأخيرة من 2017.

حيث لوحظ بداية ظهور طلبات شراء الدولار الأمريكي في السوق السوداء بأسعار أعلى من البنوك العاملة في مصر، وأن سعر السوق الموازية، قد إرتفاع بدرجة طفيفة، ونحن نعمل على توضيح ونقل التغييرات فور حدوثها، وسوف ننقل سعر الدولار بالسوق السوداء على مدار اليوم ، هذا ومن مصادر متعددة، ويتم تحديد سعر الدولار في مصر على حسب حالة السوق من عرض وطلب، من قبل المستثمرين أو الأشخاص الذين يريدون شراء العملة، كما تسعى السوق السوداء دائماً وبصورة مستمرة في تحدى اسعار البنوك المصرية، علماً بأن سعر العملة المقابل يتغير من مدينة لأخرى ومن محافظة لاخرى.

الدولار في البنك المركزي المصري

شهد الاحتياطي النقدي للبلاد داخل البنوك المركزية ارتفاع ملحوظ خلال الفترة الماضية حتى استقر عند 36.06 مليار دولار، وقد ساهم هذا في تحسن المؤشرات الاقتصادية بشكل كبير بالإضافة إلى توافر الدولار في السوق واستقرار أسعاره حتى أنه يمر بحالة من الانخفاضات النسبية ما بين الفترة والأخرى، و قد وصل حجم التجارة الخارجية كذلك إلى نحو 28 مليار دولار، بينما شهدت عائدات السَندات للخَزانة المصرية ارتفاع بقيمة 17.2%، الجدير بالذكر أن تلك الارتفاعات قد طرأت على عائد السندات لأول مرة منذ عام 2010، و طبقا لقرارات البنك المركزي في مواجهة التضخم المحتمل فقد قامت برفع قيمة الفائدة بنسبة 2% على اجتماعين متتاليين للبنك.

و قد تمكن البنك المركزي خلال الفترة الماضية والتي تلت قرار تعويم الجنيه المصري وتحرير سعر الدولار خلال التعاملات أمام الجنيه من القضاء على السوق الموازية أو القضاء على الجزء الأكبر منها، هذا من خلال تسجيل فارق بين سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء بما لا يتجاوز الـ 5 قروش، و يأتي الانخفاض الذي تشهده أسعار الدولار في السوق السوداء نتيجة الانخفاضات التي تقرها البنوك خلال الفترة الحالية، إلا أن الكثير من الخبراء الاقتصاديين قد توقعوا أن تشهد أسعار الدولار المزيد من الارتفاعات الطفيفة خلال التعاملات في السوق السوداء خلال الفترة القادمة.

وأعلن البنك كذلك عن دراسته لقرار السماح بالتحويلات الدولارية للخارج دون شروط، كما أكد وزارة المالية أن فترة العام ونصف القادمة ستشهد تراجع كبير في قيمة التداول النقدي بجانب الانخفاضات التي ستحدث في معدلات التضخم، وقد بلغت قيمة الودائع بعد الارتفاعات الأخيرة نحو 2 تريليون و 714 مليار دولار، بينما بلغت نسبة العائد بعد الارتفاعات التي شهدتها نحو 21%، و قام البنك بإرسال دفعة من قرض صندوق النقد بقيمة 125 مليار دولار،بينما وصل احتياطي البلاد مع أواخر شهر يوليو قيمة 3604 مليار دولار .