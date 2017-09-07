سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء: تحركات جديدة للدولار خلال تعاملات اليوم

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سعر الدولار اليوم الخميس 7-9-2017، متابعة لحظية لاخر اسعار الدولار اليوم في السوق المصرفي المصري، بيان بأحدث أسعار الدولار في البنوك العاملة بالأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم ، وايضا اخر التطورات التي وصلت اليها “سعر الدولار” فى السوق السوداء لحظة بلحظة، وسوف نقوم بعمل تحديث لجدول الأسعار وبها أعلى سعر لعملية الشراء فى حالة رغبة الأفراد فى بيع الدولار ، كما نوضح أيضا أقل سعر للبيع فى حالة الأفراد الذين يريدون شراء الدولار الأمريكي.

يمر سعر الدولار اليوم خلال الفترة الحالية بحالة من الاستقرار النسبي، وكان هذا منذ تعاملات منتصف أبريل الماضي وحتى تعاملات اليوم مع وجود ارتفاعات طفيفة تطرأ على سعر الدولار خلال التعاملات ما بين الحين والآخر، وقد جاء هذا الاستقرار بعد ما مر به الدولار من انخفاض خلال تعاملات شهر فبراير والتي تراجع خلاله إلى حاجز الـ 16 جنيه، الجدير بالذكر أن تلك الانخفاضات التي لحقت بالدولار الأمريكي قد جاءت بسبب الركود الذي طرأ وقتها على عملية الاستيراد.

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و قد تمكن البنك المركزي خلال الفترة الماضية والتي تلت قرار تعويم الجنيه المصري وتحرير سعر الدولار خلال التعاملات أمام الجنيه من القضاء على السوق الموازية أو القضاء على الجزء الأكبر منها، هذا من خلال تسجيل فارق بين سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء بما لا يتجاوز ال10 قروش، و يأتي الانخفاض الذي تشهده أسعار الدولار في السوق السوداء نتيجة الانخفاضات التي تقرها البنوك خلال الفترة الحالية، إلا أن الكثير من الخبراء الاقتصاديين قد توقعوا أن تشهد أسعار الدولار المزيد من الارتفاعات الطفيفة خلال التعاملات في السوق السوداء خلال الفترة القادمة.

سعر الدولار اليوم الخميس 7-9-2017 بالبنوك والسوق السوداء

17.70 أفضل بنك تشتري منه الآن : بنك القاهرة 17.63 أفضل بنك تبيع له الآن : البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في السوق السوداء:

شهدت تعاملات السوق السوداء خلال الأسبوع الماضي تراجع كبير في معدلات الإقبال على تداول الدولار الأمريكي، ويأتي هذا في ظل الفارق الطفيف الذي يفصل تعاملات السوق الرسمية عن غير الرسمية، إلا أن الكثير من المتعاملين يفضلون السوق الرسمية في حالة تقارب الأسعار بهذا الشكل، و نظرا لتراجع قيمة التداول بالنسبة للدولار الأمريكي في السوق السوداء، فمن المتوقع أن تشهد أسعَاره انخفَاض خلال تعاملات الفترة القادمة، هذا بجانب الرواج الذي تشهده تعاملات البنوك في جميع المحافظات في البلد.

سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.62 جنيه للشراء مقابل 17.69 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم، بكافة البنوك العاملة في مصر محدث لحظياً

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.6000 17.7000 مصرف ابو ظبي 17.6200 17.7200 البنك المصري الخليجي 17.6000 17.7000 البنك الأهلي 17.6300 17.7300 بنك القاهرة 17.6000 17.7000 بنك الاسكندرية 17.6000 17.7000 البنك العربي الافريقي 17.6200 17.7200 البنك المركزي 17.6093 17.7093 بنك مصر 17.6200 17.7200 بنك بلوم مصر 17.6200 17.7200 كريدي أجريكول 17.6100 17.7100 بنك التعمير والإسكان 17.6100 17.7100 بنك بيريوس 17.5900 17.6900 المصرف المتحد 17.6200 17.7200 البنك التجاري الدولي 17.6000 17.7000 المصري لتنمية الورادات 17.6000 17.7000 البنك الأهلي المتحد 17.6100 17.7100 بنك المشرق 17.6100 17.7100 بنك الاستثمار العربي 17.6200 17.7200 بنك HSBC 17.6000 17.7000 بنك سايب 17.6200 17.7200

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توقعات أسعار الدولار خلال الفترة المقبلة وتضارب آراء الخبراء الاقتصاديين

سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء من تطبيق بكام في مصر للأندرويد .

الدولار في البنك المركزي المصري:

شهد الاحتياطي النقدي للبلاد داخل البنوك المركزية ارتفاع ملحوظ خلال الفترة الماضية حتى استقر عند 36.06 مليار دولار، وقد ساهم هذا في تحسن المؤشرات الاقتصادية بشكل كبير بالإضافة إلى توافر الدولار في السوق واستقرار أسعاره حتى أنه يمر بحالة من الانخفاضات النسبية ما بين الفترة والأخرى، و قد وصل حجم التجارة الخارجية كذلك إلى نحو 28 مليار دولار، بينما شهدت عائدات السَندات للخَزانة المصرية ارتفاع بقيمة 17.2%، الجدير بالذكر أن تلك الارتفاعات قد طرأت على عائد السندات لأول مرة منذ عام 2010، و طبقا لقرارات البنك المركزي في مواجهة التضخم المحتمل فقد قامت برفع قيمة الفائدة بنسبة 2% على اجتماعين متتاليين للبنك.

وأعلن البنك كذلك عن دراسته لقرار السماح بالتحويلات الدولارية للخارج دون شروط، كما أكد وزارة المالية أن فترة العام ونصف القادمة ستشهد تراجع كبير في قيمة التداول النقدي بجانب الانخفاضات التي ستحدث في معدلات التضخم، وقد بلغت قيمة الودائع بعد الارتفاعات الأخيرة نحو 2 تريليون و 714 مليار دولار، بينما بلغت نسبة العائد بعد الارتفاعات التي شهدتها نحو 21%، و قام البنك بإرسال دفعة من قرض صندوق النقد بقيمة 125 مليار دولار،بينما وصل احتياطي البلاد مع أواخر شهر يوليو قيمة 3604 مليار دولار .

سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء

في الفترة الحالية تشهد أسعار صرف الدولار الأمريكي في سوق الصرافة المصرية انخفاض بسبب زيادة دعم العائدات الاستثنائية، بالإضافة إلى كثرة التدفقات النقدية الأجنبية إلى مصر التي بلغت قيمتها إلى خمسة وأربعين مليار دولار أمريكي، وهذا منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري في الفترة الماضية، مما عمل على زيادة فائض الجهاز المصرفي التابع لجمهورية مصر العربية بقيمة تصل إلى حوالي 3.8 مليار دولار أمريكي في شهر مايو الماضي لعام 2017، وكل هذه الأسباب أدت إلى انخفاض سعر الدولار الأمريكي في سوق الصرف المصرية.

سوف نقوم بمتابعة “سعر الدولار” معكم باستمرار ، “سعر الدولار اليوم” فى السوق السوداء ، كما نلاحظ أن معاملات التجار تتم بحذر شديد ، وأن سعر السوق الموازية، قد إرتفاع بدرجة طفيفة، ونحن نعمل على توضيح ونقل التغييرات فور حدوثها، وسوف ننقل سعر الدولار بالسوق السوداء على مدار اليوم ، هذا ومن مصادر متعددة، ويتم تحديد سعر الدولار في مصر على حسب حالة السوق من عرض وطلب، من قبل المستثمرين أو الأشخاص الذين يريدون شراء العملة، كما تسعى السوق السوداء دائماً وبصورة مستمرة في تحدى اسعار البنوك المصرية، علماً بأن سعر العملة المقابل يتغير من مدينة لأخرى ومن محافظة لاخرى .

توقعات سعر الدولار في الفترة المقبلة

تشير المؤشرات الاقتصادية إلى تعافي وصعود العملة المصرية الجنيه في الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن يسجل الدولار الأمريكي حوالي خمسة عشر جنيها مصري في نهاية العام الجاري 2017، كما تشهد العملة المصرية المحلية “الجنيه” في الفترة الحالية إعادة تقييم في إطار المحافظة على قيمة السيولة النقدية عن طريق تدفق الاستثمارات الأجنبية داخل السوق المصرية بالإضافة إلى تقديم صندوق النقد الدولي قرض دولي إلى جمهورية مصر العربية في الفترة الأخيرة مما أدى إلى زيادة تدفق السيولة الأجنبية والاحتياطي النقدي الأجنبي داخل مصر.

وفي خلال تعاملات أمس في الفترة المسائية استقر سعر صرف الدولار الأمريكي في سوق الصرافة المصرية بشكل كبير وملحوظ، وثبت التعاملات المالية في أسعار الدولار في فترة المساء.

أما بالنسبة إلى أخر معاملات للدولار الأمريكي في سوق الصرافة المصرفية أمس فقد شهد انخفاضا حوالي عشرة قروش في معظم أسواق السوق السوداء لصرف العملات في مصر حيث تختلف باختلاف المحافظات والمدن في جمهورية مصر العربية.

وشهدت الفترة الصباحية من تعاملات الدولار الأمريكي في سوق الصرافة المصرية استقرار في حركة البيع والشراء في التعاملات مع الدولار الأمريكي، ولم يحدث تغيير يذكر في البنوك والسوق السوداء لصرف العملات.

أما بالنسبة لتحديثات أسعار سعر الدولار الأمريكي في أسواق الصرف المصرية في فترة الظهيرة أمس بالنسبة إلى تعاملات أمس فلم يحدث تغيير يذكر في سعر صرف الدولار الأمريكي حيث كان مستقر وثابت عند 17,67 جنيه مصري بالنسبة للشراء، أما بالنسبة للبيع فقد كان 17,77 جنيه مصري.

وفي سوق الصرافة المصري يعتبر الدولار الأمريكي من أكثر العملات انتشار ينافسه في السوق المصري عملة الريال السعودي الذي يعد من أكثر العملات تداولا في سوق الصرافة المصرية، ويتغير سعر صرف العملات الأجنبية في الأسواق المالية على حسب سياسة العرض والطلب على هذه العملات ومدى استجابة المتعاملين في الأسواق المؤثرات على سعر صرف العملات.

سعر الدولار في البنوك المركزية:

مر سعر الدولار بحالة من الانخفاضات خلال الفترة الأخيرة والتي استمرت لمدة ليست بالقصيرة منذ بدايتها، وعليه فقد شهدت أسعار الدولار انخفاض في معظم البنوك المصرية خلال التعاملات، هذا بجانب أن هذا التراجع الذي شهدته أسعار الدولار في البنوك قد أثر بشكل ملحوظ على سعر الدولار خلال التعاملات في السوق السوداء، وقد جاءت تقارير أسعار الدولار خلال التعاملات في البنوك لتسجل بنك قناة السويس كأفضل بنك يمكنه شراء الدولار الأمريكي بأعلى سعر وتسجيل بنك أبو ظبي كأفضل بنك يمكنه بيع الدولار الأمريكي بأقل سعر.

آخر أخبار الاقتصاد المصري:

جاء قرار البنك المركزي برفع قيمة الفائدة بنسبة 2% في محاولة منه لمواجهة الارتفاعات التي من الممكن أن تطرأ على نسب التضخم، وأكد البنك المركزي خلال تصريحاته أن مصر ستشهد نمو إقتصادي ملحوظ خلال عام 2018، في حين أن معدل التضخم قد شهد تراجع هذا العام حتى استقر عند 30.72، وأعلن البنك المركزي وقتها الانخفاض في معدلات التضخم لأول مرة منذ القرار الذي اتخذه البنك الخاص بتعويم الجنيه.

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني أن مصر قد استقر تصنيفها عند “بي بي” وهي تتوقع المزيد من الاستقرار في الأوضاع الاقتصادية لمصر، كما أكد طائر عامر محافظ البنك المركزي أن السوق المصرية ستشهد استقرار الأسعار خلال الفترة القادمة ولكن الانخفاضات في أسعار السلع ستبدأ من العام القادم.

سعر الدولار اليوم في كافة البنوك بتحديث لحظي، حيث واصل سعر الدولار انخفاضه منذ قرابة الشهر خلال التعاملات في البنوك المركزية أمام الجنيه المصري، و على الرغم من اعتماد سعر الدولار في السوق السوداء على قيمة العرض والطلب إلا أن سعر الدولار يشهد استقرار أيضا خلال معاملاتها، الجدير بالذكر أن هذا الاستقرار الذي يشهده سعر الدولار الأمريكي خلال تعاملات الفترة الحالية أمام الجنيه قد جاء نتيجة المؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري هذا بجانب الارتفاع الملحوظ الذي طرأ على الاحتياطي الأجنبي في البنوك والذي ساهم في توفير الدولار بشكل كبير في البنوك والسوق السوداء، ووصل سعر الدولار الى 17,59 جنيه، واستمر عند هذا خلال الشهر الماضي مارا بحالة من الاستقرار التي تشير إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد والتي جاءت مع الارتفاعات التي شهدها الإحتياطي الأجنبي بالإضافة إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية.