عاجل: الدولار يتراجع الآن في البنوك والسوق السوداء

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عاجل: الدولار يتراجع الآن في البنوك والسوق السوداء
سعر الدلار اليوم في مصر

سعر الدولار اليوم شهدت تعاملات الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا مع بداية تعاملات الاسبوع الثالث من العام 2018، ومن المتوقع أن يشهد عام 2018 تقلبات اقتصادية عديدة نتيجة للتغيرات السياسية التي تشهدها البلاد واقتراب الانتخابات الرئاسية المصرية في إبريل المقبل.

تراجعت أسعار الدولار في منتصف تعاملاتها اليوم ببنك الكويت الوطني بقيمة 5 قروش ، ليصل أعلى سعر  للدولار في البنوك كما هو موضح في الجدول التالي.

تنبيه: للوصول إلينا من جوجل ، ابحث عنا بكلمة – “سعر الدولار 365”.

17.74
أفضل بنك تشتري منه الآن:

بنك مصر

17.67
أفضل بنك تبيع له الآن:

البنك الأهلي المتحد

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء:

هذا وقد سجلت اسعار الدولار في السوق السوداء مبلغ 17,72 جنيها للشراء مقابل 17,81 جنيه للبيع .

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية17.650017.7500
مصرف ابو ظبي17.650017.7500
البنك الأهلي17.630017.7300
بنك البركة17.660017.7600
بنك القاهرة17.630017.7300
بنك الاسكندرية17.650017.7500
البنك العربي الافريقي17.650017.7500
البنك المركزي17.646417.7464
بنك مصر17.630017.7300
كريدي أجريكول17.650017.7500
بنك بيريوس17.660017.7600
البنك التجاري الدولي17.640017.7400
البنك الأهلي المتحد17.650017.7500
بنك المشرق17.650017.7500
بنك الاستثمار العربي17.650017.7500
البنك الأهلي اليوناني17.650017.7500
بنك HSBC17.660017.7600
بنك سايب17.640017.7400

توقعات بتراجع الدولار في السوق المصري خلال الفترة المقبلة.