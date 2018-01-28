عاجل: الدولار يتراجع الآن في البنوك والسوق السوداء

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سعر الدولار اليوم شهدت تعاملات الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا مع بداية تعاملات الاسبوع الثالث من العام 2018، ومن المتوقع أن يشهد عام 2018 تقلبات اقتصادية عديدة نتيجة للتغيرات السياسية التي تشهدها البلاد واقتراب الانتخابات الرئاسية المصرية في إبريل المقبل.

تراجعت أسعار الدولار في منتصف تعاملاتها اليوم ببنك الكويت الوطني بقيمة 5 قروش ، ليصل أعلى سعر للدولار في البنوك كما هو موضح في الجدول التالي.

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تنبيه: للوصول إلينا من جوجل ، ابحث عنا بكلمة – “سعر الدولار 365”.

17.74 أفضل بنك تشتري منه الآن : بنك مصر 17.67 أفضل بنك تبيع له الآن : البنك الأهلي المتحد

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء:

هذا وقد سجلت اسعار الدولار في السوق السوداء مبلغ 17,72 جنيها للشراء مقابل 17,81 جنيه للبيع .

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.6500 17.7500 مصرف ابو ظبي 17.6500 17.7500 البنك الأهلي 17.6300 17.7300 بنك البركة 17.6600 17.7600 بنك القاهرة 17.6300 17.7300 بنك الاسكندرية 17.6500 17.7500 البنك العربي الافريقي 17.6500 17.7500 البنك المركزي 17.6464 17.7464 بنك مصر 17.6300 17.7300 كريدي أجريكول 17.6500 17.7500 بنك بيريوس 17.6600 17.7600 البنك التجاري الدولي 17.6400 17.7400 البنك الأهلي المتحد 17.6500 17.7500 بنك المشرق 17.6500 17.7500 بنك الاستثمار العربي 17.6500 17.7500 البنك الأهلي اليوناني 17.6500 17.7500 بنك HSBC 17.6600 17.7600 بنك سايب 17.6400 17.7400

توقعات بتراجع الدولار في السوق المصري خلال الفترة المقبلة.