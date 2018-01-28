عاجل: الدولار يتراجع الآن في البنوك والسوق السوداء

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سعر الدولار اليوم شهدت تعاملات الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا مع بداية تعاملات الاسبوع الثالث من العام 2018، ومن المتوقع أن يشهد عام 2018 تقلبات اقتصادية عديدة نتيجة للتغيرات السياسية التي تشهدها البلاد واقتراب الانتخابات الرئاسية المصرية في إبريل المقبل.
تراجعت أسعار الدولار في منتصف تعاملاتها اليوم ببنك الكويت الوطني بقيمة 5 قروش ، ليصل أعلى سعر للدولار في البنوك كما هو موضح في الجدول التالي.
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تنبيه: للوصول إلينا من جوجل ، ابحث عنا بكلمة – “سعر الدولار 365”.
17.74
أفضل بنك تشتري منه الآن:
بنك مصر
17.67
أفضل بنك تبيع له الآن:
البنك الأهلي المتحد
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء:
هذا وقد سجلت اسعار الدولار في السوق السوداء مبلغ 17,72 جنيها للشراء مقابل 17,81 جنيه للبيع .
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر إيران للتنمية
|17.6500
|17.7500
|مصرف ابو ظبي
|17.6500
|17.7500
|البنك الأهلي
|17.6300
|17.7300
|بنك البركة
|17.6600
|17.7600
|بنك القاهرة
|17.6300
|17.7300
|بنك الاسكندرية
|17.6500
|17.7500
|البنك العربي الافريقي
|17.6500
|17.7500
|البنك المركزي
|17.6464
|17.7464
|بنك مصر
|17.6300
|17.7300
|كريدي أجريكول
|17.6500
|17.7500
|بنك بيريوس
|17.6600
|17.7600
|البنك التجاري الدولي
|17.6400
|17.7400
|البنك الأهلي المتحد
|17.6500
|17.7500
|بنك المشرق
|17.6500
|17.7500
|بنك الاستثمار العربي
|17.6500
|17.7500
|البنك الأهلي اليوناني
|17.6500
|17.7500
|بنك HSBC
|17.6600
|17.7600
|بنك سايب
|17.6400
|17.7400
توقعات بتراجع الدولار في السوق المصري خلال الفترة المقبلة.
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