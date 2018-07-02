سعر الدولار اليوم في مصر.. سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الدولار اليوم الاثنين 2 يوليو 2018 في مصر، نقدمه لكم من موقع مصر 365، حيث نقدم لكم سعر الدولار اليوم في مصر من خلال موقعنا، تقرير مفصل يوضح سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في البنوك المصرية وكذلك سعر الدولار خلال التعاملات في السوق السوداء أمام الجنيه، حيث أوضحت المؤشرات اليوم استقرار نسبي في سعر الدولار خلال التعاملات أمام الجنيه، مضيفة أن أسعار العملات الأجنبية أظهرت تباين خلال تعاملات اليوم.

حيث أظهرت تعاملات اليوم استقرار واضح في أسعار كلا من “الدولار الأمريكي والريال السعودي”، بينما أظهر “اليورو والجنيه الاسترليني” خلال تعاملات اليوم ارتفاع ملحوظ في الأسعار، ووفقا للتصريحات، فإن متوسط سعر الدولار الأمريكي لليوم قد وصل إلى 17.82جنيه للشراء و17.92جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار اليوم في مصر أظهر استقرار ملحوظ خلال التعاملات في البنوك المصرية، حيث نجح الدولار خلال تعاملات اليوم في مواصة استقراره الملحوظ، والذي بدأه منذ أيام أمام الجنيه، على عكس غيره من العملات الأخرى التي أظهرت اليوم ارتفاع ملحوظ في الأسعار خلال التعاملات، وكان الجنيه الاسترليني واليورو على رأس العملات الأجنبية التي أظهرت اليوم ارتفاع ملحوظ في الأسعار، وسنقدم لكم من خلال هذا المقال، قائمة كاملة بأسعار الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم في البنوك المصرية المختلفة.

تنبية هام : بعض البنوك لا تعمل كما هو معلن في أيام الجمعة والسبت ، وبعضها لا يستمر في العمل حتي التاسعة “9” مساءاً كما هو متعارف في جميع البنوك ، لذلك ننصح حضراتكم باستخدام خدمة الخط الساخن للتأكد من مواعيد عمل البنوك : الخط الساخن للبنوك المصرية.

تنبيه: للوصول إلينا من جوجل ، ابحث عنا بكلمة – “سعر الدولار 365”.

17.88 أقل سعر للبيع : البنك الأهلي 17.86 أعلى سعر للشراء: مصرف أبو ظبي

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء:

وسجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء اليوم 17,91 للشراء مقابل 17,96 جنيه للبيع .

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.8200 17.9200 مصرف ابو ظبي 17.8600 17.9600 البنك المصري الخليجي 17.8400 17.9400 البنك الأهلي 17.7800 17.8800 بنك البركة 17.8400 17.9400 بنك القاهرة 17.8400 17.9400 بنك الاسكندرية 17.8200 17.9200 البنك العربي الافريقي 17.8400 17.9400 البنك المركزي 17.8360 17.9350 بنك مصر 17.7800 17.8800 بنك بلوم مصر 17.8400 17.9400 كريدي أجريكول 17.8400 17.9400 بنك التعمير والإسكان 17.8200 17.9200 بنك بيريوس 17.8400 17.9400 بنك قناة السويس 17.8400 17.9400 المصرف المتحد 17.8400 17.9400 البنك التجاري الدولي 17.8400 17.9400 المصري لتنمية الورادات 17.8400 17.9400 بنك المشرق 17.8500 17.9500 بنك الاستثمار العربي 17.8400 17.9400 البنك الأهلي اليوناني 17.8400 17.9400 بنك HSBC 17.8400 17.9400 بنك عودة 17.8450 17.9400 بنك سايب 17.8400 17.9400 بنك الإئتمان الزراعي 17.7800 17.8800 البنك العربي 17.6000 17.7000

أخبار الدولار اليوم

وفي مدينة غوانزو الصينية، قام رئيس بنك مصر بافتتاح مكتب خاص بالبنك هناك مؤخرًا، وقام كلًا من “أسامة المجدوب” السفير المصري في الصين و “ممدوح سليمان” الوزير المفوض، و”عمرو عزت” سكرتير السفارة المصرية بحضور الافتتاح، بينما قامت مجموعة من القيادات المالية الكبرى بحضور الافتتاح من الجانب الصيني.

ونظرًا للمكانة التي تحتلها الصين خلال الفترة الحالية، واعتبارها بمثابة سوق اقتصادي كبير، فكانت لها الأولوية في تلك الخطوة من بين الدول الأخرى، بحيث يمكن اعتبارها أفضل الطرق التي يمكن من خلالها إيصال البنك المصري إلى السوق الدولية، هذا باعتبار الصين من أعرق وأفضل الشركاء الاقتصاديين على مر العصور، كما تعتبر تلك الخطوة الفضلى لتحقيق ربط استراتيجي جديد بين الصين ومصر.

أخبار الاقتصاد في مصر

وقد وصلت قيمة الارتفاع في العائد السنوي الخاص الذي سجلته حسابات التوفير إلى 3%، هذا بالنسبة لبنك مصر إيران للتنمية، حيث ارتفعت قيمة العائد من 12% إلى 15%، وخلال التصريحات التي قام بها “إسماعيل حسن” رئيس مجلس إدارة البنك، فقد أشار إلى قرار البنك بتحريك أسعار الفائدة، مضيفًا أنه قد تم تخصيص لجنة لمتابعة التحركات والتطورات المصرفية لهذا القرار.

وجاء قرار بنك مصر الحكومي برفع قيمة الفائدة بنسبة 2% على أوعية الإدخار ذات العائد المتغير، في إطار التحديثات المستمرة التي يقوم بها البنك، حيث تم الإعلان عن هذا القرار خلال اجتماع لجنة الأصول والخصوم ببنك مصر، وأضاف نائب رئيس إدارة البنك خلال التصريحات، أن تلك الزيادة سيتم تطبيقها على باقي الأوعية الإدخارية.

أخبار بنك مصر

وفي إطار المسؤولية المجتمعية لنك مصر، فقد أعلن عن النسبة التي سيقوم بتمويلها في مشروع مواصلات مصر للنقل الجماعي الممتاز، مضيفًا أن النسبة التي سيتم تمويلها ستعادل 60% من المشروع، وتهدف الحكومة إلى تحسين شبكة المواصلات والنقل الجماعي في مصر من خلال هذا المشروع، ويجدر هنا الإشارة إلى اهتمام البنوك الحكومية في مصر بتمويل المشروعات القومية، هذا باعتبارها أكبر البنوك الموجودة في البلد.

هذا وأعلن البنك المركزي كذلك عن قراره بتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال المبادرة التي أطلقها مؤخرًا، هذا سعيًا وراء القضاء على البطالة وخلق فرص عمل للشباب، ووصل إجمالي المبلغ المخصص للتمويل إلى 30 مليار جنيه.

الدولار الأمريكي

يأتي الدولار الأمريكي على رأس العملات العالمية السائدة بين الدول، والتي تستخدم خلال تعاملات السوق الدولية، والدولار الأمريكي هو العملة الرسمية في الولايات المتحدة بقيمة 100 سنت، وشهدت قيمته تراجع منذ عام 1973 وحتى الآن بنحو 40 مرة، وكانت الفترة ما بين عامي 2007 وحتى 2008 من أكثر الفترات التي انهارت فيها قيمة الدولار الأمريكي، وجاء هذا الانهيار وقتها بسبب أزمة الرهن العقاري والأزمة المالية التي عانى منها الاقتصاد الأمريكي، وقتها تراجعت قيمة الدولار بشكل ملحوظ أمام العملات الأخرى العالمية مثل اليورو والين الياباني وغيرها.

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سعر الدولار اليوم في البنوك

الجدير بالذكر أن البنك المركزي أعلن في الثالث من نوفمبر 2016 عن قرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الدولار الأمريكي، وقد جاء هذا القرار ضمن مجموعة من الإجراءات الإصلاحية التي بدأ البنك المركزي في تطبيقها، وهدف قرار التعويم بشكل أساسي إلى القضاء على ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء التي تسببت في اضطراب الأسعار والتعاملات لفترة طويلة، وبالفعل تمكن المركزي من خلال هذا القرار من القضاء على السوق السوداء لفترة، ولكنها عندما عادت لم تكن بالقوة التي عهدتها السوق من قبل، وأصبح الفارق بين أسعار السوق السوداء والبنوك الرسمية لا يتعدى ال10 قروش، وبالتالي تمكن البنك من القضاء على الفجوة في الأسعار.

توقعات سعر الدولار

ذكر عدد من الخبراء الاقتصاديين توقعاتهم بخصوص سعر الدولار خلال الفترة القادمة، حيث أشارت التوقعات إلى المزيد من الارتفاعات خاصة مع حاجة السوق إلى المزيد من السلع التي سيتم استيرادها من الخارج لسد حاجة المواطنين، وبالتالي ترتفع نسبة الإقبال على الدولار وكذلك ترتفع أسعار الدولار خلال التعاملات أمام الجنيه.