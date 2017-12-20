سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء.. محدث باستمرار

سعر الدولار اليوم فى مصر بالبنوك و السوق السوداء، هذا وقد شهدت تعاملات الدولار الأمريكي خلال الآونة الأخيرة حالة من عدم الاستقرار ما بين الارتفاع والانخفاض أمام الجنيه، وعلى الرغم من ذلك إلا أن تعاملات الدولار لا تتعدى حاجز القرشين خلال الارتفاع أو الانخفاض، ومع ارتفاع قيمة الاحتياطي الأجنبي للبلاد وتراجع الإقبال على الاستيراد وبالتالي تراجع الطلب على الدولار الأمريكي، فإنه من المتوقع أن تمر أسعار الدولار بـ ارتفاعات ملحوظة خلال الفترة القادمة حسب ما صرح بعض الخبراء الاقتصاديين.
هذا وقد شهد سعر الدولار عدة ارتفاعات متتالية خلال الفترة القليلة الماضية حيث ارتفع سعر الدولار من متوسط 17.60 إلى 17.80 مقابل الجنيه، حيث ارتفع سعر الدولار بقيمة 20 قرشاً تقريباً، حيث ازداد الطلب بشكل ملحوظ علي الدولار الأمريكي مع بداية شهر ديسمبر مما تسبب في ارتفاع سعر الدولار .
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بنك قطر الوطني
البنك الأهلي المتحد
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء:
ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء عن السوق الرسمية في البنوك بقيمة عشرة قروش تقريبا، إلا أن هذا الارتفاع الطفيف لم يستطع جذب الكثير من التجار لتعاملات السوق السوداء، فنجد أن الفارق بين المقبلين على السوق السوداء والسوق الرسمية طفيف جدا وذلك مع تقارب الأسعار في كلا السوقين.
هذا وقد سجلت اسعار الدولار في السوق السوداء مبلغ 17,85 جنيها للشراء مقابل 17,95 جنيها للبيع .
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر إيران للتنمية
|17.7800
|17.8800
|مصرف ابو ظبي
|17.7900
|17.8900
|البنك الأهلي
|17.6900
|17.7900
|بنك البركة
|17.7900
|17.8900
|بنك القاهرة
|17.7800
|17.8800
|بنك الاسكندرية
|17.7600
|17.8600
|البنك العربي الافريقي
|17.7200
|17.8200
|البنك المركزي
|17.7699
|17.8699
|بنك مصر
|17.7000
|17.8000
|بنك بلوم مصر
|17.7850
|17.8850
|كريدي أجريكول
|17.7900
|17.8900
|بنك التعمير والإسكان
|17.7900
|17.8900
|بنك بيريوس
|17.7900
|17.8900
|المصرف المتحد
|17.7900
|17.8900
|البنك التجاري الدولي
|17.7700
|17.8700
|المصري لتنمية الورادات
|17.6700
|17.7700
|البنك الأهلي المتحد
|17.7900
|17.8900
|بنك المشرق
|17.7900
|17.8900
|بنك الاستثمار العربي
|17.7600
|17.8600
|البنك الأهلي اليوناني
|17.7800
|17.8800
|بنك HSBC
|17.7900
|17.8900
|بنك سايب
|17.7900
|17.8900
سعر الدولار اليوم:
انتهت تعاملات أمس باستقرار وثبات أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه، وذلك بعد أن شهد الدولار حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار ما بين الصعود والهبوط خلال الفترة الأخيرة، واستمرت حالة الاستقرار حتى تعاملات صباح اليوم الثلاثاء.
الجدير بالذكر أن حالة الاستقرار التي تشهدها أسعار الدولار خلال تعاملات الساعات الأولى من صباح اليوم تأتي في السوقين الرسمي للبنوك والسوق الموازية، كما وتؤكد تقارير اليوم أن حالة الاستقرار تمتد لتشمل العملات الأخرى مثل اليورو والدينار الكويتي والريال السعودي وغيرها من العملات التي يتم تداولها.
كما ويسعى الكثير من تجار العملة في السوق السوداء إلى استعادة السوق مرة أخرى، ذلك على الرغم من الجهود الرقابية التي تم تكثيفها من قبل المركزي خلال الفترة الأخيرة بجانب القرارات الأخيرة التي تهدف جميعها إلى القضاء على السوق السوداء وبالتالي التحكم في أسعار الدولار، وبالرغم من جهود التجار إلا أن السوق السوداء تعاني من حالة ركود في التعاملات وهبوط في إقبال التجار منذ فترة ليست بالقصيرة.
البنك المركزي يرفع حد السحب والإيداع من شركات المحمول:
ذكر الأستاذ “كريم شحاتة” رئيس قطاع تسويق الأفراد التابع لشركة فودافون مصر خلال مجموعة من التصريحات الأخيرة التي قام بها، أن المركزي قد أصدر قرار خاص بخدمة السحب والإيداع للأفراد والشركات التي تتم من خلال الهاتف المحمول، حيث قرر البنك رفع قيمة التحويل لتصل إلى 10 آلاف يومي بعد أن كانت ثلاثة و 50 ألف جنيه شهري بعد أن كانت 5 آلاف جنيه كحد أقصى.
كما وذكر محافظ المركزي خلال التصريحات التي قام بها، أن تلك التغييرات قد جاءت بسبب الارتفاعات الأخيرة التي طرأت على الأسعار بشكل ملحوظ وارتفاع قيمة الفواتير الشهرية واليومية التي يتم دفعها، وبالتالي قرر المركزي رفع قيمة الحد الأقصى للإيداع والتحويل لتتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية.
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