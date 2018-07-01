سعر الدولار اليوم الاحد 1 يوليو 2018 بالبنوك والسوق السوداء فى مصر الآن

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سعر الدولار اليوم الاحد 1 يوليو 2018 في مصر، متابعة لحظية لسعر الدولار اليوم فى البنوك والسوق السوداء، في تغطية مستمرة لفريق موقع مصر 365 لكافة تحركات سعر الدولار اليوم، نقدم لكم من خلال هذا المقال تحديث مستمر لـ سعر الدولار اليوم، وكذلك توقعات الخبراء بشأن سعر الدولار خلال الفترة القادمة.

ننشر لكم سعر الدولار اليوم في بنك مصر والبنك الأهلي و CIB والعربي الإفريقي والبركة والمصرف المتحد وكافة البنوك ، سعر الدولار اليوم مقابل الجنية وأسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنية المصري في السوق السوداء والصرافات.

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تنبية هام : بعض البنوك لا تعمل كما هو معلن في أيام الجمعة والسبت ، وبعضها لا يستمر في العمل حتي التاسعة “9” مساءاً كما هو متعارف في جميع البنوك ، لذلك ننصح حضراتكم باستخدام خدمة الخط الساخن للتأكد من مواعيد عمل البنوك : الخط الساخن للبنوك المصرية.

تنبيه: للوصول إلينا من جوجل ، ابحث عنا بكلمة – “سعر الدولار 365”.

17.88 أقل سعر للبيع : البنك الأهلي 17.86 أعلى سعر للشراء: مصرف أبو ظبي

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء:

وسجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء اليوم 17,90 للشراء مقابل 17,96 جنيه للبيع .

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.8400 17.9400 مصرف ابو ظبي 17.8600 17.9600 البنك المصري الخليجي 17.8400 17.9400 البنك الأهلي 17.7800 17.8800 بنك البركة 17.8400 17.9400 بنك القاهرة 17.8300 17.9300 بنك الاسكندرية 17.8200 17.9200 البنك العربي الافريقي 17.8400 17.9400 البنك المركزي 17.8350 17.9340 بنك مصر 17.7800 17.8800 بنك بلوم مصر 17.8400 17.9400 كريدي أجريكول 17.8400 17.9400 بنك التعمير والإسكان 17.8200 17.9200 بنك بيريوس 17.8400 17.9400 بنك قناة السويس 17.8300 17.9300 المصرف المتحد 17.8400 17.9400 البنك التجاري الدولي 17.8400 17.9400 المصري لتنمية الورادات 17.8400 17.9400 بنك المشرق 17.8400 17.9400 بنك الاستثمار العربي 17.8400 17.9400 البنك الأهلي اليوناني 17.8300 17.9300 بنك HSBC 17.8400 17.9400 بنك عودة 17.8450 17.9400 بنك سايب 17.8400 17.9400 بنك الإئتمان الزراعي 17.7800 17.8800 البنك العربي 17.6000 17.7000

سعر الدولار اليوم في البنوك

الجدير بالذكر أن البنك المركزي أعلن في الثالث من نوفمبر 2016 عن قرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الدولار الأمريكي، وقد جاء هذا القرار ضمن مجموعة من الإجراءات الإصلاحية التي بدأ البنك المركزي في تطبيقها، وهدف قرار التعويم بشكل أساسي إلى القضاء على ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء التي تسببت في اضطراب الأسعار والتعاملات لفترة طويلة، وبالفعل تمكن المركزي من خلال هذا القرار من القضاء على السوق السوداء لفترة، ولكنها عندما عادت لم تكن بالقوة التي عهدتها السوق من قبل، وأصبح الفارق بين أسعار السوق السوداء والبنوك الرسمية لا يتعدى ال10 قروش، وبالتالي تمكن البنك من القضاء على الفجوة في الأسعار.

سعر الدولار الجمركي

أوضح الدكتور “عمرو الجارحي” أن سعر الدولار الجمركي سوف يتم تخفيضه من 16.25 جنيه إلى 16 جنيه ابتداء من سبتمبر القادم، وذكر أن تلك الانخفاضات تأتي بسبب التراجع الملحوظ الذي شهده سعر الدولار مؤخرا خلال التعاملات في البنوك المصرية، وأشار خلال التصريحات أن تلك الانخفاضات التي تطرأ على سعر الدولار الجمركي من المؤكد أن تؤثر على أسعار السلع التي يتم استيرادها، بحيث تشهد انخفاضات في الأسعار ولو بنسبة بسيطة، ويذكر أن سعر الدولار الجمركي يعادل حوالي 90% من سعر الدولار خلال التعاملات في البنوك.

توقعات سعر الدولار

ذكر عدد من الخبراء الاقتصاديين توقعاتهم بخصوص سعر الدولار خلال الفترة القادمة، حيث أشارت التوقعات إلى المزيد من الارتفاعات خاصة مع حاجة السوق إلى المزيد من السلع التي سيتم استيرادها من الخارج لسد حاجة المواطنين، وبالتالي ترتفع نسبة الإقبال على الدولار وكذلك ترتفع أسعار الدولار خلال التعاملات أمام الجنيه.

الدولار الأمريكي

يأتي الدولار الأمريكي على رأس العملات العالمية السائدة بين الدول، والتي تستخدم خلال تعاملات السوق الدولية، والدولار الأمريكي هو العملة الرسمية في الولايات المتحدة بقيمة 100 سنت، وشهدت قيمته تراجع منذ عام 1973 وحتى الآن بنحو 40 مرة، وكانت الفترة ما بين عامي 2007 وحتى 2008 من أكثر الفترات التي انهارت فيها قيمة الدولار الأمريكي، وجاء هذا الانهيار وقتها بسبب أزمة الرهن العقاري والأزمة المالية التي عانى منها الاقتصاد الأمريكي، وقتها تراجعت قيمة الدولار بشكل ملحوظ أمام العملات الأخرى العالمية مثل اليورو والين الياباني وغيرها.

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