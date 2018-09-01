سعر الدولار اليوم السبت 1 سبتمبر 2018 في مصر بالبنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم السبت 1 سبتمبر 2018 في مصر الآن، سعر الدولار اليوم، سعر الدولار اليوم في مصر، سعر الدولار اليوم بكل البنوك والسوق السوداء، سعر الدولار اليوم، تحديث لحظي لـ سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء، سعر الدولار اليوم من خلال متابعة موقع مصر 365 التحديث الدوري لـ سعر الدولار في مصر، سعر الدولار اليوم بكل البنوك والسوق السوداء، حيث سجل سعر الدولار اليوم استقراراً ملحوظاً في معظم الأحيان، تحديث لحظي لـ سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء.
الجدير بالذكر أن “سعر الدولار” لم يشهد تغييرات ملفتة في سوق صرف العملات الأجنبية، في ظل هدوء الطلب على الدولار مع تزايد احتياطي النقد الأجنبي”، وقد ارتفع احتياطي جمهورية مصر العربية من النقد الأجنبي حيث سجل 44.26 مليار دولار بنهاية يونيو لعام 2018 حسب آخر اعلان لمعلومات الوزراء.
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مصرف أبو ظبي
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء:
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء 17,89 للشراء مقابل 17,94 جنيه للبيع .
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر إيران للتنمية
|17.8600
|17.9600
|مصرف ابو ظبي
|17.8700
|17.9700
|البنك المصري الخليجي
|17.8600
|17.9600
|البنك الأهلي
|17.7800
|17.8800
|بنك البركة
|17.8600
|17.9600
|بنك القاهرة
|17.8500
|17.9500
|بنك الاسكندرية
|17.8400
|17.9400
|البنك العربي الافريقي
|17.8400
|17.9400
|البنك المركزي
|17.8490
|17.9460
|بنك مصر
|17.7800
|17.8800
|بنك بلوم مصر
|17.8500
|17.9500
|كريدي أجريكول
|17.8500
|17.9500
|بنك التعمير والإسكان
|17.8300
|17.9300
|بنك بيريوس
|17.8600
|17.9600
|بنك قناة السويس
|17.8500
|17.9500
|المصرف المتحد
|17.8500
|17.9500
|البنك التجاري الدولي
|17.8400
|17.9400
|المصري لتنمية الورادات
|17.8500
|17.9500
|بنك المشرق
|17.8600
|17.9600
|بنك الاستثمار العربي
|17.8600
|17.9600
|البنك الأهلي اليوناني
|17.8400
|17.9400
|بنك HSBC
|17.8500
|17.9500
|بنك عودة
|17.8650
|17.9600
|بنك سايب
|17.8500
|17.9500
|بنك الإئتمان الزراعي
|17.7800
|17.8800
تنبية هام : بعض البنوك لا تعمل كما هو معلن في أيام الجمعة والسبت ، وبعضها لا يستمر في العمل حتي التاسعة “9” مساءاً كما هو متعارف في جميع البنوك ، لذلك ننصح حضراتكم باستخدام خدمة الخط الساخن للتأكد من مواعيد عمل البنوك : الخط الساخن للبنوك المصرية.
سعر الدولار في مصر
سعر الدولار في البنوك المصرية والسوق السوداء، حيث استطاع البنك المصري خلال الفترة الماضية أن ينجح في القضاء على السوق السوداء، وذلك بعد قرار تعويم الجنيه، حيث وصل الفارق بين سعر الدولار في البنوك وسعر الدولار في السوق السوداء إلى 10 قروش فقط، ليصل سعر الدولار في السوق السوداء 17.87 جنيه للشراء، و 17.93 للبيع وهذا الإنخفاض بسبب تراجع سعر صرف الدولار داخل البنوك المصرية.
وأكد الدكتور “عمرو الجارحي” الذي يشغل منصب وزير المالية أن الحكومة قد اتفقت على تخفيض سعر الدولار الجمركي إلى 16 جنيهاً، وذلك بعد أن كان وصل إلى 16.25 جنيه وبهذا السعر المخفض سوف يتم يتم إنخفاض عدد كبير من السلع المستوردة، وأكد الوزير على أن هذا القرار جاء بناء على انخفاض سعر الدولار في البنوك المصرية خلال الفترة الماضية.
كما شهدت أسعار الدولار في السوق السوداء ومكاتب الصرافة استقراراً ملحوظاً، وهذا ما منع العديد من شركات الصرافة من بيع الدولار وذلك للتغيرات المفاجئة التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي، وعدم استقرار أسعار العملات بالإضافة إلى تهديد عدد من المستوردين بوقف عملية الاستيراد وهذا بسبب قلة الدولار الأمريكي وأن هذا سوف يؤدي إلى ضرر كبير في سحب السلع الغذائية الرئيسية للشعب المصري.
وقد بدأت أسعار الدولار بالانخفاض في السوق السوداء، وهذا بسبب قرار البنك المركزي بشأن إلغاء الحد الأدنى للإيداع والسحب بالعملات الأجنبية، وهذا القرار سوف يؤدي إلى تداول العملة الصعبة داخل شركات الصرافة والبنوك، مما يسبب انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء في مصر.
وسجل سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية خلال الأسبوع الماضي ارتفاعاً بنسبة 20 قرشاَ، ليتخطى سعر الدولار أقصى قيمة له خلال هذا الشهر، ومن المتوقع أن يشهد الدولار الأمريكي في مصر والسوق السوداء خلال الفترة القادمة ارتفاعاً بسيطاً وذلك بسبب قرب موسم الحج حيث يزداد الإقبال على الدولار من قبل بعض المواطنين وهذا ما يؤدي إلى ارتفاعه بهذه القيمة.
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار في البنوك المصرية والسوق السوداء، يتابع موقع “مصر 365” سعر الدولار في البنوك المصرية والسوق السوداء، حيث سعر سجل الدولار اليوم انخفاضاً ملحوظاً في البنوك المصرية خلال تعاملات هذا اليوم، كما يشهد سعر الدولار ابتداء من منتصف شهر أبريل 2018 وحتى هذه اللحظة استقراراً نسبياً، وهذا يأتي بعد الإنخفاض المفاجئ الذي تعرض له سعر الدولار خلال شهر فبراير الماضي، حيث سجل خلال هذا التوقيت 16 جنيهاً وكان هذا تزامناً مع العطلة السنوية لل مصانع في الصين، وتعرض عملية الاستيراد إلى الركود التام.
وسجل سعر الدولار في مصر أعلى مستوى له خلال هذا العام، حيث ارتفاعاً بنسبة تصل إلى 4.5% مقارنة بالعملات المنافسة، كاليورو والدولار الأسترالي ومع ارتفاع سعر الدولار في البنوك يرتفع سعر الدولار في السوق السوداء بحوالي 25 قرشا.
ومع ارتفاع سعر الدولار في البنوك المصرية في أواخر شهر مايو عام 2018، حيث سجل سعر الدولار أعلى مستوى له ووصل إلى 17.85 للشراء، و 17.95 للبيع أما وصل سعر الدولار في السوق السوداء حوالي 17.87 جنيهاً للشراء، و17.93 للبيع.
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