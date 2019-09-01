سعر الدولار اليوم الأحد 1 سبتمبر 2019 بالبنوك والسوق السوداء في مصر

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سعر الدولار اليوم الأحد 1 سبتمبر 2019 في مصر، استقر سعر الدولار اليوم فى بنك مصر والبنك الأهلي 16,50 جنيه للشراء و 16,60 جنيه للبيع ، ووفقا لبيانات موقع “مصر 365” لأسعار الدولار، فقد سجل متوسط سعر الدولار اليوم بالبنوك، عند 16.50 جنيه للشراء و 16.61 جنيه للبيع، وسجل أعلى سعر للدولار أمام الجنيه اليوم في البنك المصري الخليجي وبنك الاستثمار وعودة وبيريوس والبركة وقناة السويس عند 16.51 جنيه للشراء و 16.61 جنيه للبيع، بينما سجل أقل سعر لدى بنك التعمير والاسكان عند 16.49 جنيه للشراء و 16.59 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 16.50 جنيه للشراء و 16.60 جنيه للبيع.

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ويذكر أن خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية يوليو من العام 2019، حقق الجنيه المصري ارتفاعًا أمام سعر الدولار الأمريكي بقيمة تصل إلى 7.5%، وكان متوسط سعر الدولار بـ 16.5677 جنيه في نهاية يوليو الماضي، مقابل 17.9139 جنيه بداية يناير 2019.

ويهتم المواطن المصري بسعر صرف الدولار بشكل يومي، ومن أهم الأسباب التي تدفع المواطن المصري أن يتابع سعر الدولار، هو تأثير سعر صرف الدولار الأمريكي على جميع السلع المستوردة من الخارج، وكذلك تأثير سعر صرف الدولار على الوقود بمختلف أنواعه، إلى جانب اهتمام المصريين العاملين في الخارج بسعر صرف الدولار لتحويل أموالهم بالدولار إلى ذويهم في مصر.

سعر الدولار اليوم

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16.59 أقل سعر للبيع : بنك التعمير والاسكان 16.51 أعلى سعر للشراء: البنك المصري الخليجي

سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء

وسجل سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء 16.56 جنيه للشراء مقابل 16.60 جنيهاً للبيع.

الجدير بالذكر أن هناك تضييقات واسعة من جانب الحكومة المصرية، حيث قامت بالتضييق على تجار السوق السوداء أثناء الأشهر الماضية.

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سعر الدولار الآن

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 16.4900 16.5900 البنك المصري الخليجي 16.5100 16.6100 البنك الأهلي 16.5000 16.6000 بنك البركة 16.5000 16.6000 بنك الاسكندرية 16.5000 16.6000 البنك العربي الافريقي 16.5000 16.6000 البنك المركزي 16.4960 16.6200 بنك مصر 16.5000 16.6000 بنك بلوم مصر 16.5000 16.6000 كريدي أجريكول 16.5000 16.6000 بنك التعمير والإسكان 16.4900 16.5900 بنك بيريوس 16.5100 16.6100 البنك التجاري الدولي 16.5000 16.6000 المصري لتنمية الورادات 16.5000 16.6000 بنك المشرق 16.5100 16.6100 البنك الأهلي اليوناني 16.5000 16.6000 بنك HSBC 16.5100 16.6100

تنبيه: للوصول الينا من جوجل ، ابحث عنا بكلمة – “سعر الدولار 365″، تنبيه هام : بعض البنوك لا تعمل كما هو معلن في أيام الجمعة والسبت ، وبعضها لا يستمر في العمل حتى التاسعة “9” مساءاً كما هو متعارف في جميع البنوك ، لذلك ننصح حضراتكم باستخدام خدمة الخط الساخن للتأكد من مواعيد عمل البنوك : الخط الساخن للبنوك المصرية.

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سعر الدولار اليوم: توقعات سعر الدولار

وذكرت بعض التقارير والدراسات الاقتصادية أن استمرار صعود الجنيه مقابل الدولار لن يستمر طويلاً على عكس التوقعات الأخرى سالفة الذكر وأن سعر الدولار سوف يعاود ارتفاعه من جديد أمام الجنيه المصري في الربع الأخير من 2019 ليصل سعر الدولار إلى 18 جنيه مع بداية 2020.

تحركات سعر الدولار منذ بداية عام 2019 وتوقعات سعر الدولار في الفترة المقبلة

بدأ سعر الدولار في التراجع بشكل تدريجي منذ بداية العام الحالي وعلى مدار الأسابيع الماضية ليسجل أقل قيمة له أمام الجنيه المصري في عام 2019 وتحديداً في منتصف شهر أبريل 2019، على عكس توقعات الشركات والمؤسسات المالية الكبرى التي توقعت ارتفاع كبير لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وحافظ سعر الدولار اليوم علي استقراره فى بنك مصر والبنك الأهلي اليوناني، وبنك التعمير والإسكان ، والبنك العربي الافريقي، عند أسعار بداية التعاملات بقيمة 16.55 للشراء مقابل 16.65 للبيع.

وبدأ سعر الدولار اليوم في الانخفاض داخل تعاملات السوق السوداء، ويعود هذا الانخفاض بسبب القرار الصادر عن البنك المركزي المصري بإلغاء الحد الأدنى لعمليات الإيداع وعمليات السحب في العملات الأجنبية، وقد أثر هذا القرار على سعر الدولار اليوم داخل شركات الصرافة المصرية، والبنوك العاملة داخل السوق المصري حيث ساهم هذا القرار بانخفاض سعر الدولار بالسوق السوداء في جمهورية مصر العربية.