سعر الدولار اليوم الخميس 11 أبريل 2019 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن

سعر الدولار اليوم الخميس 11 أبريل 2019، سعر الدولار اليوم من خلال متابعة موقع مصر 365 التحديث الدوري لـ سعر الدولار في مصر، سعر الدولار اليوم في الصرافات، حيث سجل سعر الدولار اليوم استقراراً ملحوظاً في معظم الأحيان، الجدير بالذكر أن “سعر الدولار” لم يشهد تغييرات ملفتة في سوق صرف العملات الأجنبية، في ظل هدوء الطلب على الدولار مع تزايد احتياطي النقد الأجنبي.

تنبيه: للوصول الينا من جوجل ، ابحث عنا بكلمة – “سعر الدولار 365″، تنبيه هام : بعض البنوك لا تعمل كما هو معلن في أيام الجمعة والسبت ، وبعضها لا يستمر في العمل حتى التاسعة “9” مساءاً كما هو متعارف في جميع البنوك ، لذلك ننصح حضراتكم باستخدام خدمة الخط الساخن للتأكد من مواعيد عمل البنوك : الخط الساخن للبنوك المصرية.

توقعات سعر الدولار خلال 2019.

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سعر الدولار اليوم

17.36 أقل سعر للبيع : البنك الأهلي 17.29 أعلى سعر للشراء: مصرف ابو ظبي

سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء

ارتفع سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الي 17.32 جنيه للشراء مقابل 17.37 جنيهاً للبيع.

الجدير بالذكر أن هناك تضييقات واسعة من جانب الحكومة المصرية، حيث قامت بالتضييق على تجار السوق السوداء أثناء الأشهر الماضية.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.2700 17.3700 مصرف ابو ظبي 17.2900 17.3800 البنك المصري الخليجي 17.2800 17.3800 البنك الأهلي 17.2600 17.3600 بنك البركة 17.2800 17.3800 بنك الاسكندرية 17.2800 17.3800 البنك العربي الافريقي 17.2700 17.3700 البنك المركزي 17.2630 17.3950 بنك مصر 17.2600 17.3600 بنك بلوم مصر 17.2700 17.3700 كريدي أجريكول 17.2800 17.3800 بنك التعمير والإسكان 17.2800 17.3800 بنك بيريوس 17.2800 17.3800 بنك قناة السويس 17.2800 17.3800 المصرف المتحد 17.2800 17.3800 البنك التجاري الدولي 17.2600 17.3600 المصري لتنمية الورادات 17.2800 17.3800 بنك المشرق 17.2800 17.3800 البنك الأهلي اليوناني 17.2700 17.3700 بنك HSBC 17.2800 17.3800 بنك عودة 17.2800 17.3800 بنك سايب 17.2800 17.3800

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اسعار الدولار اليوم

تعد أسعار الدولار من أبرز الأشياء التي تهم المواطن المصري، وذلك لمجموعة من الأسباب، لعل أهمها، هو تأثير سعر الدولار على كافة السلع المستوردة وكذلك سعر البنزين والطاقة، مع قيام مجموعة كبيرة من المصريين العاملين بالخارج بعملية تحويل الأموال بالعملة الأمريكية إلى ذويهم بمصر، وبناءا عليه، يبحثون عن البنك صاحب السعر الأفضل بهدف تحويل الدولارات إلي نقود مصرية، لذلك سوف نستعرض لكم اليوم عبر المقالة، اسعار الدولار اليوم الثلاثاء ، في كافة البنوك المصرية مع التحديث المستمر لسعر العملة الأمريكية، عبر التحديثات المستمرة، التي ننقلها لكم عبر موقعنا.

ننقل لكم اسعار الدولار اليوم فى البنوك الحكومية المصرية وأيضا سعره في السوق السوداء، من المرتقب أن تكون هناك تحركات في سعر الدولار داخل الجهاز المصرفي المصري، مع توقع بتغييرات في سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، كما نتابع مع حضراتكم أخر المستجدات الخاصة بأسعار الدولار مقابل الجنية من حين لآخر، من خلال التحديثات اليومية التي ننقلها لكم عبر الموقع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنوك المصرية والسوق السوداء، وذلك بعد أن استطاع البنك المصري خلال الفترة الماضية أن ينجح في تقليص دور السوق السوداء، وذلك بعد قرار تعويم الجنيه، حيث وصل الفارق بين سعر الدولار في البنوك وسعر الدولار في السوق السوداء إلى قرابة 5 قروش .

يعتمد سعر الدولار بناء على حركة البيع والشراء أو ما يسمى سياسة العرض والطلب، وتسعى الحكومة المصرية إلى السيطرة على أسواق الصرافة المصرية والقضاء على تجارة السوق السوداء للعملة، وذلك من خلال مباحث الأموال العامة التي تسعى بكل ما أوتيت من قوى إلى ترقب حركة سوق الصرافة المصرية وتتابع حركة البيع والشراء، والعمل على مداهمة أي مخالفات.

وقد بدأت أسعار الدولار بالانخفاض في السوق السوداء، وهذا بسبب قرار البنك المركزي بشأن إلغاء الحد الأدنى للإيداع والسحب بالعملات الأجنبية، وهذا القرار سوف يؤدي إلى تداول العملة الصعبة داخل شركات الصرافة والبنوك، مما يسبب انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء في مصر.