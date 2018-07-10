سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10 يوليو 2018 في مصر: سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10 يوليو 2018، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، سعر الدولار اليوم فى البنوك العاملة في مصر، وايضاً سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء، هذا وقد سجل سعر الدولار اليوم فروق طفيفة من بنك إلى آخر.
سعر الدولار اليوم، نقدمه لكم من موقع مصر 365، حيث نقدم لكم سعر الدولار اليوم في مصر من خلال موقعنا، تقرير مفصل يوضح سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية وكذلك سعر الدولار اليوم في السوق السوداء أمام الجنيه، حيث أوضحت المؤشرات اليوم استقرار نسبي في سعر الدولار اليوم أمام الجنيه، مضيفة أن أسعار العملات الأجنبية أظهرت تباين خلال تعاملات اليوم، وقد سجل متوسط سعر الدولار اليوم فى مصر 17,83 جنيه مصري للشراء، وسجل متوسط سعر بيع الدولار اليوم 17,93 جنيه مقابل الدولار الواحد، بحسب آخر التحديثات الصادرة عن “البنك المركزي المصري”.
وقد صرح المتعاملون أن “سعر الدولار اليوم” لم يشهد تغييرات ملفتة في سوق صرف العملات الأجنبية، في ظل هدوء الطلب على الدولار مع تزايد احتياطي النقد الأجنبي”، وقد ارتفع احتياطي جمهورية مصر العربية من النقد الأجنبي حيث سجل 44.26 مليار دولار بنهاية يونيو لعام 2018 حسب آخر اعلان لمعلومات الوزراء.
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بنك عودة
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء:
وسجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء اليوم 17,89 للشراء مقابل 17,95 جنيه للبيع .
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر إيران للتنمية
|17.8400
|17.9400
|مصرف ابو ظبي
|17.8400
|17.9400
|البنك المصري الخليجي
|17.8500
|17.9500
|البنك الأهلي
|17.7800
|17.8800
|بنك البركة
|17.8500
|17.9500
|بنك القاهرة
|17.8400
|17.9400
|بنك الاسكندرية
|17.8300
|17.9300
|البنك العربي الافريقي
|17.8400
|17.9400
|البنك المركزي
|17.8390
|17.9390
|بنك مصر
|17.7800
|17.8800
|بنك بلوم مصر
|17.8400
|17.9400
|كريدي أجريكول
|17.8400
|17.9400
|بنك التعمير والإسكان
|17.8300
|17.9300
|بنك بيريوس
|17.8400
|17.9400
|بنك قناة السويس
|17.8500
|17.9500
|المصرف المتحد
|17.8400
|17.9400
|البنك التجاري الدولي
|17.8500
|17.9500
|المصري لتنمية الورادات
|17.8400
|17.9400
|بنك المشرق
|17.8400
|17.9400
|بنك الاستثمار العربي
|17.8400
|17.9400
|البنك الأهلي اليوناني
|17.8400
|17.9400
|بنك HSBC
|17.8400
|17.9400
|بنك عودة
|17.8550
|17.9500
|بنك سايب
|17.8400
|17.9400
|بنك الإئتمان الزراعي
|17.7800
|17.8800
|البنك العربي
|17.6000
|17.7000
تنبية هام : بعض البنوك لا تعمل كما هو معلن في أيام الجمعة والسبت ، وبعضها لا يستمر في العمل حتي التاسعة “9” مساءاً كما هو متعارف في جميع البنوك ، لذلك ننصح حضراتكم باستخدام خدمة الخط الساخن للتأكد من مواعيد عمل البنوك : الخط الساخن للبنوك المصرية.
سعر الدولار اليوم
وبالرغم من بطء حركة سعر الدولار إلا أن تمركزه السلبي هذا دون أي مقاومة ممتدة خلال الفترة الراهنة لنحو 94,70 يؤكد على استسلام الدولار إلى الميل للهبوط المتوقع.
وقد شهدت “العقود الآجلة لأسعار النفط الخام” تباين في الأداء مع ارتفاع خام برنت بنسبة مئوية تصل إلى 1%، بالإضافة إلى تراجع خام نيمكس خلال الجلسة الأمريكية وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في ثلاث جلسات تبعاً للعلاقة العكسية بين أسعار النفط وسعر الدولار.
سعر الدولار اليوم بالسوق الأوروبية مقابل سلة العملات
كما تراجع سعر الدولار الأمريكي في “السوق الأوروبية” في مقابل “سلة العملات العالمية”، وقد عمق الدولار خسائره خلال تعاملاته لليوم الخامس على التوالي.
وقد تراجع سعر الدولار مسجلاً أدنى مستوى له خلال أربعة أسابيع مع استمرار “عمليات بيع الدولار”، وخصوصاً بعد تراجع احتمالات قيام الاحتياطي الاتحادي برفع “أسعار الفائدة” أربع مرات خلال العام الجاري 2018، بالإضافة إلى ضعف بيانات سوق العمل الأمريكي.
وقد تراجع سعر الدولار بنسبة تصل إلى 0,3% عند مستوى 93,44 نقطة، وقد تم افتتاح تعاملات اليوم عند مستوى 93,69 نقطة، وسجل سعر الدولار أعلى مستوى عند 93,71 نقطة، وسجل سعر الدولار أدنى مستوى عند نقطة 93,42 نقطة منذ الرابع عشر من شهر يونيو الماضي لعام 2018.
وقد تراجعت احتمالات قيام “مجلس الاحتياطي الاتحادي” برفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي خلال هذا العام، بعد بيانات صادرة عن سوق العمل الأمريكي يوم الجمعة الماضي، والتي أوضحت تراجع متوسط الأجور خلال شهر يونيو الماضي.
كما أوضحت البيانات إلى ارتفاع معدلات البطالة في أمريكا خلال شهر يونيو السابق لعام 2018، وهذا الأمر الذي أدى إلى زيادة الشكوك بشكل كبير في مسار نمو أكبر اقتصاد عالمي خلال الربع الثاني من العام الجاري.
سعر الدولار في البنوك
الجدير بالذكر أن البنك المركزي أعلن في الثالث من نوفمبر 2016 عن قرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الدولار الأمريكي، وقد جاء هذا القرار ضمن مجموعة من الإجراءات الإصلاحية التي بدأ البنك المركزي في تطبيقها، وهدف قرار التعويم بشكل أساسي إلى القضاء على ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء التي تسببت في اضطراب الأسعار والتعاملات لفترة طويلة، وبالفعل تمكن المركزي من خلال هذا القرار من القضاء على السوق السوداء لفترة، ولكنها عندما عادت لم تكن بالقوة التي عهدتها السوق من قبل، وأصبح الفارق بين أسعار السوق السوداء والبنوك الرسمية لا يتعدى ال10 قروش، وبالتالي تمكن البنك من القضاء على الفجوة في الأسعار.
توقعات سعر الدولار
ذكر عدد من الخبراء الاقتصاديين توقعاتهم بخصوص سعر الدولار خلال الفترة القادمة، حيث أشارت التوقعات إلى المزيد من الارتفاعات خاصة مع حاجة السوق إلى المزيد من السلع التي سيتم استيرادها من الخارج لسد حاجة المواطنين، وبالتالي ترتفع نسبة الإقبال على الدولار وكذلك ترتفع أسعار الدولار خلال التعاملات أمام الجنيه.
سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار اليوم في مصر أظهر استقرار ملحوظ خلال التعاملات في البنوك المصرية، حيث نجح الدولار خلال تعاملات اليوم في مواصلة استقراره الملحوظ، والذي بدأه منذ أيام أمام الجنيه، على عكس غيره من العملات الأخرى التي أظهرت اليوم ارتفاع ملحوظ في الأسعار خلال التعاملات، وكان الجنيه الاسترليني واليورو على رأس العملات الأجنبية التي أظهرت اليوم ارتفاع ملحوظ في الأسعار، وسنقدم لكم من خلال هذا المقال، قائمة كاملة بأسعار الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم في البنوك المصرية المختلفة.
حيث أظهرت تعاملات اليوم استقرار واضح في أسعار كلا من “الدولار الأمريكي والريال السعودي”، بينما أظهر “اليورو والجنيه الاسترليني” خلال تعاملات اليوم ارتفاع ملحوظ في الأسعار، ووفقا للتصريحات، فإن متوسط سعر الدولار الأمريكي لليوم قد وصل إلى 17.82جنيه للشراء و17.92جنيه للبيع.
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