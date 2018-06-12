سعر الدولار اليوم الثلاثاء 12 يونيو 2018 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 12 يونيو 2018 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن
الدولار الأمريكي

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري، متابعة لحظية لسعر الدولار في البنوك والسوق السوداء، في تغطية مستمرة لفريق موقع مصر 365 لكافة تحركات سعر الدولار الأمريكي، نقدم لكم من خلال هذا المقال تحديث مستمر لسعر الدولار اليوم الثلاثاء 12 يونيو 2018 في مصر، وكذلك توقعات الخبراء بشأن سعر الدولار خلال الفترة القادمة.

الجدير بالذكر أن البنك المركزي أعلن في الثالث من نوفمبر 2016 عن قرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي، وقد جاء هذا القرار ضمن مجموعة من الإجراءات الإصلاحية التي بدأ البنك المركزي في تطبيقها، وهدف قرار التعويم بشكل أساسي إلى القضاء على ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء التي تسببت في اضطراب الأسعار والتعاملات لفترة طويلة، وبالفعل تمكن المركزي من خلال هذا القرار من القضاء على السوق السوداء لفترة، ولكنها عندما عادت لم تكن بالقوة التي عهدتها السوق من قبل، وأصبح الفارق بين أسعار السوق السوداء والبنوك الرسمية لا يتعدى ال10 قروش، وبالتالي تمكن البنك من القضاء على الفجوة في الأسعار.

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17.89
أقل سعر للبيع:

بنك مصر

17.84
أعلى سعر للشراء:

بنك عودة

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء:

وسجلت أسعار الدولار في السوق السوداء اليوم 17,88 للشراء مقابل 17,92 جنيه للبيع  .

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية17.790017.8900
مصرف ابو ظبي17.810017.9100
البنك المصري الخليجي17.800017.9000
البنك الأهلي17.780017.8800
بنك البركة17.820017.9200
بنك القاهرة17.780017.8800
بنك الاسكندرية17.800017.9000
البنك العربي الافريقي17.810017.9100
البنك المركزي17.801017.9020
بنك مصر17.780017.8800
بنك بلوم مصر17.810017.9100
كريدي أجريكول17.820017.9200
بنك التعمير والإسكان17.800017.9000
بنك بيريوس17.810017.9100
بنك قناة السويس17.790017.8900
المصرف المتحد17.770017.8700
البنك التجاري الدولي17.770017.8700
المصري لتنمية الورادات17.820017.9200
البنك الأهلي المتحد17.820017.9200
بنك المشرق17.820017.9200
بنك الاستثمار العربي17.790017.8900
البنك الأهلي اليوناني17.810017.9100
بنك HSBC17.860017.9600
بنك عودة17.840017.9400
بنك سايب17.800017.9000
بنك الإئتمان الزراعي17.780017.8800
البنك العربي17.600017.7000

توقعات سعر الدولار

ذكر عدد من الخبراء الاقتصاديين توقعاتهم بخصوص سعر الدولار خلال الفترة القادمة، حيث أشارت التوقعات إلى المزيد من الارتفاعات خاصة مع إقتراب شهر رمضان الكريم، وحاجة السوق إلى المزيد من السلع التي سيتم استيرادها من الخارج لسد حاجة المواطنين خلال هذا الشهر، وبالتالي ترتفع نسبة الإقبال على الدولار وكذلك ترتفع أسعار الدولار خلال التعاملات أمام الجنيه.

تحركات سعر الدولار في البنوك

يتأرجح سعر الدولار الأمريكي خلال التعاملات في البنوك ما بين الارتفاع والانخفاض، ولكن بصورة طفيفة، حيث بدأ سعر الدولار في الارتفاع التدريجي بعد موجة الهبوط التي شهدها فترة العطلة السنوية للمصانع في الصين، وبعد انقضاء تلك الفترة، استقر سعر الدولار خلال التعاملات في البنوك أمام الجنيه، واستمر في حالة الاستقرار تلك منذ منتصف أبريل الماضي.

الدولار الأمريكي

يأتي الدولار الأمريكي على رأس العملات العالمية السائدة بين الدول، والتي تستخدم خلال تعاملات السوق الدولية، والدولار الأمريكي هو العملة الرسمية في الولايات المتحدة بقيمة 100 سنت، وشهدت قيمته تراجع منذ عام 1973 وحتى الآن بنحو 40 مرة، وكانت الفترة ما بين عامي 2007 وحتى 2008 من أكثر الفترات التي انهارت فيها قيمة الدولار الأمريكي، وجاء هذا الانهيار وقتها بسبب أزمة الرهن العقاري والأزمة المالية التي عانى منها الاقتصاد الأمريكي، وقتها تراجعت قيمة الدولار بشكل ملحوظ أمام العملات الأخرى العالمية مثل اليورو والين الياباني وغيرها.

سعر الدولار الجمركي

أوضح الدكتور “عمرو الجارحي” أن سعر الدولار الجمركي سوف يتم تخفيضه من 16.25 جنيه إلى 16 جنيه ابتداء من سبتمبر القادم، وذكر أن تلك الانخفاضات تأتي بسبب التراجع الملحوظ الذي شهده سعر الدولار مؤخرا خلال التعاملات في البنوك المصرية، وأشار خلال التصريحات أن تلك الانخفاضات التي ستطرأ على سعر الدولار الجمركي من المؤكد أن تؤثر على أسعار السلع التي يتم استيرادها، بحيث تشهد انخفاضات في الأسعار ولو بنسبة بسيطة، ويذكر أن سعر الدولار الجمركي يعادل حوالي 90% من سعر الدولار خلال التعاملات في البنوك.

 