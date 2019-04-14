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سعر الدولار اليوم الأحد 14 أبريل 2019 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن

متابعات 365 متابعات 365
14 أبريل، 2019
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الدولار
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سعر الدولار اليوم الأحد 14 أبريل 2019، سعر الدولار اليوم من خلال متابعة موقع مصر 365 التحديث الدوري لـ سعر الدولار في مصر، سعر الدولار اليوم في الصرافات، حيث سجل سعر الدولار اليوم استقراراً ملحوظاً في معظم الأحيان، الجدير بالذكر أن “سعر الدولار” لم يشهد تغييرات ملفتة في سوق صرف العملات الأجنبية، في ظل هدوء الطلب على الدولار  مع تزايد احتياطي النقد الأجنبي.

تنبيه: للوصول الينا من جوجل ، ابحث عنا بكلمة – “سعر الدولار 365″، تنبيه هام : بعض البنوك لا تعمل كما هو معلن في أيام الجمعة والسبت ، وبعضها لا يستمر في العمل حتى التاسعة “9” مساءاً كما هو متعارف في جميع البنوك ، لذلك ننصح حضراتكم باستخدام خدمة الخط الساخن للتأكد من مواعيد عمل البنوك : الخط الساخن للبنوك المصرية.

توقعات سعر الدولار خلال 2019.

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سعر الدولار اليوم

17.36
أقل سعر للبيع:

البنك الأهلي

17.29
أعلى سعر للشراء:

مصرف ابو ظبي

سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء

ارتفع سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الي 17.32 جنيه للشراء مقابل 17.37 جنيهاً للبيع.

الجدير بالذكر أن هناك تضييقات واسعة من جانب الحكومة المصرية، حيث قامت بالتضييق على تجار السوق السوداء أثناء الأشهر الماضية.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية17.280017.3800
مصرف ابو ظبي17.290017.3800
البنك المصري الخليجي17.260017.3600
البنك الأهلي17.250017.3500
بنك البركة17.280017.3800
بنك الاسكندرية17.260017.3600
البنك العربي الافريقي17.270017.3700
البنك المركزي17.245017.3660
بنك مصر17.250017.3500
بنك بلوم مصر17.270017.3700
كريدي أجريكول17.270017.3700
بنك التعمير والإسكان17.280017.3800
بنك بيريوس17.260017.3600
بنك قناة السويس17.260017.3600
المصرف المتحد17.260017.3600
البنك التجاري الدولي17.260017.3600
المصري لتنمية الورادات17.270017.3700
بنك المشرق17.270017.3700
البنك الأهلي اليوناني17.270017.3700
بنك HSBC17.280017.3800
بنك عودة17.250017.3500
بنك سايب17.280017.3800

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سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنوك المصرية والسوق السوداء، وذلك بعد أن استطاع البنك المصري خلال الفترة الماضية أن ينجح في تقليص دور السوق السوداء، وذلك بعد قرار تعويم الجنيه، حيث وصل الفارق بين سعر الدولار في البنوك وسعر الدولار في السوق السوداء إلى قرابة 5 قروش .

يعتمد سعر الدولار بناء على حركة البيع والشراء أو ما يسمى سياسة العرض والطلب، وتسعى الحكومة المصرية إلى السيطرة على أسواق الصرافة المصرية والقضاء على تجارة السوق السوداء للعملة، وذلك من خلال مباحث الأموال العامة التي تسعى بكل ما أوتيت من قوى إلى ترقب حركة سوق الصرافة المصرية وتتابع حركة البيع والشراء، والعمل على مداهمة أي مخالفات.

وقد بدأت أسعار الدولار بالانخفاض في السوق السوداء، وهذا بسبب قرار البنك المركزي بشأن إلغاء الحد الأدنى للإيداع والسحب بالعملات الأجنبية، وهذا القرار سوف يؤدي إلى تداول العملة الصعبة داخل شركات الصرافة والبنوك، مما يسبب انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء في مصر.

اسعار الدولار اليوم

تعد أسعار الدولار من أبرز الأشياء التي تهم المواطن المصري، وذلك لمجموعة من الأسباب، لعل أهمها، هو تأثير سعر الدولار على كافة السلع المستوردة وكذلك سعر البنزين والطاقة، مع قيام مجموعة كبيرة من المصريين العاملين بالخارج بعملية تحويل الأموال بالعملة الأمريكية إلى ذويهم بمصر، وبناءا عليه، يبحثون عن البنك صاحب السعر الأفضل بهدف تحويل الدولارات إلي نقود مصرية، لذلك سوف نستعرض لكم اليوم عبر المقالة، اسعار الدولار اليوم الثلاثاء ، في كافة البنوك المصرية مع التحديث المستمر لسعر العملة الأمريكية، عبر التحديثات المستمرة، التي ننقلها لكم عبر موقعنا.

ننقل لكم اسعار الدولار اليوم فى البنوك الحكومية المصرية وأيضا سعره في السوق السوداء، من المرتقب أن تكون هناك تحركات في سعر الدولار داخل الجهاز المصرفي المصري، مع توقع بتغييرات في سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، كما نتابع مع حضراتكم أخر المستجدات الخاصة بأسعار الدولار مقابل الجنية من حين لآخر، من خلال التحديثات اليومية التي ننقلها لكم عبر الموقع.

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