سعر الدولار اليوم الخميس 15 أغسطس 2019: أسعار الدولار بالبنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم الخميس 15 أغسطس 2019، ارتفع سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء ، حيث سجل سعر الدولار اليوم ارتفاعاً بقيمة 3 قروش في متوسط سعر الدولار أمام الجنيه مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي بنهاية تعاملات البنوك قبيل إجازة عيد الأضحى، بينما استقر سعر الدولار في 6 بنوك أخرى، حيث ارتفع سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي والبنك المصري الخليجي والبنك الأهلي الكويتي بيريوس بقيمة 3 قروش ليصل سعر الدولار الي 16.55 جنيه للشراء مقابل 16.65 جنيه للبيع، وارتفع أيضاً سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي اليوناني بقيمة قرشين ليصل الي 16.52 جنيه للبيع مقابل 16.62 جنيه للبيع، وارتفع سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والاسكان بقيمة 3 قروش مسجلاً 16.52 جنيه للشراء مقابل 16.62 جنيه للبيع.
ويذكر أن خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية يوليو من العام 2019، حقق الجنيه المصري ارتفاعًا أمام سعر الدولار الأمريكي بقيمة تصل إلى 7.5%، وكان متوسط سعر الدولار بـ 16.5677 جنيه في نهاية يوليو الماضي، مقابل 17.9139 جنيه بداية يناير 2019.
تحديث سعر الدولار اليوم فى البنوك و متابعة لكافة تحركات سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، جدول يضم سعر الدولار اليوم في كل البنوك محدث باستمرار من البنوك مباشرة، فور أي تغيير في سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر.
سعر الدولار اليوم
بنك بلوم
بنك بيريوس
سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء
وسجل سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء 16.55 جنيه للشراء مقابل 16.60 جنيهاً للبيع.
الجدير بالذكر أن هناك تضييقات واسعة من جانب الحكومة المصرية، حيث قامت بالتضييق على تجار السوق السوداء أثناء الأشهر الماضية.
سعر الدولار الآن
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر إيران للتنمية
|16.5300
|16.6300
|البنك المصري الخليجي
|16.5500
|16.6500
|البنك الأهلي
|16.5200
|16.6200
|بنك البركة
|16.5200
|16.6200
|بنك الاسكندرية
|16.5300
|16.6300
|البنك العربي الافريقي
|16.5200
|16.6200
|البنك المركزي
|16.5210
|16.6490
|بنك مصر
|16.5200
|16.6200
|بنك بلوم مصر
|16.5300
|16.6300
|كريدي أجريكول
|16.5300
|16.6300
|بنك التعمير والإسكان
|16.5400
|16.6400
|بنك بيريوس
|16.5500
|16.6500
|المصرف المتحد
|16.5100
|16.6100
|البنك التجاري الدولي
|16.5100
|16.6100
|المصري لتنمية الورادات
|16.5300
|16.6300
|بنك المشرق
|16.5500
|16.6500
|البنك الأهلي اليوناني
|16.5200
|16.5200
|بنك HSBC
|16.5300
|16.6300
|بنك عودة
|16.5300
|16.6300
تنبيه: للوصول الينا من جوجل ، ابحث عنا بكلمة – “سعر الدولار 365″، تنبيه هام : بعض البنوك لا تعمل كما هو معلن في أيام الجمعة والسبت ، وبعضها لا يستمر في العمل حتى التاسعة “9” مساءاً كما هو متعارف في جميع البنوك ، لذلك ننصح حضراتكم باستخدام خدمة الخط الساخن للتأكد من مواعيد عمل البنوك : الخط الساخن للبنوك المصرية.
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سعر الدولار اليوم: توقعات سعر الدولار .. الرأي والرأي الآخر
وذكرت بعض التقارير والدراسات الاقتصادية أن استمرار صعود الجنيه مقابل الدولار لن يستمر طويلاً على عكس التوقعات الأخرى سالفة الذكر وأن سعر الدولار سوف يعاود ارتفاعه من جديد أمام الجنيه المصري في الربع الأخير من 2019 ليصل سعر الدولار إلى 18 جنيه مع بداية 2020.
وعن توقعات سعر الدولار فهناك العديد من خبراء الاقتصاد أعلنوا استمرار تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري خاصةً تزامناً مع بطولة الأمم الأفريقية المقامة على أرض مصر، حيث تنتعش السياحة خلال هذه الفترة بسبب قدوم الجماهير الأفريقية لتشجيع منتخباتهم الوطنية، إلى جانب العديد من الأسباب الاقتصادية التي تصب في مصلحة الجنيه المصري.
تحركات سعر الدولار منذ بداية عام 2019 وتوقعات سعر الدولار في الفترة المقبلة
بدأ سعر الدولار في التراجع بشكل تدريجي منذ بداية العام الحالي وعلى مدار الأسابيع الماضية ليسجل أقل قيمة له أمام الجنيه المصري في عام 2019 وتحديداً في منتصف شهر أبريل 2019، على عكس توقعات الشركات والمؤسسات المالية الكبرى التي توقعت ارتفاع كبير لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وحافظ سعر الدولار اليوم علي استقراره فى بنك مصر والبنك الأهلي اليوناني، وبنك التعمير والاسكان ، والبنك العربي الافريقي، عند أسعار بداية التعاملات بقيمة 16.55 للشراء مقابل 16.65 للبيع.
وبدأ سعر الدولار اليوم في الانخفاض داخل تعاملات السوق السوداء، ويعود هذا الانخفاض بسبب القرار الصادر عن البنك المركزي المصري بإلغاء الحد الأدنى لعمليات الإيداع وعمليات السحب في العملات الأجنبية، وقد أثر هذا القرار على سعر الدولار اليوم داخل شركات الصرافة المصرية، والبنوك العاملة داخل السوق المصري حيث ساهم هذا القرار بانخفاض سعر الدولار بالسوق السوداء في جمهورية مصر العربية.
ويهتم المواطن المصري بسعر صرف الدولار بشكل يومي، ومن أهم الأسباب التي تدفع المواطن المصري أن يتابع سعر الدولار، هو تأثير سعر صرف الدولار الأمريكي على جميع السلع المستوردة من الخارج، وكذلك تأثير سعر صرف الدولار على الوقود بمختلف أنواعه، إلى جانب اهتمام المصريين العاملين في الخارج بسعر صرف الدولار لتحويل أموالهم بالدولار إلى ذويهم في مصر.
عبدالله أحمد الحماد
15 يوليو، 2019 at 5:09 م
قلنا مرارا وتكرارا السوق الموازية وليست السوق السوداء ْ من فضلكم راجعوا تعليقاتي سابقا ، شكرا لكم
مراسل
9 نوفمبر، 2016 at 2:04 م
تم التحديث ، نحاول التحديث بشكل دوري كل ساعتين .. شكرا لك.
مراسل
9 نوفمبر، 2016 at 9:50 ص
الحقيقة لا نجد تعليقك منطقياً لكن شكرا علي أي حال ، هذه صورة بالسعر الآن الساعة 9:49 علي الموقع الرسمي وبعد كتابتك التعليق بساعة واحده .
http://www.misr365.com/wp-content/uploads/2016/11/555.png.
مراسل
8 نوفمبر، 2016 at 7:28 ص
اهلا بك ، بالطبع من الواضح ان هذا خطأ غير مقصود ، نقوم بتحديث الموضوع يومياً ولذلك فقد نسينا سطر ، ولا نظن أن هذا يؤثر لثبات السعر 🙂 ، التحديث كان 9 مساء أمس.
مراسل
7 نوفمبر، 2016 at 3:20 م
الأسعار المذكورة حقيقية ولكن ربما تكون غير محدثة .. وبفضل الله نحن أدق موقع في عرض الأسعار .
بدر
6 نوفمبر، 2016 at 2:33 ص
عليكم بالذهب
سافكو مصر
5 نوفمبر، 2016 at 11:35 ص
اين التعليق – رقم 16 – الخاص – صافكو ممصر
ولا علشان هى دى الحقيقة اللى حصلت – تم مسح التعليق – دى مؤامرة مزدوجه
مراسل
5 نوفمبر، 2016 at 1:55 م
تعليقك موجود ! لم نمسحه ..
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مراسل
3 نوفمبر، 2016 at 4:10 م
من فضلك ، إحترامك لما نقدم من إحترامك لموقعنا ، لم ولن ننحاز سياسياً لأي طرف ، فقط نعرض السعر كما هو.
مراسل
2 نوفمبر، 2016 at 2:19 م
اهلا استاذ شريف ، لك الحق في النقد بالفعل كان هناك خطأ والتوقع كان للهبوط ، ولذلك وجب علينا الإعتذار لكم .
مراسل
28 أكتوبر، 2016 at 3:46 م
تحديث بداية اليوم الجمعة هو تحديث “نهاية” يوم الخميس ، وهذا ما عودنا عليه زوارنا الكرام ، وهذا ما تفعله كافة المواقع .
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Mahmoud
13 أكتوبر، 2016 at 9:04 م
هل يستقر سعر الدوﻻر في السوق المصري او سيزداد سعره .
كما زادت أسعار كل شئ باﻷسواق
مراسل
28 أكتوبر، 2016 at 3:15 م
ربما هناك إجراءات من البنك المركزي ، لكن لا يمكن لأحد أن يتوقع.
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Ahmed
8 أكتوبر، 2016 at 5:12 م
طيب ممكن اعرف الناس الموثوق فيهم لبيع وشراء الدولار بالشرقيه ،ممكن على الخاص
مراسل
10 أكتوبر، 2016 at 4:31 م
لا نرشد أحداً او ننشر أسماء تجار أو متداولين ، فقط ننشر السعر كخدمة للزوار ..
سامح
25 أكتوبر، 2016 at 10:51 م
كل سنه وانتم طيبين
Mohamed Khaled
8 أكتوبر، 2016 at 2:24 م
شكرا اسعار دقيقة جدا
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