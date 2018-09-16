ارتفاع جديد للدولار بالبنوك والسوق السوداء: سعر الدولار اليوم الأحد 16 سبتمبر 2018

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سعر الدولار اليوم، تحديث سعر الدولار في كل البنوك والسوق السوداء، سعر الدولار اليوم، سعر الدولار اليوم من خلال متابعة موقع مصر 365 التحديث الدوري لـ سعر الدولار في مصر، سعر الدولار اليوم في الصرافات، حيث سجل سعر الدولار اليوم استقراراً ملحوظاً في معظم الأحيان، الجدير بالذكر أن “سعر الدولار” لم يشهد تغييرات ملفتة في سوق صرف العملات الأجنبية، في ظل هدوء الطلب على الدولار مع تزايد احتياطي النقد الأجنبي”، وقد ارتفع احتياطي جمهورية مصر العربية من النقد الأجنبي حيث سجل 44.26 مليار دولار بنهاية يونيو لعام 2018 حسب آخر اعلان لمعلومات الوزراء.

تنبيه: للوصول إلينا من جوجل ، ابحث عنا بكلمة – “سعر الدولار 365″، تنبية هام : بعض البنوك لا تعمل كما هو معلن في أيام الجمعة والسبت ، وبعضها لا يستمر في العمل حتي التاسعة “9” مساءاً كما هو متعارف في جميع البنوك ، لذلك ننصح حضراتكم باستخدام خدمة الخط الساخن للتأكد من مواعيد عمل البنوك : الخط الساخن للبنوك المصرية.

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17.88 أقل سعر للبيع : البنك الاهلي 17.88 أعلى سعر للشراء: كريدي أجريكول

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء:

سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء 17,94 للشراء مقابل 18,00 جنيه للبيع .

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.8700 17.9700 مصرف ابو ظبي 17.8700 17.9600 البنك المصري الخليجي 17.8600 17.9600 البنك الأهلي 17.7800 17.8800 بنك البركة 17.8600 17.9600 بنك القاهرة 17.8600 17.9600 بنك الاسكندرية 17.8500 17.9500 البنك العربي الافريقي 17.8500 17.9500 البنك المركزي 17.8550 17.9540 بنك مصر 17.7900 17.8900 بنك بلوم مصر 17.8600 17.9600 كريدي أجريكول 17.8800 17.9800 بنك التعمير والإسكان 17.8500 17.9500 بنك بيريوس 17.8600 17.9600 بنك قناة السويس 17.8600 17.9600 المصرف المتحد 17.8600 17.9600 البنك التجاري الدولي 17.8600 17.9600 المصري لتنمية الورادات 17.8600 17.9600 بنك المشرق 17.8600 17.9600 بنك الاستثمار العربي 17.8600 17.9600 البنك الأهلي اليوناني 17.8600 17.9600 بنك HSBC 17.8600 17.9600 بنك عودة 17.8630 17.9600 بنك سايب 17.8600 17.9600 بنك الإئتمان الزراعي 17.7800 17.8800

أسعار العملات في الجمارك خلال سبتمبر

صرحت مصلحة الجمارك المصرية عن أسعار العملات في المنافذ الجمركية خلال شهر سبتمبر الجاري لعام 2018، حيث سجل سعر صرف الدولار الأمريكي سعر 16 جنيه، وسعر صرف اليورو 18.7، والجنيه الإسترليني 20.67، 100 ين ياباني 14.14، واليوان الصيني سجل سعر 2.35، والفرنك السويسري 16.40.

تحليل اغلاق اليورو مقابل الدولار

ارتدت تداولات العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” في مقابل العملة الأمريكية “الدولار” هبوطاً بشكل ملحوظ ليختبر مستوى الدعم المحوري الأول عند مستوى 1.1620، والذي يمثل عامل “الحماية الأول” مع استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المقترح في التقارير الأخيرة.

ويعد هذا الهبوط يليه 1.1554 سوف تضع سعر الصرف تحت ضغط سلبي، يحول المسار اللحظي نحو الانخفاض، في حين تبدأ أهدافنا الإيجابية باختراق مستوى 1.1705 لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو “1.1800”.

وعلى الرغم من ثبات تداول سعر صرف العملة الأمريكية “الدولار” خلال الفترة السابقة ضمن نطاق جانبي ضيق خلال تعاملات مساء أمس متمثل بالمقاومة عند مستوى 95.60، ومستوى الدعم المستقر حول 94.65، إلا أن تذبذب أداء سعر صرف الدولار بشكل عام قد امتد إلى دعم القناة الصاعدة عن مستوى 96.00، مما يزيد من فرص تأثر سعر صرف الدولار بسيطرة الميل الهابط لتداولات الفترة السابقة.

ونصح عدد من خبراء الاقتصاد بالانتظار عند هبوط سعر الدولار الأمريكي دون الدعم الحالي مما يزيد ذلك من فرص تشكيله لتداولات سلبية قوية ليستهدف بذلك أولا مستوى “94.10”، ينتظر أن يصل سعر الدولار إلى المحطة السلبية الثانية والمستقرة عند مستوى 93.65.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي أعلى مستوى لسعر الشراء في بنك كريدي أجريكول بسعر 17.88، وسجل أقل سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك الأهلي.

استطاع البنك المركزي المصري خلال الفترة السابقة أن يقضي على “السوق السوداء للعملات”، وذلك بعد قرار تحرير سعر صرف العملة المصرية “الجنيه” خلال شهر نوفمبر لعام 2016، ليصل سعر الفارق بين سعر الدولار في البنوك وبين السوق السوداء إلى عشرة قروش فقط.

كما ساهم قرار البنك المركزي المصري في إلغاء لحد الأدنى للسحب والإيداع على العملات الأجنبية، وهذا القرار سوف يؤدي إلى تداول العملة الأجنبية داخل البنوك وشركات الصرافة مما تسبب في انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء داخل جمهورية مصر العربية.

يتابع العديد من العاملين في جمهورية مصر العربية أسعار صرف العملات الأجنبية، وخصوصاً سعر صرف الدولار الأمريكي، وخصوصاً المستوردين بسبب ارتباط الاستيراد بالعملة الأمريكية وارتباطه بسعر صرف الدولار الجمركي الذي أصدرت وزارة المالية والمسؤولين في البنك المركزي العديد من التصريحات عنه خلال الفترة السابقة.

سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار في البنوك المصرية والسوق السوداء، حيث استطاع البنك المصري خلال الفترة الماضية أن ينجح في القضاء على السوق السوداء، وذلك بعد قرار تعويم الجنيه، حيث وصل الفارق بين سعر الدولار في البنوك وسعر الدولار في السوق السوداء إلى 10 قروش فقط، ليصل سعر الدولار في السوق السوداء 17.94 جنيه للشراء، و 18.00 للبيع .

وقد بدأت أسعار الدولار بالانخفاض في السوق السوداء، وهذا بسبب قرار البنك المركزي بشأن إلغاء الحد الأدنى للإيداع والسحب بالعملات الأجنبية، وهذا القرار سوف يؤدي إلى تداول العملة الصعبة داخل شركات الصرافة والبنوك، مما يسبب انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء في مصر.

وأكد الدكتور “عمرو الجارحي” الذي يشغل منصب وزير المالية أن الحكومة قد اتفقت على تخفيض سعر الدولار الجمركي إلى 16 جنيهاً، وذلك بعد أن كان وصل إلى 16.25 جنيه وبهذا السعر المخفض سوف يتم يتم إنخفاض عدد كبير من السلع المستوردة، وأكد الوزير على أن هذا القرار جاء بناء على انخفاض سعر الدولار في البنوك المصرية خلال الفترة الماضية.

تحليل أداء مؤشر الدولار

أكد مؤشر الدولار الأمريكي اليوم عن استسلامه التام إلى الميل الهابط لتسلله دون مستوى “94.65”، والذي شكل دورة في الدعم الأولي أمام المحاولات السلبية الأخيرة.

ويتوقع أن يجتذب سعر صرف الدولار خلال الوقت الراهن نحو مستوى تصحيح بنسبة تصل إلى 38.2% فيبوناتشي, المتمركز حول “94.10”، باستمرار الضغوط بشكل سلبي على الدولار سوف تمتد التداولات من أجل تسجيل أهداف سلبية بشكل إضافي بدأ من “93.65 و 92.45”.

وصل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع مما يزيد بدوره على الضغوط السلبية ليمد سعر الدولار الأمريكي بعزم سلبي بشكل إضافي تأكيداً لمحاولة تحقيق الأهداف السابقة.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنوك المصرية والسوق السوداء، يتابع موقع “مصر 365” سعر الدولار في البنوك المصرية والسوق السوداء، سعر الدولار اليوم البنوك المصرية، كما يشهد سعر الدولار ابتداء من منتصف شهر أبريل 2018 وحتى هذه اللحظة استقراراً نسبياً، وهذا يأتي بعد الإنخفاض المفاجئ الذي تعرض له سعر الدولار خلال شهر فبراير الماضي، حيث سجل خلال هذا التوقيت 16 جنيهاً وكان هذا تزامناً مع العطلة السنوية للمصانع في الصين، وتعرض عملية الاستيراد إلى الركود التام.

ومع ارتفاع سعر الدولار في البنوك المصرية في أواخر شهر مايو عام 2018، حيث سجل سعر الدولار أعلى مستوى له ووصل إلى 17.85 للشراء، و 17.95 للبيع أما وصل سعر الدولار في السوق السوداء حوالي 17.87 جنيهاً للشراء، و17.93 للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصر أعلى مستوى له خلال هذا العام، حيث ارتفاعاً بنسبة تصل إلى 4.5% مقارنة بالعملات المنافسة، كاليورو والدولار الأسترالي ومع ارتفاع سعر الدولار في البنوك يرتفع سعر الدولار في السوق السوداء بحوالي 25 قرشا.

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