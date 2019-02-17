ارتفاع جديد لسعر الدولار في البنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم الأحد 17 فبراير 2019، سعر الدولار اليوم من خلال متابعة موقع مصر 365 التحديث الدوري لـ سعر الدولار في مصر، سعر الدولار اليوم في الصرافات، حيث سجل سعر الدولار اليوم استقراراً ملحوظاً في معظم الأحيان، الجدير بالذكر أن “سعر الدولار” لم يشهد تغييرات ملفتة في سوق صرف العملات الأجنبية، في ظل هدوء الطلب على الدولار مع تزايد احتياطي النقد الأجنبي.
تنبيه: للوصول الينا من جوجل ، ابحث عنا بكلمة – “سعر الدولار 365″، تنبيه هام : بعض البنوك لا تعمل كما هو معلن في أيام الجمعة والسبت ، وبعضها لا يستمر في العمل حتى التاسعة “9” مساءاً كما هو متعارف في جميع البنوك ، لذلك ننصح حضراتكم باستخدام خدمة الخط الساخن للتأكد من مواعيد عمل البنوك : الخط الساخن للبنوك المصرية.
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار في البنوك المصرية والسوق السوداء، وذلك بعد أن استطاع البنك المصري خلال الفترة الماضية أن ينجح في تقليص دور السوق السوداء، وذلك بعد قرار تعويم الجنيه، حيث وصل الفارق بين سعر الدولار في البنوك وسعر الدولار في السوق السوداء إلى قرابة 5 قروش .
يعتمد سعر الدولار بناء على حركة البيع والشراء أو ما يسمى سياسة العرض والطلب، وتسعى الحكومة المصرية إلى السيطرة على أسواق الصرافة المصرية والقضاء على تجارة السوق السوداء للعملة، وذلك من خلال مباحث الأموال العامة التي تسعى بكل ما أوتيت من قوى إلى ترقب حركة سوق الصرافة المصرية وتتابع حركة البيع والشراء، والعمل على مداهمة أي مخالفات.
وقد بدأت أسعار الدولار بالانخفاض في السوق السوداء، وهذا بسبب قرار البنك المركزي بشأن إلغاء الحد الأدنى للإيداع والسحب بالعملات الأجنبية، وهذا القرار سوف يؤدي إلى تداول العملة الصعبة داخل شركات الصرافة والبنوك، مما يسبب انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء في مصر.
البنك العقاري المصري
سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء
سجل سعر الدولار خلال تعاملات اليوم 17.65 جنيه للشراء مقابل 17.70 جنيهاً للبيع،
الجدير بالذكر أن هناك تضيقات واسعة من جانب الحكومة المصرية، حيث قامت بالتضييق على تجار السوق السوداء أثناء الأشهر الماضية.
وقد سجل سعر الدولار العديد من التغيرات في البنوك المصرية حيث سجل هبوطاً طفيفاً على مدار اليوم ليصل السعر حتى الآن إلى 17.57 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 17.59 جنيه.
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|البنك العقاري المصري
|17.5900
|17.6000
|بنك سايب
|17.5700
|17.6700
|بنك التعمير والإسكان
|17.5200
|17.6200
|بنك المشرق
|17.5200
|17.6200
|البنك المصري الخليجي
|17.5100
|17.6100
|بنك البركة
|17.5100
|17.6100
|بنك بلوم مصر
|17.5100
|17.6100
|كريدي أجريكول
|17.5100
|17.6100
|بنك بيريوس
|17.5100
|17.6100
|بنك قناة السويس
|17.5100
|17.6100
|المصرف المتحد
|17.5100
|17.6100
|المصرف العربي الدولي
|17.5100
|17.6100
|بنك الإئتمان الزراعي
|17.5100
|17.6100
|مصر إيران للتنمية
|17.5000
|17.6000
|بنك عودة
|17.5000
|17.6000
|البنك الأهلي
|17.4900
|17.5900
|بنك الاسكندرية
|17.4900
|17.5900
|البنك العربي الافريقي
|17.4900
|17.5900
|بنك مصر
|17.4900
|17.5900
|البنك التجاري الدولي
|17.4900
|17.5900
|المصري لتنمية الورادات
|17.4900
|17.5900
|البنك الأهلي اليوناني
|17.4900
|17.5900
|البنك المركزي
|17.4830
|17.6220
آلة حاسبة لحساب الفوائد في البنوك
اقرأ أيضاً:
- سعر الذهب اليوم.
- سعر اليورو اليوم في البنوك والسوق السوداء.
- سعر الريال السعودي اليوم في البنوك والسوق السوداء.
اسعار الدولار اليوم
تعد أسعار الدولار من أبرز الأشياء التي تهم المواطن المصري، وذلك لمجموعة من الأسباب، لعل أهمها، هو تأثير سعر الدولار على كافة السلع المستوردة وكذلك سعر البنزين والطاقة، مع قيام مجموعة كبيرة من المصريين العاملين بالخارج بعملية تحويل الأموال بالعملة الأمريكية إلى ذويهم بمصر، وبناءا عليه، يبحثون عن البنك صاحب السعر الأفضل بهدف تحويل الدولارات إلي نقود مصرية، لذلك سوف نستعرض لكم اليوم عبر المقالة، اسعار الدولار اليوم السبت ، في كافة البنوك المصرية مع التحديث المستمر لسعر العملة الأمريكية، عبر التحديثات المستمرة، التي ننقلها لكم عبر موقعنا.
ننقل لكم اسعار الدولار اليوم فى البنوك الحكومية المصرية وأيضا سعره في السوق السوداء، من المرتقب أن تكون هناك تحركات في سعر الدولار داخل الجهاز المصرفي المصري، مع توقع بتغييرات في سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، كما نتابع مع حضراتكم أخر المستجدات الخاصة بأسعار الدولار مقابل الجنية من حين لآخر، من خلال التحديثات اليومية التي ننقلها لكم عبر الموقع.
التعليقات