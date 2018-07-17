سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17 يوليو 2018 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17 يوليو 2018 في مصر الآن، سعر الدولار اليوم من خلال متابعة موقع مصر 365 التحديث الدوري لـ سعر الدولار في مصر، وذلك بجميع البنوك المصرية والسوق السوداء التي يتم فيها تداول العملات، حيث سجل سعر الدولار اليوم ارتفاعاً ملحوظاً في معظم الأحيان، حيث تعرضت أسعار الدولار في الفترة الماضية إلى عدد من المخاطر سواء أكانت نقدية أو مصرفية والتي تؤدي إلى مكسب أو خسارة في سوق تداول الفوركس.

وقد صرح المتعاملون أن “سعر الدولار اليوم” لم يشهد تغييرات ملفتة في سوق صرف العملات الأجنبية، في ظل هدوء الطلب على الدولار مع تزايد احتياطي النقد الأجنبي”، وقد ارتفع احتياطي جمهورية مصر العربية من النقد الأجنبي حيث سجل 44.26 مليار دولار بنهاية يونيو لعام 2018 حسب آخر اعلان لمعلومات الوزراء.

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كما شهدت أسعار الدولار في السوق السوداء ومكاتب الصرافة استقراراً ملحوظاً، وهذا ما منع العديد من شركات الصرافة من بيع الدولار وذلك للتغيرات المفاجئة التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي، وعدم استقرار أسعار العملات بالإضافة إلى تهديد عدد من المستوردين بوقف عملية الاستيراد وهذا بسبب قلة الدولار الأمريكي وأن هذا سوف يؤدي إلى ضرر كبير في سحب السلع الغذائية الرئيسية للشعب المصري.

وقد بدأت أسعار الدولار بالانخفاض في السوق السوداء، وهذا بسبب قرار البنك المركزي بشأن إلغاء الحد الأدنى للإيداع والسحب بالعملات الأجنبية، وهذا القرار سوف يؤدي إلى تداول العملة الصعبة داخل شركات الصرافة والبنوك، مما يسبب انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء في مصر.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، سعر الدولار اليوم فى البنوك العاملة في مصر، وايضاً سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء، هذا وقد سجل سعر الدولار اليوم فروق طفيفة من بنك إلى آخر.

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17.88 أقل سعر للبيع : البنك الأهلي 17.85 أعلى سعر للشراء: البنك المصري الخليجي

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء:

وسجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء اليوم 17,89 للشراء مقابل 17,95 جنيه للبيع .

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.8400 17.9400 مصرف ابو ظبي 17.8500 17.9500 البنك المصري الخليجي 17.8500 17.9500 البنك الأهلي 17.7800 17.8800 بنك البركة 17.8500 17.9500 بنك القاهرة 17.8300 17.9300 بنك الاسكندرية 17.8400 17.9400 البنك العربي الافريقي 17.8400 17.9400 البنك المركزي 17.8360 17.9330 بنك مصر 17.7800 17.8800 بنك بلوم مصر 17.8500 17.9500 كريدي أجريكول 17.8500 17.9500 بنك التعمير والإسكان 17.8500 17.9500 بنك بيريوس 17.8500 17.9500 بنك قناة السويس 17.8400 17.9400 المصرف المتحد 17.8400 17.9400 البنك التجاري الدولي 17.8400 17.9400 المصري لتنمية الورادات 17.8500 17.9500 بنك المشرق 17.8500 17.9500 بنك الاستثمار العربي 17.8300 17.9300 البنك الأهلي اليوناني 17.8400 17.9400 بنك HSBC 17.8500 17.9500 بنك عودة 17.8500 17.9500 بنك سايب 17.8500 17.9500 بنك الإئتمان الزراعي 17.7800 17.8800 البنك العربي 17.6000 17.7000

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تنبية هام : بعض البنوك لا تعمل كما هو معلن في أيام الجمعة والسبت ، وبعضها لا يستمر في العمل حتي التاسعة “9” مساءاً كما هو متعارف في جميع البنوك ، لذلك ننصح حضراتكم باستخدام خدمة الخط الساخن للتأكد من مواعيد عمل البنوك : الخط الساخن للبنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم، نقدمه لكم من موقع مصر 365، حيث نقدم لكم سعر الدولار اليوم في مصر من خلال موقعنا، تقرير مفصل يوضح سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية وكذلك سعر الدولار اليوم في السوق السوداء أمام الجنيه، حيث أوضحت المؤشرات اليوم استقرار نسبي في سعر الدولار اليوم أمام الجنيه، مضيفة أن أسعار العملات الأجنبية أظهرت تباين خلال تعاملات اليوم، وقد سجل متوسط سعر الدولار اليوم فى مصر 17,83 جنيه مصري للشراء، وسجل متوسط سعر بيع الدولار اليوم 17,93 جنيه مقابل الدولار الواحد، بحسب آخر التحديثات الصادرة عن “البنك المركزي المصري”.

كما أوضحت البيانات إلى ارتفاع معدلات البطالة في أمريكا خلال شهر يونيو السابق لعام 2018، وهذا الأمر الذي أدى إلى زيادة الشكوك بشكل كبير في مسار نمو أكبر اقتصاد عالمي خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وقد تراجعت احتمالات قيام “مجلس الاحتياطي الاتحادي” برفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي خلال هذا العام، بعد بيانات صادرة عن سوق العمل الأمريكي يوم الجمعة الماضي، والتي أوضحت تراجع متوسط الأجور خلال شهر يونيو الماضي.

وقد تراجع سعر الدولار بنسبة تصل إلى 0,3% عند مستوى 93,44 نقطة، وقد تم افتتاح تعاملات اليوم عند مستوى 93,69 نقطة، وسجل سعر الدولار أعلى مستوى عند 93,71 نقطة، وسجل سعر الدولار أدنى مستوى عند نقطة 93,42 نقطة منذ الرابع عشر من شهر يونيو الماضي لعام 2018.

كما تراجع سعر الدولار الأمريكي في “السوق الأوروبية” في مقابل “سلة العملات العالمية”، وقد عمق الدولار خسائره خلال تعاملاته لليوم الخامس على التوالي.

وقد تراجع سعر الدولار مسجلاً أدنى مستوى له خلال أربعة أسابيع مع استمرار “عمليات بيع الدولار”، وخصوصاً بعد تراجع احتمالات قيام الاحتياطي الاتحادي برفع “أسعار الفائدة” أربع مرات خلال العام الجاري 2018، بالإضافة إلى ضعف بيانات سوق العمل الأمريكي.

توقعات سعر الدولار

ذكر عدد من الخبراء الاقتصاديين توقعاتهم بخصوص سعر الدولار خلال الفترة القادمة، حيث أشارت التوقعات إلى المزيد من الارتفاعات خاصة مع حاجة السوق إلى المزيد من السلع التي سيتم استيرادها من الخارج لسد حاجة المواطنين، وبالتالي ترتفع نسبة الإقبال على الدولار وكذلك ترتفع أسعار الدولار خلال التعاملات أمام الجنيه.

وقد أدى ارتفاع أسعار الدولار في السوق السوداء إلى زيادة كافة أنواع السلع المستوردة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الذهب في محلات الصاغة ووصول سعر الجنيه الذهب لأعلى مستوياته خلال الفترة الماضية، بسبب هبوط سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بجانب تداول العملات في المملكة العربية السعودية، والارتفاع الملحوظ الذي يشهده سعر الدولار الأمريكي اليوم.

وقد أكد “محمد معيط” الذي يشغل منصب وزير المالية أنه قد تم الإتفاق على تخفيض أسعار الدولار الجمركي خلال الفترة القادمة ليصل إلى 16 جنيهاً، وأن هذا سوف يؤدي إلى تخفيض أسعار السلع المستوردة وأن هذا القرار قد جاء بسبب انخفاض سعر الدولار الأمريكي بالبنوك المصرية بشكل ملحوظ، مشيراً إلى أن قيمة الدولار الجمركي أغلب الأحيان تشكل حوالي 90% من قيمة الدولار في البنوك المصرية.

وقد قرر البنك المركزي المصري في خبر عاجل له إلغاء الحد الأدنى للإيداع والسحب للمواطنين من تجارة العملة الأجنبية، وأن هذا القرار سوف يكون سبباً أساسياً في زيادة أسعار الدولار، ويجب على البنك المركزي أن يصدر مثل هذه القرارات للتحكم في أسعار الدولار الأمريكي في السوق السوداء، بالإضافة إلى السيطرة على الارتفاع الملحوظ للدولار، وأن هذا سوف يؤدي إلى توفير السلع الرئيسية للمواطنين.

وتوقع عدد من الخبراء أن يقوم البنك المركزي بطرح عطاء نقدي جديد من الدولارات، وذلك للسيطرة على سعر الدولار في السوق السوداء، وجذب عملاء جدد للتعامل مع البنوك والابتعاد عن السوق السوداء، حيث قام البنك المركزي بطرح عطاء نقدي دولاري بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وأن هذا العطاء يعد استثنائي كمحاولة من البنك للتغلب على زيادة سعر الدولار في السوق السوداء، وارتفاع أسعار تداول العملات في مصر.

ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال هذه الفترة، والتي تشهد تدهور شديد للعملة المصرية وارتفاع سعر الدولار بالإضافة إلى تدهور في السياحة المصرية وذلك بعد قيام العديد من الدول بمقاطعة السياحة في مصر بسبب العمليات الإرهابية التي تشهدها مصر خلال الفترة الماضية.

كما أكد الخبراء أن ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، بسبب زيادة المضاربات على الدولار الأمريكي من تجار العملة بالسوق السوداء، وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار من جديد أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية.