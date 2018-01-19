سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء
سعر الدلار اليوم في مصر

سعر الدولار اليوم فى مصر بالبنوك والسوق السوداء، هذا وقد شهدت تعاملات الدولار الأمريكي خلال الآونة الأخيرة حالة من عدم الاستقرار ما بين الارتفاع والانخفاض أمام الجنيه، وعلى الرغم من ذلك إلا أن تغيرات الدولار لا تتعدى حاجز القرشين خلال الارتفاع أو الانخفاض.

هذا وقد شهد سعر الدولار عدة ارتفاعات متتالية خلال الفترة القليلة الماضية حيث ارتفع سعر الدولار من متوسط 17.60 إلى 17.86 مقابل الجنيه، حيث ارتفع سعر الدولار بقيمة 26 قرش تقريباً، حيث ازداد الطلب بشكل ملحوظ علي الدولار الأمريكي مع بداية شهر ديسمبر مما تسبب في ارتفاع سعر الدولار ، هذا وقد بدأت أسعار الدولار في التراجع بداية من يوم الخميس 28 ديسمبر ليصل أعلى سعر في البنوك كما هو موضح في الموجز والجدول.

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17.74
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بنك مصر

17.67
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بنك بيريوس

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء:

هذا وقد سجلت اسعار الدولار في السوق السوداء مبلغ 17,71 جنيها للشراء مقابل 17,81 جنيه للبيع .

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية17.650017.7500
مصرف ابو ظبي17.670017.7700
البنك الأهلي17.650017.7500
بنك البركة17.660017.7600
بنك القاهرة17.650017.7500
بنك الاسكندرية17.650017.7500
البنك العربي الافريقي17.650017.7500
البنك المركزي17.656717.7567
بنك مصر17.640017.7400
بنك بلوم مصر17.650017.7500
كريدي أجريكول17.670017.7700
بنك التعمير والإسكان17.660017.7600
بنك بيريوس17.670017.7700
المصرف المتحد17.650017.7500
البنك التجاري الدولي17.640017.7400
البنك الأهلي المتحد17.650017.7500
بنك المشرق17.660017.7600
بنك الاستثمار العربي17.660017.7600
البنك الأهلي اليوناني17.650017.7500
بنك HSBC17.660017.7600
بنك سايب17.650017.7500

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الجدير بالذكر أن حالة الاستقرار التي تشهدها أسعار الدولار خلال تعاملات الساعات الأولى من صباح اليوم تأتي في السوقين الرسمي للبنوك والسوق الموازية، كما وتؤكد تقارير اليوم أن حالة الاستقرار تمتد لتشمل العملات الأخرى مثل اليورو والدينار الكويتي والريال السعودي وغيرها من العملات التي يتم تداولها.

البنك المركزي يرفع حد السحب والإيداع من شركات المحمول

ذكر الأستاذ “كريم شحاتة” رئيس قطاع تسويق الأفراد التابع لشركة فودافون مصر خلال مجموعة من التصريحات الأخيرة التي قام بها، أن المركزي قد أصدر قرار خاص بخدمة السحب والإيداع للأفراد والشركات التي تتم من خلال الهاتف المحمول، حيث قرر البنك رفع قيمة التحويل لتصل إلى 10 آلاف يومي بعد أن كانت ثلاثة و 50 ألف جنيه شهري بعد أن كانت 5 آلاف جنيه كحد أقصى.

كما وذكر محافظ المركزي خلال التصريحات التي قام بها، أن تلك التغييرات قد جاءت بسبب الارتفاعات الأخيرة التي طرأت على الأسعار بشكل ملحوظ وارتفاع قيمة الفواتير الشهرية واليومية التي يتم دفعها، وبالتالي قرر المركزي رفع قيمة الحد الأقصى للإيداع والتحويل لتتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية.