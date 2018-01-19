سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الدولار اليوم فى مصر بالبنوك والسوق السوداء، هذا وقد شهدت تعاملات الدولار الأمريكي خلال الآونة الأخيرة حالة من عدم الاستقرار ما بين الارتفاع والانخفاض أمام الجنيه، وعلى الرغم من ذلك إلا أن تغيرات الدولار لا تتعدى حاجز القرشين خلال الارتفاع أو الانخفاض.

هذا وقد شهد سعر الدولار عدة ارتفاعات متتالية خلال الفترة القليلة الماضية حيث ارتفع سعر الدولار من متوسط 17.60 إلى 17.86 مقابل الجنيه، حيث ارتفع سعر الدولار بقيمة 26 قرش تقريباً، حيث ازداد الطلب بشكل ملحوظ علي الدولار الأمريكي مع بداية شهر ديسمبر مما تسبب في ارتفاع سعر الدولار ، هذا وقد بدأت أسعار الدولار في التراجع بداية من يوم الخميس 28 ديسمبر ليصل أعلى سعر في البنوك كما هو موضح في الموجز والجدول.

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17.74 أفضل بنك تشتري منه الآن : بنك مصر 17.67 أفضل بنك تبيع له الآن : بنك بيريوس

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء:

هذا وقد سجلت اسعار الدولار في السوق السوداء مبلغ 17,71 جنيها للشراء مقابل 17,81 جنيه للبيع .

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.6500 17.7500 مصرف ابو ظبي 17.6700 17.7700 البنك الأهلي 17.6500 17.7500 بنك البركة 17.6600 17.7600 بنك القاهرة 17.6500 17.7500 بنك الاسكندرية 17.6500 17.7500 البنك العربي الافريقي 17.6500 17.7500 البنك المركزي 17.6567 17.7567 بنك مصر 17.6400 17.7400 بنك بلوم مصر 17.6500 17.7500 كريدي أجريكول 17.6700 17.7700 بنك التعمير والإسكان 17.6600 17.7600 بنك بيريوس 17.6700 17.7700 المصرف المتحد 17.6500 17.7500 البنك التجاري الدولي 17.6400 17.7400 البنك الأهلي المتحد 17.6500 17.7500 بنك المشرق 17.6600 17.7600 بنك الاستثمار العربي 17.6600 17.7600 البنك الأهلي اليوناني 17.6500 17.7500 بنك HSBC 17.6600 17.7600 بنك سايب 17.6500 17.7500

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الجدير بالذكر أن حالة الاستقرار التي تشهدها أسعار الدولار خلال تعاملات الساعات الأولى من صباح اليوم تأتي في السوقين الرسمي للبنوك والسوق الموازية، كما وتؤكد تقارير اليوم أن حالة الاستقرار تمتد لتشمل العملات الأخرى مثل اليورو والدينار الكويتي والريال السعودي وغيرها من العملات التي يتم تداولها.

البنك المركزي يرفع حد السحب والإيداع من شركات المحمول

ذكر الأستاذ “كريم شحاتة” رئيس قطاع تسويق الأفراد التابع لشركة فودافون مصر خلال مجموعة من التصريحات الأخيرة التي قام بها، أن المركزي قد أصدر قرار خاص بخدمة السحب والإيداع للأفراد والشركات التي تتم من خلال الهاتف المحمول، حيث قرر البنك رفع قيمة التحويل لتصل إلى 10 آلاف يومي بعد أن كانت ثلاثة و 50 ألف جنيه شهري بعد أن كانت 5 آلاف جنيه كحد أقصى.

كما وذكر محافظ المركزي خلال التصريحات التي قام بها، أن تلك التغييرات قد جاءت بسبب الارتفاعات الأخيرة التي طرأت على الأسعار بشكل ملحوظ وارتفاع قيمة الفواتير الشهرية واليومية التي يتم دفعها، وبالتالي قرر المركزي رفع قيمة الحد الأقصى للإيداع والتحويل لتتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية.