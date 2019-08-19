سعر الدولار اليوم الاثنين 19 أغسطس 2019 بالبنوك والسوق السوداء: أخر تحركات أسعار الدولار في مصر

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سعر الدولار اليوم الاثنين 19 أغسطس 2019، شهد سعر الدولار في نهاية تعاملات أمس تحركات طفيفة حيث تراجع سعر الدولار في بنك وارتفع في 4 بنوك بفروق طفيفة بين قرش و 3 قروش، حيث تراجع سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد بقيمة قرشين عن سعر الدولار في بداية التعاملات وصولا الى 16.52 جنية للشراء مقابل 16.62 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني بقيمة 3 قروش ليسجل 16.55 جنيه للشراء و 16.65 جنيه للبيع، وارتفع سعر الدولار قرش واحد في البنك الزراعي المصري وصولا الي 16.52 جنيه للشراء مقابل 16.62 جنيه للبيع، وارتفع سعر الدولار اليوم في بنك سايب بقيمة 3 قروش وصولا الي 16.55 جنيه للشراء مقابل 16.65 للبيع، وارتفع سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي بقيمة قرش واحد ليسجل 16.55 للشراء ، 16.65 للبيع.

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واستقر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري والمصرف العربي الدولي وبنك مصر، عند 16.52 جنيهاً للشراء مقابل 16.62 جنيها للبيع، واستقر سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية والبنك الأهلي اليوناني عند سعر 16.53 جنيه للشراء مقابل 16.63 جنيه للبيع، واستقر أيضاً سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والاسكان وبنك HSBC والتنمية الصناعية وكريدي اجريكول وبلوم ومصر ايران والمصري لتنمية الصادرات عند 16.54 جنيه للشراء مقابل 16.64 جنيه للبيع.

وواصل سعر الدولار اليوم استقراره في البنك الأهلي الكويتي “بيريوس” ، والبنك المصري الخليجي والمشرق وعودة وقناة السويس والبركة عند أعلى سعر للدولار في البنوك العاملة في مصر عند 16.55 للشراء و 16.65 للبيع.

ويذكر أن خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية يوليو من العام 2019، حقق الجنيه المصري ارتفاعًا أمام سعر الدولار الأمريكي بقيمة تصل إلى 7.5%، وكان متوسط سعر الدولار بـ 16.5677 جنيه في نهاية يوليو الماضي، مقابل 17.9139 جنيه بداية يناير 2019.

سعر الدولار اليوم

تحديث سعر الدولار اليوم فى البنوك و متابعة لكافة تحركات سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، جدول يضم سعر الدولار اليوم في كل البنوك محدث باستمرار من البنوك مباشرة، فور أي تغيير في سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر.

ويهتم المواطن المصري بسعر صرف الدولار بشكل يومي، ومن أهم الأسباب التي تدفع المواطن المصري أن يتابع سعر الدولار، هو تأثير سعر صرف الدولار الأمريكي على جميع السلع المستوردة من الخارج، وكذلك تأثير سعر صرف الدولار على الوقود بمختلف أنواعه، إلى جانب اهتمام المصريين العاملين في الخارج بسعر صرف الدولار لتحويل أموالهم بالدولار إلى ذويهم في مصر.

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16.61 أقل سعر للبيع : البنك الزراعي 16.55 أعلى سعر للشراء: بنك بيريوس

سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء

وسجل سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء 16.57 جنيه للشراء مقابل 16.62 جنيهاً للبيع.

الجدير بالذكر أن هناك تضييقات واسعة من جانب الحكومة المصرية، حيث قامت بالتضييق على تجار السوق السوداء أثناء الأشهر الماضية.

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سعر الدولار الآن

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 16.5400 16.6400 البنك المصري الخليجي 16.5500 16.6500 البنك الأهلي 16.5200 16.6200 بنك البركة 16.5500 16.6500 بنك الاسكندرية 16.5300 16.6300 البنك العربي الافريقي 16.5300 16.6300 البنك المركزي 16.5350 16.6590 بنك مصر 16.5200 16.6200 بنك بلوم مصر 16.5400 16.6400 كريدي أجريكول 16.5400 16.6400 بنك التعمير والإسكان 16.5400 16.6400 بنك بيريوس 16.5500 16.6500 المصرف المتحد 16.5200 16.6200 البنك التجاري الدولي 16.5300 16.6300 المصري لتنمية الورادات 16.5400 16.6400 بنك المشرق 16.5500 16.6500 البنك الأهلي اليوناني 16.5300 16.6300 بنك HSBC 16.5400 16.6400 بنك عودة 16.5300 16.6300

تنبيه: للوصول الينا من جوجل ، ابحث عنا بكلمة – “سعر الدولار 365″، تنبيه هام : بعض البنوك لا تعمل كما هو معلن في أيام الجمعة والسبت ، وبعضها لا يستمر في العمل حتى التاسعة “9” مساءاً كما هو متعارف في جميع البنوك ، لذلك ننصح حضراتكم باستخدام خدمة الخط الساخن للتأكد من مواعيد عمل البنوك : الخط الساخن للبنوك المصرية.

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سعر الدولار اليوم: توقعات سعر الدولار .. الرأي والرأي الآخر

وذكرت بعض التقارير والدراسات الاقتصادية أن استمرار صعود الجنيه مقابل الدولار لن يستمر طويلاً على عكس التوقعات الأخرى سالفة الذكر وأن سعر الدولار سوف يعاود ارتفاعه من جديد أمام الجنيه المصري في الربع الأخير من 2019 ليصل سعر الدولار إلى 18 جنيه مع بداية 2020.

وعن توقعات سعر الدولار فهناك العديد من خبراء الاقتصاد أعلنوا استمرار تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري خاصةً تزامناً مع بطولة الأمم الأفريقية المقامة على أرض مصر، حيث تنتعش السياحة خلال هذه الفترة بسبب قدوم الجماهير الأفريقية لتشجيع منتخباتهم الوطنية، إلى جانب العديد من الأسباب الاقتصادية التي تصب في مصلحة الجنيه المصري.

تحركات سعر الدولار منذ بداية عام 2019 وتوقعات سعر الدولار في الفترة المقبلة

بدأ سعر الدولار في التراجع بشكل تدريجي منذ بداية العام الحالي وعلى مدار الأسابيع الماضية ليسجل أقل قيمة له أمام الجنيه المصري في عام 2019 وتحديداً في منتصف شهر أبريل 2019، على عكس توقعات الشركات والمؤسسات المالية الكبرى التي توقعت ارتفاع كبير لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وحافظ سعر الدولار اليوم علي استقراره فى بنك مصر والبنك الأهلي اليوناني، وبنك التعمير والاسكان ، والبنك العربي الافريقي، عند أسعار بداية التعاملات بقيمة 16.55 للشراء مقابل 16.65 للبيع.

وبدأ سعر الدولار اليوم في الانخفاض داخل تعاملات السوق السوداء، ويعود هذا الانخفاض بسبب القرار الصادر عن البنك المركزي المصري بإلغاء الحد الأدنى لعمليات الإيداع وعمليات السحب في العملات الأجنبية، وقد أثر هذا القرار على سعر الدولار اليوم داخل شركات الصرافة المصرية، والبنوك العاملة داخل السوق المصري حيث ساهم هذا القرار بانخفاض سعر الدولار بالسوق السوداء في جمهورية مصر العربية.