سعر الدولار اليوم الخميس 20 يوليو 2017 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن

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سعر الدولار اليوم، شهدت أسعار الدولار انخفاضاً طفيفاً في البنوك والسوق السوداء ، “سعر الدولار اليوم” في البنوك وتعاملات الدولار بالسوق السوداء، نقدم لحضرتك أعلى سعر لشراء الدولار وأقل سعر للبيع من المواقع الرسمية لكل بنك من البنوك المصرية والسوق السوداء من خلال بعض تجار العملة فى جميع محافظات مصر ، ننشر تحديث سعر الدولار في السوق السوداء وتأثر حالة أسعار الدولار بالعوامل الداخلية أما بالارتفاع أو الانخفاض ، كما لوحظ حدوث حالة من الثبات في تعاملات الدولار اليوم عند متوسط أسعار الدولار السابقة، وهذا منذ ابتداء شهر مايو ، وما زالت البنوك الخاصة تحتل المركز الأول في إعطاء أعلى سعر شراء الدولار، كما نقدم لحضراتكم تحديث فوري لأي تغير يحدث في سعر الدولار من خلال قائمة تعرض أسعار الدولار لحظة بلحظة من البنوك مباشرة .

سعر الدولار اليوم، متابعة لحظية لأخر أسعار الدولار اليوم في السوق المصرفي المصري، بيان بأحدث أسعار الدولار في البنوك العاملة بالأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم ، وايضا اخر التطورات التي وصلت اليها سعر الدولار فى السوق السوداء لحظة بلحظة، وسوف نقوم بعمل تحديث لجدول الأسعار وبها أعلى سعر لعملية الشراء فى حالة رغبة الأفراد فى بيع العملة الأمريكية ، كما نوضح أيضا أقل سعر للبيع فى حالة الأفراد الذين يريدون شراء العملة الأمريكية ، سعر الدولار اليوم فى مصر، اسعار العملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم حيث لوحظ استقرار عام بأسعار الدولار في مصر بالبنوك المصرية.

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سعر الدولار اليوم الخميس بالبنوك والسوق السوداء

17.92 أفضل بنك تشتري منه الآن : بنك سايب 17.90 أفضل بنك تبيع له الآن : مصرف أبوظبي وأخرين

سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 18.00 جنية للشراء، 18.05 جنية للبيع.

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سعر الدولار اليوم، بكافة البنوك العاملة في مصر محدث لحظياً

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.9000 18.0000 مصرف ابو ظبي 17.9000 18.0000 البنك المصري الخليجي 17.9000 18.0000 البنك الأهلي 17.8200 17.9200 بنك البركة 17.9000 18.0000 بنك القاهرة 17.8500 17.9500 بنك الاسكندرية 17.8900 17.9900 البنك العربي الافريقي 17.8500 17.9500 البنك المركزي 17.8826 17.9825 بنك مصر 17.8400 17.9400 بنك بلوم مصر 17.9000 18.0000 كريدي أجريكول 17.8800 17.9800 بنك بيريوس 17.8950 17.9950 المصرف المتحد 17.8600 17.9600 البنك التجاري الدولي 17.9000 18.0000 المصري لتنمية الورادات 17.9000 18.0000 البنك الأهلي المتحد 17.9000 18.0000 بنك المشرق 17.9000 18.0000 بنك الاستثمار العربي 17.9000 18.0000 بنك HSBC 17.9000 18.0200 بنك سايب 17.9000 18.0000

سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء من تطبيق بكام في مصر للأندرويد .

تحركات قوية للدين العام ومعدلات الإيداع بعد قرار رفع سعر الفائدة

علق المحلل المالي وخبير أسواق المال وائل النحاس، قائلا أن قرار البنك المركزي برفع قيمة الفائدة نحو 2 في المائة، على العائدات الائتمانية والإقراض، يمثل خطر كبير على الدين العام المصري، لأنه سوف يتحرك بشكل كبير بعد تطبيق القرار، وأوضح أن البنك المركزي قد اتخذ هذا القرار في محاولة للاستحواذ على رضا صندوق النقد الدولي، وذلك ردا على المسؤولين في صندوق النقد الذين سبق وصرحوا أن مصر لن تتمكن محاربة نسب التضخم المرتفعة إلا إذا رفعت قيمة الفائدة، مضيفا أن القرار تسبب بتحرك عائدات الإيداع في مصر .

خبير اقتصادي: قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة يؤثر على أداء البورصة

صرح الدكتور محمد دشناوي خبير أسواق المال والأعمال، قائلا أنه على الرغم من أن القرار الذي أصدرته لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، يعتبر قرار إيجابي على الاقتصاد المصري من الناحية النظرية، إلا أنه سوف يؤثر بشكل سلبي على أداء البورصة المصرية.

وأضاف الخبير الاقتصادي محمد دشناوي، أن هذا القرار سوف يأخذ البورصة المصرية في اتجاه تصحيح قوي، ورغم ذلك فإن أي قرار اقتصادي جديد يتم تطبيقه لا بد أن يكون له جانب آخر سلبي، بالإضافة إلى فاتورة يجب دفعها .

اقتصادي يؤكد بالأرقام فداحة قرار البنك المركزى

صرح الدكتور هانى توفيق، معلقا على قرار محافظ البنك المركزى المصرى، طارق عامر، بزيادة أسعار الفائدة التي أقرها البنك المركزي على الإيداع والإقراض، مؤكدًا على أن هذا القرار يمثل خطأ كبير، حيث أشار إلى أن القرار سوف ينعكس بشكل مباشر على عجز الموازنة العامة للدولة، وأضاف أن العجز في الموازنة قد وصل حتى الآن إلى 3 تريليون جنيه، ومع تطبيق القرار سوف يضاف على هذا المبلغ فائدة بمقدار 2% ، ليزيد على عجز الموازنة 60 مليار جنيه.

جدير بالذكر أن العملة الأمريكية شهدت تراجعاً طفيفاً بنسبة 5% وسط شكوك ومخاوف من سياسات “ترامب” ، وانخفض “سعر الدولار” أمام “اليورو” بنسبة 1.2% منذ فوز مرشح الوسط “إيمانويل ماكرون” بالانتخابات الرئاسية الفرنسية وانخفض الدولار أيضاً بنسبة طفيفة ليستقر عند 113.81 ين ياباني .

وأضاف “توفيق” أن هذه الزيادة ليست في مصلحة المواطن، وأكد علي أن هناك عدداً من الأدوات التي كان من الممكن اتخاذها دون أن يتم رفع سعر الفائدة وأن هذا القرار سيؤثر في الأسعار، وأضاف الخبير الاقتصادي انه كان من الممكن ان يتفادي قرار زيادة سعر الفائدة بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي من البنوك العاملة فى القطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء

سوف نقوم بمتابعة “سعر الدولار” معكم بصورة مستمرة ، “سعر الدولار اليوم” فى السوق السوداء ، كما نلاحظ أن معاملات التجار تتم بحذر شديد ، وأن سعر السوق الموازية، قد إرتفاع بدرجة طفيفة، ونحن نعمل على توضيح ونقل التغييرات فور حدوثها، وسوف ننقل سعر الدولار بالسوق السوداء على مدار اليوم ، هذا ومن مصادر متعددة، ويتم تحديد سعر الدولار في مصر على حسب حالة السوق من عرض وطلب، من قبل المستثمرين أو الأشخاص الذين يريدون شراء العملة، كما تسعى السوق السوداء دائماً وبصورة مستمرة في تحدى اسعار البنوك المصرية، علماً بأن سعر العملة المقابل يتغير من مدينة لأخرى ومن محافظة لاخرى .