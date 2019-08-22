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سعر الدولار اليوم الخميس 22 أغسطس 2019، تحديث لحظى لسعر الدولار اليوم فى البنوك العاملة في مصر، جدول سعر الدولار اليوم من البنوك مباشرة، سعر الدولار اليوم وأخر تحركاته في مصر، وقد شهدت أسعار الدولار اليوم تحركات طفيفة بين قرش و 3 قروش في البنوك والموازي، واستقر سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي والبنك العقاري المصري وكريدي أجريكول وبنك التنمية الصناعية مسجلاً 16,55 جنيها للشراء و 16,65 جنيها للبيع، واستقر سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد عند 16.52 جنيه للشراء و 16.62 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عند 16.52 جنيهاً للشراء مقابل 16.62 جنيها للبيع، واستقر سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية والبنك الأهلي اليوناني عند سعر 16.53 جنيه للشراء مقابل 16.63 جنيه للبيع، واستقر أيضاً سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والاسكان وبلوم ومصر ايران عند 16.54 جنيه للشراء مقابل 16.64 جنيه للبيع، وواصل سعر الدولار اليوم استقراره في البنك الأهلي الكويتي “بيريوس” ، والبنك المصري الخليجي والمشرق وعودة وقناة السويس والبركة عند أعلى سعر للدولار في البنوك العاملة في مصر عند 16.55 للشراء و 16.65 للبيع.

ويذكر أن خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية يوليو من العام 2019، حقق الجنيه المصري ارتفاعًا أمام سعر الدولار الأمريكي بقيمة تصل إلى 7.5%، وكان متوسط سعر الدولار بـ 16.5677 جنيه في نهاية يوليو الماضي، مقابل 17.9139 جنيه بداية يناير 2019.

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سعر الدولار اليوم

ويهتم المواطن المصري بسعر صرف الدولار بشكل يومي، ومن أهم الأسباب التي تدفع المواطن المصري أن يتابع سعر الدولار، هو تأثير سعر صرف الدولار الأمريكي على جميع السلع المستوردة من الخارج، وكذلك تأثير سعر صرف الدولار على الوقود بمختلف أنواعه، إلى جانب اهتمام المصريين العاملين في الخارج بسعر صرف الدولار لتحويل أموالهم بالدولار إلى ذويهم في مصر.

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16.61 أقل سعر للبيع : البنك الزراعي 16.55 أعلى سعر للشراء: بنك بيريوس

سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء

وسجل سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء 16.60 جنيه للشراء مقابل 16.65 جنيهاً للبيع.

الجدير بالذكر أن هناك تضييقات واسعة من جانب الحكومة المصرية، حيث قامت بالتضييق على تجار السوق السوداء أثناء الأشهر الماضية.

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سعر الدولار الآن

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 16.5400 16.6400 البنك المصري الخليجي 16.5500 16.6500 البنك الأهلي 16.5200 16.6200 بنك البركة 16.5500 16.6500 بنك الاسكندرية 16.5300 16.6300 البنك العربي الافريقي 16.5300 16.6300 البنك المركزي 16.5330 16.6620 بنك مصر 16.5200 16.6200 بنك بلوم مصر 16.5400 16.6400 كريدي أجريكول 16.5500 16.6500 بنك التعمير والإسكان 16.5500 16.6500 بنك بيريوس 16.5500 16.6500 المصرف المتحد 16.5500 16.6500 البنك التجاري الدولي 16.5500 16.6500 المصري لتنمية الورادات 16.5500 16.6500 بنك المشرق 16.5500 16.6500 البنك الأهلي اليوناني 16.5300 16.6300 بنك HSBC 16.5500 16.6500 بنك عودة 16.5500 16.6500

تنبيه: للوصول الينا من جوجل ، ابحث عنا بكلمة – “سعر الدولار 365″، تنبيه هام : بعض البنوك لا تعمل كما هو معلن في أيام الجمعة والسبت ، وبعضها لا يستمر في العمل حتى التاسعة “9” مساءاً كما هو متعارف في جميع البنوك ، لذلك ننصح حضراتكم باستخدام خدمة الخط الساخن للتأكد من مواعيد عمل البنوك : الخط الساخن للبنوك المصرية.

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سعر الدولار اليوم: توقعات سعر الدولار

وذكرت بعض التقارير والدراسات الاقتصادية أن استمرار صعود الجنيه مقابل الدولار لن يستمر طويلاً على عكس التوقعات الأخرى سالفة الذكر وأن سعر الدولار سوف يعاود ارتفاعه من جديد أمام الجنيه المصري في الربع الأخير من 2019 ليصل سعر الدولار إلى 18 جنيه مع بداية 2020.

تحركات سعر الدولار منذ بداية عام 2019 وتوقعات سعر الدولار في الفترة المقبلة

بدأ سعر الدولار في التراجع بشكل تدريجي منذ بداية العام الحالي وعلى مدار الأسابيع الماضية ليسجل أقل قيمة له أمام الجنيه المصري في عام 2019 وتحديداً في منتصف شهر أبريل 2019، على عكس توقعات الشركات والمؤسسات المالية الكبرى التي توقعت ارتفاع كبير لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وحافظ سعر الدولار اليوم علي استقراره فى بنك مصر والبنك الأهلي اليوناني، وبنك التعمير والاسكان ، والبنك العربي الافريقي، عند أسعار بداية التعاملات بقيمة 16.55 للشراء مقابل 16.65 للبيع.

وبدأ سعر الدولار اليوم في الانخفاض داخل تعاملات السوق السوداء، ويعود هذا الانخفاض بسبب القرار الصادر عن البنك المركزي المصري بإلغاء الحد الأدنى لعمليات الإيداع وعمليات السحب في العملات الأجنبية، وقد أثر هذا القرار على سعر الدولار اليوم داخل شركات الصرافة المصرية، والبنوك العاملة داخل السوق المصري حيث ساهم هذا القرار بانخفاض سعر الدولار بالسوق السوداء في جمهورية مصر العربية.