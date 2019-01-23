سعر الدولار اليوم الأربعاء 23 يناير 2019 بالبنوك والموازي في مصر الآن

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سعر الدولار اليوم الأربعاء 23 يناير 2019 بالبنوك والموازي في مصر الآن
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الأربعاء 23 يناير 2019، سعر الدولار اليوم من خلال متابعة موقع مصر 365 التحديث الدوري لـ سعر الدولار في مصر، سعر الدولار اليوم في الصرافات، حيث سجل سعر الدولار اليوم استقراراً ملحوظاً في معظم الأحيان، الجدير بالذكر أن “سعر الدولار” لم يشهد تغييرات ملفتة في سوق صرف العملات الأجنبية، في ظل هدوء الطلب على الدولار  مع تزايد احتياطي النقد الأجنبي”، وقد ارتفع احتياطي جمهورية مصر العربية من النقد الأجنبي حيث سجل 44.46 مليار دولار بنهاية سبتمبر لعام 2018 حسب آخر اعلان لمعلومات الوزراء.

سعر الدولار اليوم

إن أسعار الدولار مقابل الجنيه تعد من أبرز الأشياء التي تهم المواطن المصري، وذلك لمجموعة من الأسباب، لعل أهمها، هو تأثير سعر الدولار على كافة السلع المستوردة وكذلك سعر البنزين والطاقة، مع قيام مجموعة كبيرة من المصريين العاملين بالخارج بعملية تحويل الأموال بالعملة الأمريكية إلى ذويهم بمصر، وبناءا عليه، يبحثون عن البنك صاحب السعر الأفضل بهدف تحويل الدولارات إلي نقود مصرية، لذلك سوف نستعرض لكم اليوم عبر المقالة، اسعار الدولار اليوم الأربعاء في كافة البنوك المصرية مع التحديث المستمر لسعر العملة الأمريكية، عبر التحديثات المستمرة، التي ننقلها لكم عبر موقعنا.

ننقل لكم اسعار الدولار اليوم فى البنوك الحكومية المصرية وأيضا سعره في السوق السوداء، من المرتقب أن تكون هناك تحركات في سعر الدولار داخل الجهاز المصرفي المصري، مع توقع بتغييرات في سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، كما نتابع مع حضراتكم أخر المستجدات الخاصة بأسعار الدولار مقابل الجنية من حين لآخر، من خلال التحديثات اليومية التي ننقلها لكم عبر الموقع.

تنبيه: للوصول الينا من جوجل ، ابحث عنا بكلمة – “سعر الدولار 365″، تنبيه هام : بعض البنوك لا تعمل كما هو معلن في أيام الجمعة والسبت ، وبعضها لا يستمر في العمل حتى التاسعة “9” مساءاً كما هو متعارف في جميع البنوك ، لذلك ننصح حضراتكم باستخدام خدمة الخط الساخن للتأكد من مواعيد عمل البنوك : الخط الساخن للبنوك المصرية.

توقعات سعر الدولار خلال 2019.

17.88
أقل سعر للبيع:

البنك الاهلي

17.91
أعلى سعر للشراء:

مصرف ابو ظبي

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم

وفيما يخص سعر الدولار في السوق السوداء فهو أعلي قليلاً، إذ أن سعر الدولار الواحد سجل خلال تعاملات اليوم 17.96 جنيه للشراء مقابل 18 جنيهاً للبيع، بارتفاع قرشين عن تعاملات أمس.

الجدير بالذكر أن هناك تضيقات واسعة من جانب الحكومة المصرية، حيث قامت بالتضييق على تجار السوق السوداء أثناء الأشهر الماضية.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصرف ابو ظبي17.910017.9600
بنك التعمير والإسكان17.910017.9600
مصر إيران للتنمية17.900017.9800
البنك المصري الخليجي17.900017.9600
بنك بيريوس17.900017.9800
بنك قناة السويس17.900017.9600
البنك العقاري المصري17.900017.9700
بنك البركة17.890017.9600
بنك الاسكندرية17.890017.9600
كريدي أجريكول17.890017.9900
المصرف المتحد17.890017.9600
المصري لتنمية الورادات17.890017.9850
بنك المشرق17.890017.9600
البنك التجاري الدولي17.870017.9600
بنك بلوم مصر17.870017.9600
البنك المركزي17.861017.9740
بنك القاهرة17.860017.9600
البنك العربي الافريقي17.860017.9600
البنك الأهلي اليوناني17.860017.9600
بنك HSBC17.860017.9600
البنك الأهلي17.790017.8900
بنك مصر17.790017.8900
بنك الإئتمان الزراعي17.790017.8900

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سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار في البنوك المصرية والسوق السوداء، وذلك بعد أن استطاع البنك المصري خلال الفترة الماضية أن ينجح في تقليص دور السوق السوداء، وذلك بعد قرار تعويم الجنيه، حيث وصل الفارق بين سعر الدولار في البنوك وسعر الدولار في السوق السوداء إلى قرابة 5 قروش .

يعتمد سعر الدولار بناء على حركة البيع والشراء أو ما يسمى سياسة العرض والطلب، وتسعى الحكومة المصرية إلى السيطرة على أسواق الصرافة المصرية والقضاء على تجارة السوق السوداء للعملة، وذلك من خلال مباحث الأموال العامة التي تسعى بكل ما أوتيت من قوى إلى ترقب حركة سوق الصرافة المصرية وتتابع حركة البيع والشراء، والعمل على مداهمة أي مخالفات.

وقد بدأت أسعار الدولار بالانخفاض في السوق السوداء، وهذا بسبب قرار البنك المركزي بشأن إلغاء الحد الأدنى للإيداع والسحب بالعملات الأجنبية، وهذا القرار سوف يؤدي إلى تداول العملة الصعبة داخل شركات الصرافة والبنوك، مما يسبب انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء في مصر.