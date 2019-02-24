احدث اسعار الدولار في البنوك والسوق السوداء

Advertisements

سعر الدولار اليوم الأحد 24 فبراير 2019، سعر الدولار اليوم من خلال متابعة موقع مصر 365 التحديث الدوري لـ سعر الدولار في مصر، سعر الدولار اليوم في الصرافات، حيث سجل سعر الدولار اليوم استقراراً ملحوظاً في معظم الأحيان، الجدير بالذكر أن “سعر الدولار” لم يشهد تغييرات ملفتة في سوق صرف العملات الأجنبية، في ظل هدوء الطلب على الدولار مع تزايد احتياطي النقد الأجنبي.

تنبيه: للوصول الينا من جوجل ، ابحث عنا بكلمة – “سعر الدولار 365″، تنبيه هام : بعض البنوك لا تعمل كما هو معلن في أيام الجمعة والسبت ، وبعضها لا يستمر في العمل حتى التاسعة “9” مساءاً كما هو متعارف في جميع البنوك ، لذلك ننصح حضراتكم باستخدام خدمة الخط الساخن للتأكد من مواعيد عمل البنوك : الخط الساخن للبنوك المصرية.

Advertisements

توقعات سعر الدولار خلال 2019.

سعر الدولار اليوم

17.57 أقل سعر للبيع : بنك الاستثمار 17.53 أعلى سعر للشراء: بنك بيريوس

Advertisements

سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء

سجل سعر الدولار خلال تعاملات اليوم 17.58 جنيه للشراء مقابل 17.66 جنيهاً للبيع،

الجدير بالذكر أن هناك تضييقات واسعة من جانب الحكومة المصرية، حيث قامت بالتضييق على تجار السوق السوداء أثناء الأشهر الماضية.

وقد سجل سعر الدولار العديد من التغيرات في البنوك المصرية حيث سجل هبوطاً جديدا على مدار اليوم ليصل السعر حتى الآن إلى 17.55 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 17.59 جنيه.

Advertisements

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.5100 17.6100 البنك المصري الخليجي 17.5100 17.6100 البنك الأهلي 17.4700 17.5700 بنك البركة 17.5300 17.6300 بنك الاسكندرية 17.4900 17.5900 البنك العربي الافريقي 17.4800 17.5800 البنك المركزي 17.4730 17.6050 بنك مصر 17.4700 17.5700 بنك بلوم مصر 17.5100 17.6100 كريدي أجريكول 17.4900 17.5900 بنك التعمير والإسكان 17.5100 17.6100 بنك بيريوس 17.5300 17.6300 بنك قناة السويس 17.5000 17.6000 المصرف المتحد 17.5000 17.6000 البنك التجاري الدولي 17.4900 17.5900 المصري لتنمية الورادات 17.5100 17.6100 بنك المشرق 17.5100 17.6100 المصرف العربي الدولي 17.4900 17.5900 البنك الأهلي اليوناني 17.4900 17.5900 بنك عودة 17.5000 17.6000 بنك سايب 17.5300 17.6300 بنك الإئتمان الزراعي 17.5100 17.6100

اقرأ أيضاً:

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنوك المصرية والسوق السوداء، وذلك بعد أن استطاع البنك المصري خلال الفترة الماضية أن ينجح في تقليص دور السوق السوداء، وذلك بعد قرار تعويم الجنيه، حيث وصل الفارق بين سعر الدولار في البنوك وسعر الدولار في السوق السوداء إلى قرابة 5 قروش .

يعتمد سعر الدولار بناء على حركة البيع والشراء أو ما يسمى سياسة العرض والطلب، وتسعى الحكومة المصرية إلى السيطرة على أسواق الصرافة المصرية والقضاء على تجارة السوق السوداء للعملة، وذلك من خلال مباحث الأموال العامة التي تسعى بكل ما أوتيت من قوى إلى ترقب حركة سوق الصرافة المصرية وتتابع حركة البيع والشراء، والعمل على مداهمة أي مخالفات.

وقد بدأت أسعار الدولار بالانخفاض في السوق السوداء، وهذا بسبب قرار البنك المركزي بشأن إلغاء الحد الأدنى للإيداع والسحب بالعملات الأجنبية، وهذا القرار سوف يؤدي إلى تداول العملة الصعبة داخل شركات الصرافة والبنوك، مما يسبب انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء في مصر.

اسعار الدولار اليوم

تعد أسعار الدولار من أبرز الأشياء التي تهم المواطن المصري، وذلك لمجموعة من الأسباب، لعل أهمها، هو تأثير سعر الدولار على كافة السلع المستوردة وكذلك سعر البنزين والطاقة، مع قيام مجموعة كبيرة من المصريين العاملين بالخارج بعملية تحويل الأموال بالعملة الأمريكية إلى ذويهم بمصر، وبناءا عليه، يبحثون عن البنك صاحب السعر الأفضل بهدف تحويل الدولارات إلي نقود مصرية، لذلك سوف نستعرض لكم اليوم عبر المقالة، اسعار الدولار اليوم الاثنين، في كافة البنوك المصرية مع التحديث المستمر لسعر العملة الأمريكية، عبر التحديثات المستمرة، التي ننقلها لكم عبر موقعنا.

ننقل لكم اسعار الدولار اليوم فى البنوك الحكومية المصرية وأيضا سعره في السوق السوداء، من المرتقب أن تكون هناك تحركات في سعر الدولار داخل الجهاز المصرفي المصري، مع توقع بتغييرات في سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، كما نتابع مع حضراتكم أخر المستجدات الخاصة بأسعار الدولار مقابل الجنية من حين لآخر، من خلال التحديثات اليومية التي ننقلها لكم عبر الموقع.