سعر الدولار اليوم الجمعة 25 يناير 2019 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن

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سعر الدولار اليوم الجمعة 25 يناير 2019، سعر الدولار اليوم من خلال متابعة موقع مصر 365 التحديث الدوري لـ سعر الدولار في مصر، سعر الدولار اليوم في الصرافات، حيث سجل سعر الدولار اليوم استقراراً ملحوظاً في معظم الأحيان، الجدير بالذكر أن “سعر الدولار” لم يشهد تغييرات ملفتة في سوق صرف العملات الأجنبية، في ظل هدوء الطلب على الدولار مع تزايد احتياطي النقد الأجنبي”، وقد ارتفع احتياطي جمهورية مصر العربية من النقد الأجنبي حيث سجل 44.46 مليار دولار بنهاية سبتمبر لعام 2018 حسب آخر اعلان لمعلومات الوزراء.

تنبيه: للوصول الينا من جوجل ، ابحث عنا بكلمة – “سعر الدولار 365″، تنبيه هام : بعض البنوك لا تعمل كما هو معلن في أيام الجمعة والسبت ، وبعضها لا يستمر في العمل حتى التاسعة “9” مساءاً كما هو متعارف في جميع البنوك ، لذلك ننصح حضراتكم باستخدام خدمة الخط الساخن للتأكد من مواعيد عمل البنوك : الخط الساخن للبنوك المصرية.

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توقعات سعر الدولار خلال 2019.

17.88 أقل سعر للبيع : البنك الاهلي 17.91 أعلى سعر للشراء: مصرف ابو ظبي

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم

وفيما يخص سعر الدولار في السوق السوداء فهو أعلي قليلاً، إذ أن سعر الدولار الواحد سجل خلال تعاملات اليوم 17.94 جنيه للشراء مقابل 17.98 جنيهاً للبيع، بانخفاض قرشين عن تعاملات أمس.

الجدير بالذكر أن هناك تضيقات واسعة من جانب الحكومة المصرية، حيث قامت بالتضييق على تجار السوق السوداء أثناء الأشهر الماضية.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصرف ابو ظبي 17.9100 17.9600 بنك التعمير والإسكان 17.9100 17.9600 مصر إيران للتنمية 17.9000 17.9800 البنك المصري الخليجي 17.9000 17.9600 بنك بيريوس 17.9000 17.9800 بنك قناة السويس 17.9000 17.9600 البنك العقاري المصري 17.9000 17.9700 بنك البركة 17.8900 17.9600 بنك الاسكندرية 17.8900 17.9600 كريدي أجريكول 17.8900 17.9900 المصرف المتحد 17.8900 17.9600 المصري لتنمية الورادات 17.8900 17.9850 بنك المشرق 17.8900 17.9600 البنك التجاري الدولي 17.8700 17.9600 بنك بلوم مصر 17.8700 17.9600 البنك المركزي 17.8610 17.9740 بنك القاهرة 17.8600 17.9600 البنك العربي الافريقي 17.8600 17.9600 البنك الأهلي اليوناني 17.8600 17.9600 بنك HSBC 17.8600 17.9600 البنك الأهلي 17.7900 17.8900 بنك مصر 17.7900 17.8900 بنك الإئتمان الزراعي 17.7900 17.8900

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سعر الدولار اليوم

إن أسعار الدولار مقابل الجنيه تعد من أبرز الأشياء التي تهم المواطن المصري، وذلك لمجموعة من الأسباب، لعل أهمها، هو تأثير سعر الدولار على كافة السلع المستوردة وكذلك سعر البنزين والطاقة، مع قيام مجموعة كبيرة من المصريين العاملين بالخارج بعملية تحويل الأموال بالعملة الأمريكية إلى ذويهم بمصر، وبناءا عليه، يبحثون عن البنك صاحب السعر الأفضل بهدف تحويل الدولارات إلي نقود مصرية، لذلك سوف نستعرض لكم اليوم عبر المقالة، اسعار الدولار اليوم الجمعة في كافة البنوك المصرية مع التحديث المستمر لسعر العملة الأمريكية، عبر التحديثات المستمرة، التي ننقلها لكم عبر موقعنا.

ننقل لكم اسعار الدولار اليوم فى البنوك الحكومية المصرية وأيضا سعره في السوق السوداء، من المرتقب أن تكون هناك تحركات في سعر الدولار داخل الجهاز المصرفي المصري، مع توقع بتغييرات في سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، كما نتابع مع حضراتكم أخر المستجدات الخاصة بأسعار الدولار مقابل الجنية من حين لآخر، من خلال التحديثات اليومية التي ننقلها لكم عبر الموقع.

سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار في البنوك المصرية والسوق السوداء، وذلك بعد أن استطاع البنك المصري خلال الفترة الماضية أن ينجح في تقليص دور السوق السوداء، وذلك بعد قرار تعويم الجنيه، حيث وصل الفارق بين سعر الدولار في البنوك وسعر الدولار في السوق السوداء إلى قرابة 5 قروش .

يعتمد سعر الدولار بناء على حركة البيع والشراء أو ما يسمى سياسة العرض والطلب، وتسعى الحكومة المصرية إلى السيطرة على أسواق الصرافة المصرية والقضاء على تجارة السوق السوداء للعملة، وذلك من خلال مباحث الأموال العامة التي تسعى بكل ما أوتيت من قوى إلى ترقب حركة سوق الصرافة المصرية وتتابع حركة البيع والشراء، والعمل على مداهمة أي مخالفات.

وقد بدأت أسعار الدولار بالانخفاض في السوق السوداء، وهذا بسبب قرار البنك المركزي بشأن إلغاء الحد الأدنى للإيداع والسحب بالعملات الأجنبية، وهذا القرار سوف يؤدي إلى تداول العملة الصعبة داخل شركات الصرافة والبنوك، مما يسبب انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء في مصر.