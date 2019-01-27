الدولار يسجل أكبر تراجع يومي في البنوك والموازي منذ عامين

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سعر الدولار اليوم الأحد 27 يناير 2019، سعر الدولار اليوم من خلال متابعة موقع مصر 365 التحديث الدوري لـ سعر الدولار في مصر، سعر الدولار اليوم في الصرافات، حيث سجل سعر الدولار اليوم استقراراً ملحوظاً في معظم الأحيان، الجدير بالذكر أن “سعر الدولار” لم يشهد تغييرات ملفتة في سوق صرف العملات الأجنبية، في ظل هدوء الطلب على الدولار مع تزايد احتياطي النقد الأجنبي”، وقد ارتفع احتياطي جمهورية مصر العربية من النقد الأجنبي حيث سجل 44.46 مليار دولار بنهاية سبتمبر لعام 2018 حسب آخر اعلان لمعلومات الوزراء.

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تحديث سعر الدولار اليوم 27 يناير 2018: منتصف التعاملات

قد أظهرت بيانات البنك المركزي، تراجع متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنوك بنحو 20.4 قرش بالنسبة لسعر البيع، ووفقاً لبيانات البنك المركزي، سجل سعر الدولار بذلك أكبر تراجع يومي أمام الجنيه منذ 19 فبراير 2017، حينما تراجع وقتها بنحو 24.6 قرش.

حيث تراجع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بين قرش الي 20 قرشا في اغلب البنوك العاملة في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

وتراجع سعر العملة الأمريكية 20 قرشا في البنك العربي الأفريقي إلى 17.65 جنيه للشراء، 17.75 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار 20 قرشًا في بنك كريدي أجريكول ليصل إلى 17.65 جنيه للشراء، و17.75 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار 19 قرشا في بنك قناة السويس ليصل إلى 17.65 جنيه للشراء، و17.75 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار 15 قرشا في البنك التجاري الدولي ليسجل 17.69 جنيه للشراء، و17.79 جنيه للبيع.

وتراجع ايضاً سعر صرف الدولار 14 قرشًا في البنك الأهلي المصري وبنك مصر إلى 17.65 جنيه للشراء، و17.75 جنيه للبيع.

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وقال مصدر مسؤول بأحد البنوك العامة الكبرى، إن السبب وراء انخفاض الدولار بسبب الطلب المرتفع من الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.

وأضاف المصدر أن مصر باعت بأكثر من مليار دولار أدوات الدين للأجانب خلال شهر يناير دخلت حصيلتها في البنوك المصرية.

وقال المصدر “نرى طلبًا للأجانب على أدوات الدين الحكومية، لذلك يبيعون الدولار ويشترون بالعملة المحلية، وهو ما يؤثر في سوق الصرف ويجعل هناك وفرة في الدولار”.

توقعات سعر الدولار خلال 2019.

17.73 أقل سعر للبيع : بنك بيريوس 17.79 أعلى سعر للشراء: البنك الزراعي

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم

سجل سعر الدولار خلال تعاملات اليوم 17.80 جنيه للشراء مقابل 17.90 جنيهاً للبيع، بانخفاض 16 قرش عن تعاملات أمس.

الجدير بالذكر أن هناك تضيقات واسعة من جانب الحكومة المصرية، حيث قامت بالتضييق على تجار السوق السوداء أثناء الأشهر الماضية.

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البنك سعر الشراء سعر البيع بنك الإئتمان الزراعي 17.7900 17.8900 بنك الاسكندرية 17.7600 17.8600 بنك البركة 17.7500 17.8500 مصر إيران للتنمية 17.6900 17.7900 المصري لتنمية الورادات 17.6900 17.7900 بنك بلوم مصر 17.6600 17.7600 بنك التعمير والإسكان 17.6500 17.7500 البنك الأهلي اليوناني 17.6500 17.7500 كريدي أجريكول 17.6500 17.7500 البنك المصري الخليجي 17.6500 17.7500 البنك التجاري الدولي 17.6500 17.7500 بنك قناة السويس 17.6500 17.7500 البنك الأهلي 17.6500 17.7500 البنك العربي الافريقي 17.6500 17.7500 بنك مصر 17.6500 17.7500 المصرف المتحد 17.6500 17.7500 بنك المشرق 17.6400 17.7400 البنك المركزي 17.6300 17.7700 بنك بيريوس 17.6300 17.7300

سعر الدولار اليوم

إن أسعار الدولار مقابل الجنيه تعد من أبرز الأشياء التي تهم المواطن المصري، وذلك لمجموعة من الأسباب، لعل أهمها، هو تأثير سعر الدولار على كافة السلع المستوردة وكذلك سعر البنزين والطاقة، مع قيام مجموعة كبيرة من المصريين العاملين بالخارج بعملية تحويل الأموال بالعملة الأمريكية إلى ذويهم بمصر، وبناءا عليه، يبحثون عن البنك صاحب السعر الأفضل بهدف تحويل الدولارات إلي نقود مصرية، لذلك سوف نستعرض لكم اليوم عبر المقالة، اسعار الدولار اليوم الأحد في كافة البنوك المصرية مع التحديث المستمر لسعر العملة الأمريكية، عبر التحديثات المستمرة، التي ننقلها لكم عبر موقعنا.

ننقل لكم اسعار الدولار اليوم فى البنوك الحكومية المصرية وأيضا سعره في السوق السوداء، من المرتقب أن تكون هناك تحركات في سعر الدولار داخل الجهاز المصرفي المصري، مع توقع بتغييرات في سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، كما نتابع مع حضراتكم أخر المستجدات الخاصة بأسعار الدولار مقابل الجنية من حين لآخر، من خلال التحديثات اليومية التي ننقلها لكم عبر الموقع.

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سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار في البنوك المصرية والسوق السوداء، وذلك بعد أن استطاع البنك المصري خلال الفترة الماضية أن ينجح في تقليص دور السوق السوداء، وذلك بعد قرار تعويم الجنيه، حيث وصل الفارق بين سعر الدولار في البنوك وسعر الدولار في السوق السوداء إلى قرابة 5 قروش .

يعتمد سعر الدولار بناء على حركة البيع والشراء أو ما يسمى سياسة العرض والطلب، وتسعى الحكومة المصرية إلى السيطرة على أسواق الصرافة المصرية والقضاء على تجارة السوق السوداء للعملة، وذلك من خلال مباحث الأموال العامة التي تسعى بكل ما أوتيت من قوى إلى ترقب حركة سوق الصرافة المصرية وتتابع حركة البيع والشراء، والعمل على مداهمة أي مخالفات.

وقد بدأت أسعار الدولار بالانخفاض في السوق السوداء، وهذا بسبب قرار البنك المركزي بشأن إلغاء الحد الأدنى للإيداع والسحب بالعملات الأجنبية، وهذا القرار سوف يؤدي إلى تداول العملة الصعبة داخل شركات الصرافة والبنوك، مما يسبب انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء في مصر.