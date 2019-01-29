تراجع كبير بأسعار الدولار في البنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29 يناير 2019، سعر الدولار اليوم من خلال متابعة موقع مصر 365 التحديث الدوري لـ سعر الدولار في مصر، سعر الدولار اليوم في الصرافات، حيث سجل سعر الدولار اليوم استقراراً ملحوظاً في معظم الأحيان، الجدير بالذكر أن “سعر الدولار” لم يشهد تغييرات ملفتة في سوق صرف العملات الأجنبية، في ظل هدوء الطلب على الدولار مع تزايد احتياطي النقد الأجنبي”، وقد ارتفع احتياطي جمهورية مصر العربية من النقد الأجنبي حيث سجل 44.46 مليار دولار بنهاية سبتمبر لعام 2018 حسب آخر اعلان لمعلومات الوزراء.
تنبيه: للوصول الينا من جوجل ، ابحث عنا بكلمة – “سعر الدولار 365″، تنبيه هام : بعض البنوك لا تعمل كما هو معلن في أيام الجمعة والسبت ، وبعضها لا يستمر في العمل حتى التاسعة “9” مساءاً كما هو متعارف في جميع البنوك ، لذلك ننصح حضراتكم باستخدام خدمة الخط الساخن للتأكد من مواعيد عمل البنوك : الخط الساخن للبنوك المصرية.
اسباب تراجع سعر الدولار المفاجئ
قال مصدر مسؤول بأحد البنوك العامة الكبرى، إن السبب وراء انخفاض الدولار بسبب الطلب المرتفع من الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.
وأضاف المصدر أن مصر باعت بأكثر من مليار دولار أدوات الدين للأجانب خلال شهر يناير دخلت حصيلتها في البنوك المصرية.
وقال المصدر “نرى طلبًا للأجانب على أدوات الدين الحكومية، لذلك يبيعون الدولار ويشترون بالعملة المحلية، وهو ما يؤثر في سوق الصرف ويجعل هناك وفرة في الدولار”.
المصرف العربي الدولي
بنك سايب
سعر الدولار في السوق السوداء اليوم
سجل سعر الدولار خلال تعاملات اليوم 17.65 جنيه للشراء مقابل 17.70 جنيهاً للبيع،
الجدير بالذكر أن هناك تضيقات واسعة من جانب الحكومة المصرية، حيث قامت بالتضييق على تجار السوق السوداء أثناء الأشهر الماضية.
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر إيران للتنمية
|17.5800
|17.6800
|المصري لتنمية الورادات
|17.5800
|17.6800
|بنك المشرق
|17.5800
|17.6800
|بنك بلوم مصر
|17.5800
|17.6800
|بنك مصر
|17.5800
|17.6800
|بنك قناة السويس
|17.5800
|17.6800
|بنك البركة
|17.5800
|17.6800
|بنك الاسكندرية
|17.5800
|17.6800
|المصرف المتحد
|17.5800
|17.6800
|البنك العربي الافريقي
|17.5800
|17.6800
|البنك الأهلي
|17.5800
|17.6800
|كريدي أجريكول
|17.5700
|17.6700
|بنك التعمير والإسكان
|17.5700
|17.6700
|بنك بيريوس
|17.5700
|17.6700
|البنك التجاري الدولي
|17.5700
|17.6700
|البنك الأهلي اليوناني
|17.5700
|17.6700
|البنك المركزي
|17.5600
|17.70000
|البنك المصري الخليجي
|17.5600
|17.6600
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سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار في البنوك المصرية والسوق السوداء، وذلك بعد أن استطاع البنك المصري خلال الفترة الماضية أن ينجح في تقليص دور السوق السوداء، وذلك بعد قرار تعويم الجنيه، حيث وصل الفارق بين سعر الدولار في البنوك وسعر الدولار في السوق السوداء إلى قرابة 5 قروش .
يعتمد سعر الدولار بناء على حركة البيع والشراء أو ما يسمى سياسة العرض والطلب، وتسعى الحكومة المصرية إلى السيطرة على أسواق الصرافة المصرية والقضاء على تجارة السوق السوداء للعملة، وذلك من خلال مباحث الأموال العامة التي تسعى بكل ما أوتيت من قوى إلى ترقب حركة سوق الصرافة المصرية وتتابع حركة البيع والشراء، والعمل على مداهمة أي مخالفات.
وقد بدأت أسعار الدولار بالانخفاض في السوق السوداء، وهذا بسبب قرار البنك المركزي بشأن إلغاء الحد الأدنى للإيداع والسحب بالعملات الأجنبية، وهذا القرار سوف يؤدي إلى تداول العملة الصعبة داخل شركات الصرافة والبنوك، مما يسبب انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء في مصر.
سعر الدولار اليوم
إن أسعار الدولار مقابل الجنيه تعد من أبرز الأشياء التي تهم المواطن المصري، وذلك لمجموعة من الأسباب، لعل أهمها، هو تأثير سعر الدولار على كافة السلع المستوردة وكذلك سعر البنزين والطاقة، مع قيام مجموعة كبيرة من المصريين العاملين بالخارج بعملية تحويل الأموال بالعملة الأمريكية إلى ذويهم بمصر، وبناءا عليه، يبحثون عن البنك صاحب السعر الأفضل بهدف تحويل الدولارات إلي نقود مصرية، لذلك سوف نستعرض لكم اليوم عبر المقالة، اسعار الدولار اليوم الثلاثاء في كافة البنوك المصرية مع التحديث المستمر لسعر العملة الأمريكية، عبر التحديثات المستمرة، التي ننقلها لكم عبر موقعنا.
ننقل لكم اسعار الدولار اليوم فى البنوك الحكومية المصرية وأيضا سعره في السوق السوداء، من المرتقب أن تكون هناك تحركات في سعر الدولار داخل الجهاز المصرفي المصري، مع توقع بتغييرات في سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، كما نتابع مع حضراتكم أخر المستجدات الخاصة بأسعار الدولار مقابل الجنية من حين لآخر، من خلال التحديثات اليومية التي ننقلها لكم عبر الموقع.
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