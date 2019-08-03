سعر الدولار اليوم السبت 3 أغسطس 2019: سعر الدولار اليوم في مصر

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سعر الدولار اليوم السبت 3 أغسطس 2019، تراجع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في 3 بنوك، مع نهاية تعاملات أمس، مقارنة بأسعار بداية التعاملات الصباحية، بينما استقر سعر الدولار في 7 بنوك أخرى، وانخفض سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية بقيمة قرش واحد إلى 16.49 جنيه للشراء، و 16.59 جنيه للبيع، وهبط سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول بقيمة قرشين وصولا إلى 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع، وتراجع سعر بيع الدولار اليوم بقيمة قرش واحد في العديد من البنوك ليصل إلى 16.63 جنيه للبيع، بينما استقر سعر الشراء عند 16.53 جنيه للشراء.

واستقر سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي عند 16.52 جنيه للشراء و16.62 جنيه للبيع، وظل سعر الدولار مستقراً في بنك التعمير والإسكان عند 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس، عند 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار، في بنكي الأهلي ومصر عند 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي عند 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع.

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تنبيه: للوصول الينا من جوجل ، ابحث عنا بكلمة – “سعر الدولار 365″، تنبيه هام : بعض البنوك لا تعمل كما هو معلن في أيام الجمعة والسبت ، وبعضها لا يستمر في العمل حتى التاسعة “9” مساءاً كما هو متعارف في جميع البنوك ، لذلك ننصح حضراتكم باستخدام خدمة الخط الساخن للتأكد من مواعيد عمل البنوك : الخط الساخن للبنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم

تحديث سعر الدولار اليوم فى البنوك و متابعة لكافة تحركات سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، جدول يضم سعر الدولار اليوم في كل البنوك محدث باستمرار من البنوك مباشرة، فور أي تغيير في سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر.

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16.60 أقل سعر للبيع : البنك التجاري الدولي 16.53 أعلى سعر للشراء: بنك عوده

سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء

وسجل سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء 16.55 جنيه للشراء مقابل 16.60 جنيهاً للبيع.

الجدير بالذكر أن هناك تضييقات واسعة من جانب الحكومة المصرية، حيث قامت بالتضييق على تجار السوق السوداء أثناء الأشهر الماضية.

سعر الدولار اليوم فى البنوك

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سعر الدولار الآن

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 16.5200 16.6200 البنك المصري الخليجي 16.5300 16.6300 البنك الأهلي 16.5300 16.6300 بنك البركة 16.5300 16.6300 بنك الاسكندرية 16.4900 16.5900 البنك العربي الافريقي 16.5200 16.6200 البنك المركزي 16.4980 16.6150 بنك مصر 16.5300 16.6300 بنك بلوم مصر 16.5200 16.6200 كريدي أجريكول 16.5200 16.6200 بنك التعمير والإسكان 16.5000 16.6000 بنك بيريوس 16.5100 16.6100 المصرف المتحد 16.5000 16.6000 البنك التجاري الدولي 16.5000 16.6000 المصري لتنمية الورادات 16.5100 16.6100 بنك المشرق 16.5200 16.6200 البنك الأهلي اليوناني 16.5300 16.6300 بنك HSBC 16.5000 16.6000 بنك عودة 16.5300 16.6300

تحركات سعر الدولار منذ بداية عام 2019 وتوقعات سعر الدولار في الفترة المقبلة

بدأ سعر الدولار في التراجع بشكل تدريجي منذ بداية العام الحالي وعلى مدار الأسابيع الماضية ليسجل أقل قيمة له أمام الجنيه المصري في عام 2019 وتحديداً في منتصف شهر أبريل 2019، على عكس توقعات الشركات والمؤسسات المالية الكبرى التي توقعت ارتفاع كبير لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وحافظ سعر الدولار اليوم علي استقراره فى بنك مصر والبنك الأهلي اليوناني، وبنك التعمير والاسكان ، والبنك العربي الافريقي، عند أسعار بداية التعاملات بقيمة 16.55 للشراء مقابل 16.65 للبيع.

وبدأ سعر الدولار اليوم في الانخفاض داخل تعاملات السوق السوداء، ويعود هذا الانخفاض بسبب القرار الصادر عن البنك المركزي المصري بإلغاء الحد الأدنى لعمليات الإيداع وعمليات السحب في العملات الأجنبية، وقد أثر هذا القرار على سعر الدولار اليوم داخل شركات الصرافة المصرية، والبنوك العاملة داخل السوق المصري حيث ساهم هذا القرار بانخفاض سعر الدولار بالسوق السوداء في جمهورية مصر العربية.

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سعر الدولار اليوم: توقعات سعر الدولار .. الرأي والرأي الآخر

وذكرت بعض التقارير والدراسات الاقتصادية أن استمرار صعود الجنيه مقابل الدولار لن يستمر طويلاً على عكس التوقعات الأخرى سالفة الذكر وأن سعر الدولار سوف يعاود ارتفاعه من جديد أمام الجنيه المصري في الربع الأخير من 2019 ليصل سعر الدولار إلى 18 جنيه مع بداية 2020.

وعن توقعات سعر الدولار فهناك العديد من خبراء الاقتصاد أعلنوا استمرار تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري خاصةً تزامناً مع بطولة الأمم الأفريقية المقامة على أرض مصر، حيث تنتعش السياحة خلال هذه الفترة بسبب قدوم الجماهير الأفريقية لتشجيع منتخباتهم الوطنية، إلى جانب العديد من الأسباب الاقتصادية التي تصب في مصلحة الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر

من أهم الأسباب التي تتحكم في سعر الدولار يوميًا هو سياسة العرض الطلب، وتسعى الحكومة من أجل السيطرة على أسعار صرف العملات داخل أسواق الصرافة المصرية، والقضاء على تجارة العملة في السوق السوداء، وذلك عن طريق “مباحث الأموال العامة”، التي تعمل بشكل يومي على مراقبة حركة سوق الصرافة المصري، وتتابع كافة حركات البيع والشراء، والعمل على ضبط أي تجاوز أو أي مخالفات ترتكب في هذا الصدد.

يهتم المواطن المصري بسعر صرف الدولار بشكل يومي، ومن أهم الأسباب التي تدفع المواطن المصري أن يتابع سعر الدولار، هو تأثير سعر صرف الدولار الأمريكي على جميع السلع المستوردة من الخارج، وكذلك تأثير سعر صرف الدولار على الوقود بمختلف أنواعه، إلى جانب اهتمام المصريين العاملين في الخارج بسعر صرف الدولار لتحويل أموالهم بالدولار إلى ذويهم في مصر.

ولكن حتى الآن لا يوجد استقرار تام لسعر الدولار ولازال هناك العديد من المؤسسات والخبراء الذين يعتقدون أن سعر الدولار سوف يعاود الارتفاع مرة اخرى خلال أسابيع قليلة ليسجل أعلى قيمة له في نهاية العام الحالي ويبدأ في ارتفاع تدريجي كبير في العام 2020 بسبب زيادة نسبة التضخم والدين الخارجي لمصر. وعلى الجانب الآخر هناك العديد من الأسباب التي تدفع الخبراء ورجال المال من توقع استمرار تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري ليصل إلى 16 جنيه وأقل من ذلك خلال الشهور القادمة، وأغلب هذه الأسباب تعتمد كلياً على الحكومة المصرية وأساليب إدارتها للإقتصاد المصري وتوفير العملات الأجنبية داخل السوق المصري.

الجدير بالذكر أن سعر الدولار مقابل الجنيه سجل أدنى مستوى لسعر الدولار في مصر منذ عامين، حيث تسارعت وتيرة تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات نهاية الأسبوع الماضي، تحديث دوري لـ سعر الدولار اليوم فى مصر، من خلال متابعة موقع مصر 365 لكافة تحركات سعر الدولار فى البنوك والسوق السوداء والصرافة، وواصل سعر الدولار التراجع أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع، ليكمل سلسلة التراجعات التي بدأها مع بداية العام الجاري، حيث سجل سعر الدولار اليوم تراجعاً ملحوظاً في كل البنوك.

خبير اقتصادي: المؤشرات الاقتصادية تتحسن بكافة القطاعات الاقتصادية المصرية

أعلن هاني فرحات الخبير الاقتصادي في بنك الاستثمار المصري “سي.آي كابيتال”، أن أغلب المؤشرات الاقتصادية تعلن عن تتحسن العديد من القطاعات الاقتصادية المصرية مثل تحسن القطاع السياحي، وتحسن قطاع الصادرات المصري، إلى جانب إحلال الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، الذي يعد محل الواردات، والتحويلات النقدية التي سجلت أعلى مستوى لها منذ بداية العام الراهن 2019، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري، إلى جانب ارتفاع استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصري من سندات وأسهم.

كما أوضح عدد من الخبراء الاقتصاديين إن البنك المركزي المركزي قد أعلن عن قراره الخاص بتحرير سعر صرف العملة المصرية “الجنيه” خلال شهر نوفمبر لعام 2016، مما أدى إلى هبط الجنيه إلى نحو نصف قيمته.

وشدد الخبير أن إلغاء آلية التحويل تلك، قد أثرت بشكل كبير كافة الأموال المتدفقة إلى داخل الدولة المصرية من النقد الأجنبي، مما انعكس بشكل إيجابي على حجم السيولة في البنوك المصرية، وهو ما أثر بطريقة مباشرة في تقلبات سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي.

كما أوضح الخبير الاقتصادي إلى ارتفاع قيمة التدفقات النقدية إلى مصر، والذي يعود جزء كبير من تلك التدفقات النقدية إلى تخلي الدولة المصرية عن آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، والتي كانت بمثابة الضمان إلى المستثمرين الراغبين ببيع ما يمتلكون من أوراق مالية حكومية تحويل أموالهم إلى الخارج بالعملة الأمريكية “الدولار”.