سعر الدولار اليوم الجمعة 30 يونيو 2017 بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الدولار اليوم في السوق السوداء والبنوك العاملة في مصر، متابعة لحظية لأسعار الدولار في البنوك والسوق السوداء والعوامل التي تحدد سعر الدولار في السوق المصرفي المصري سواء بالصعود أو بالهبوط كما لوحظ حدوث حالة من الثبات في تعاملات الأسبوع الماضي عند متوسط أسعار الدولار السابقة ، بيان بأحدث أسعار صرف الدولار في البنوك العاملة بالأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم، ننشر تحديث سعر الدولار في السوق السوداء وتأثر حالة أسعار الدولار بالعوامل الداخلية أما بالارتفاع أو الانخفاض ، كما لوحظ حدوث حالة من الثبات في تعاملات الدولار اليوم عند متوسط أسعار الدولار السابقة، وهذا منذ ابتداء شهر مايو ، وما زالت البنوك الخاصة تحتل المركز الأول في إعطاء أعلى سعر شراء للدولار، كما نقدم لحضراتم تحديث فوري لأي تغير يحدث في سعر الدولار من خلال قائمة تعرض أسعار الدولار لحظة بلحظة من البنوك مباشرة .

فريق مصر 365 يقدم لحضراتكم الآن سعر الدولار من خلال قائمة محدثة لحظياً من جميع البنوك المصرية التابعة للحكومة و البنوك الخاصة، متابعة لحظية لسعر الدولار الأمريكي في مصر اليوم بالسوق السوداء والبنوك ، وايضا اخر التطورات التي وصلت اليها سعر الدولا فى السوق السوداء لحظة بلحظة، وسوف نقوم بعمل تحديث لجدول الأسعار وبها أعلى سعر لعملية الشراء فى حالة رغبة الأفراد فى بيع العملة الأمريكية ، كما نوضح أيضا أقل سعر للبيع فى حالة الأفراد الذين يريدون شراء العملة الأمريكية ، سعر الدولار اليوم في مصر، أسعار العملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم حيث لوحظ استقرار عام بأسعار الدولار في مصر بالبنوك المصرية.

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سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك والسوق السوداء

18.05 أفضل بنك تشتري منه الآن : البنك الأهلي المصري 18.08 أفضل بنك تبيع له الآن : بنك HSBC

سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 18.10 جنية للشراء، 18.15 جنية للبيع.

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تنبيه: وصلت إلينا من خلال جوجل في الأغلب، في المرة المقبلة ربما لا نكون متواجدين، ابحث عنا بكلمة – سعر الدولار مصر 365 – أو قم بالدخول مباشرة إلي Misr365.com.

سعر الدولار اليوم، بكافة البنوك العاملة مصر محدث لحظياً

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 18.0500 18.1500 مصرف ابو ظبي 18.0500 18.1500 البنك المصري الخليجي 18.0500 18.1500 البنك الأهلي 17.9500 18.0500 بنك البركة 18.0500 18.1500 بنك القاهرة 18.0000 18.1000 بنك الاسكندرية 18.0500 18.1500 البنك العربي الافريقي 18.0000 18.1000 بنك مصر 17.9500 18.0500 بنك بلوم مصر 18.0500 18.1500 كريدي أجريكول 18.0700 18.1700 بنك التعمير والإسكان 18.0500 18.1500 بنك بيريوس 18.0500 18.1500 المصرف المتحد 18.0500 18.1500 البنك التجاري الدولي 18.0500 18.1500 المصري لتنمية الورادات 18.0500 18.1500 البنك الأهلي المتحد 18.0700 18.1700 بنك المشرق 18.0500 18.1500 البنك الأهلي اليوناني 18.0500 18.1500 بنك HSBC 18.0800 18.2000 بنك سايب 18.0500 18.1500

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سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء من تطبيق بكام في مصر للأندرويد .

خبير اقتصادي يؤكد بالأرقام فداحة قرار البنك المركزى

صرح الدكتور هانى توفيق، معلقا على قرار محافظ البنك المركزى المصرى، طارق عامر، بزيادة أسعار الفائدة التي أقرها البنك المركزي على الإيداع والإقراض، مؤكدًا على أن هذا القرار يمثل خطأ كبير، حيث أشار إلى أن القرار سوف ينعكس بشكل مباشر على عجز الموازنة العامة للدولة، وأضاف أن العجز في الموازنة قد وصل حتى الآن إلى 3 تريليون جنيه، ومع تطبيق القرار سوف يضاف على هذا المبلغ فائدة بمقدار 2% ، ليزيد على عجز الموازنة 60 مليار جنيه.

وأضاف “توفيق” بأن هذة الزيادة ليست في مصلحة المواطن، وأكد علي أن هناك عدداً من الأدوات التي كان من الممكن اتخاذها دون أن يتم رفع سعر الفائدة وأن هذا القرار سيؤثر في الأسعار، وأضاف الخبير الإقتصادي انه كان من الممكن ان يتفادي قرار زيادة سعر الفائدة بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي من البنوك العاملة فى القطاع المصرفي المصري.

جدير بالذكر أن العملة الأمريكية شهدت تراجعاً طفيفاً بنسبة 5% وسط شكوك ومخاوف من سياسات “ترامب” ، وانخفض الدولار أمام اليورو بنسبة 1.2% منذ فوز مرشح الوسط “إيمانويل ماكرون” بالانتخابات الرئاسية الفرنسية وانخفض الدولار أيضاً بنسبة طفيفة ليستقر عند 113.81 ين ياباني .

سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء

سوف نقوم بمتابعة الأسعار معكم بصورة مستمرة ، فى السوق السوداء اليوم ، كما نلاحظ أن معاملات التجار تتم بحذر شديد ، وأن سعر السوق الموازية، قد إرتفاع بدرجة طفيفة، ونحن نعمل على توضيح ونقل التغييرات فور حدوثها، وسوف ننقل سعر الدولار بالسوق السوداء على مدار اليوم ، هذا ومن مصادر متعددة، ويتم تحديد سعر الدولار في مصر على حسب حالة السوق من عرض وطلب، من قبل المستثمرين أو الأشخاص الذين يريدون شراء العملة، كما تسعى السوق السوداء دائماً وبصورة مستمرة في تحدى اسعار البنوك المصرية، علماً بأن سعر العملة المقابل يتغير من مدينة لأخرى ومن محافظة لاخرى .

تحركات قوية للدين العام ومعدلات الإيداع بعد قرار رفع سعر الفائدة

علق المحلل المالي وخبير أسواق المال وائل النحاس، قائلا أن قرار البنك المركزي برفع قيمة الفائدة نحو 2 في المائة، على العائدات الائتمانية والإقراض، يمثل خطر كبير على الدين العام المصري، لأنه سوف يتحرك بشكل كبير بعد تطبيق القرار، وأوضح أن البنك المركزي قد اتخذ هذا القرار في محاولة للإستحواذ على رضا صندوق النقد الدولي، وذلك ردا على المسئولين في صندوق النقد الذين سبق وصرحوا أن مصر لن تتمكن محاربة نسب التضخم المرتفعة إلا إذا رفعت قيمة الفائدة، مضيفا أن القرار تسبب بتحرك عائدات الإيداع في مصر .

خبير اقتصادي: قرار المركزي برفع سعر الفائدة يؤثر سلبيا على أداء البورصة

صرح الدكتور محمد دشناوي خبير أسواق المال والأعمال، قائلا أنه على الرغم من أن القرار الذي أصدرته لجنه السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، يعتبر قرار إيجابي على الاقتصاد المصري من الناحية النظرية، إلا أنه سوف يؤثر بشكل سلبي على آداء البورصة المصرية.

وأضاف الخبير الاقتصادي محمد دشناوي، أن هذا القرار سوف يأخذ البورصة المصرية في اتجاه تصحيح قوي، ورغم ذلك فإن أي قرار اقتصادي جديد يتم تطبيقه لا بد أن يكون له جانب آخر سلبي، بالإضافة إلى فاتورة يجب دفعها.