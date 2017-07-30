سعر الدولار اليوم الاحد 30 يوليو 2017 بالبنوك والسوق السوداء: الدولار يتراجع في مصر الآن

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سعر الدولار اليوم، توقعات سعر الدولار اليوم الاحد 30 يوليو 2017 في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وأيضاً متابعة مستمرة لتحركات سعر الدولار في السوق السوداء، ومن المتوقع أن يشهد الدولار الأمريكي تحرك تدريجي طفيف في سوق الصرافة المصرية في ظل تخوف المتعاملين بالسوق السوداء، حيث يساهم هذا في حركة ضئيلة في تحرك الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري.

أما بالنسبة لتعاملات سعر الدولار الأمريكي في سوق السوداء لصرف العملات في مصر تشهد تعاملات الدولار اليوم حذر من قبل التجار بالنسبة للمعاملات المختلفة، أما بالنسبة لسعر الدولار الأمريكي في السوق الموازي فقد بدأت تتغير بشكل ضئيل يكاد لا يذكر، كما يعمل السوق السوداء لصرف العملات بشكل دائم على منافسة سعر صرف البنوك المصرية ليحظى بالمنافسة وتكون له السبق والأفضلية في التعامل معه في مجال بيع وشراء العملات الأجنبية خصوصا الدولار الأمريكي، أما بالنسبة لتعاملات السوق المصرفي الموازي يشهد تغييرات واختلافات من محافظة إلى محافظة أخرى، ومن مدينة إلى مدينة أخرى.

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وفي الفترة الحالية تشهد أسعار صرف الدولار الأمريكي في سوق الصرافة المصرية انخفاض بسبب زيادة دعم العائدات الاستثنائية، بالإضافة إلى كثرة التدفقات النقدية الأجنبية إلى مصر التي بلغت قيمتها إلى خمسة وأربعين مليار دولار أمريكي، وهذا منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري في الفترة الماضية، مما عمل على زيادة فائض الجهاز المصرفي التابع لجمهورية مصر العربية بقيمة تصل إلى حوالي 3.8 مليار دولار أمريكي في شهر مايو الماضي لعام 2017، وكل هذه الأسباب أدت إلى انخفاض سعر الدولار الأمريكي في سوق الصرف المصرية.

سعر الدولار اليوم الاحد بالبنوك والسوق السوداء

17.90 أفضل بنك تشتري منه الآن : البنك الاهلي 17.87 أفضل بنك تبيع له الآن : مصرف أبوظبي

سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.90 جنية للشراء، 17.97 جنية للبيع.

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سعر الدولار اليوم، بكافة البنوك العاملة في مصر محدث لحظياً

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.8400 17.9400 مصرف ابو ظبي 17.8700 17.9700 البنك المصري الخليجي 17.8300 17.9300 البنك الأهلي 17.8000 17.9000 بنك البركة 17.8500 17.9500 بنك القاهرة 17.8000 17.9000 بنك الاسكندرية 17.8300 17.9300 البنك العربي الافريقي 17.8500 17.9500 البنك المركزي 17.8344 17.9344 بنك مصر 17.8200 17.9200 بنك بلوم مصر 17.8500 17.9500 كريدي أجريكول 17.8500 17.9500 بنك بيريوس 17.8500 17.9500 المصرف المتحد 17.8200 17.9200 البنك التجاري الدولي 17.8500 17.9500 المصري لتنمية الورادات 17.8500 17.9500 بنك المشرق 17.8500 18.9500 بنك الاستثمار العربي 17.8500 17.9500 بنك HSBC 17.8400 17.9400 بنك سايب 17.8300 17.9300

سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء من تطبيق بكام في مصر للأندرويد .

توقعات الخبراء بشأن سعر الدولار الأمريكي

وتشير المؤشرات الاقتصادية إلى تعافي وصعود العملة المصرية الجنيه في الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن يسجل الدولار الأمريكي حوالي خمسة عشر جنيها مصري في نهاية العام الجاري 2017، كما تشهد العملة المصرية المحلية “الجنيه” في الفترة الحالية إعادة تقييم في إطار المحافظة على قيمة السيولة النقدية عن طريق تدفق الاستثمارات الأجنبية داخل السوق المصرية بالإضافة إلى تقديم صندوق النقد الدولي قرض دولي إلى جمهورية مصر العربية في الفترة الأخيرة مما أدى إلى زيادة تدفق السيولة الأجنبية والاحتياطي النقدي الأجنبي داخل مصر.

أما بالنسبة إلى أخر معاملات للدولار الأمريكي في سوق الصرافة المصرفية فقد شهد استقراراً ملحوظاً في معظم أسواق السوق السوداء لصرف العملات في مصر حيث تختلف باختلاف المحافظات والمدن في جمهورية مصر العربية.

وشهدت الفترة الصباحية من تعاملات الدولار الأمريكي في سوق الصرافة المصرية استقرار في حركة البيع والشراء في التعاملات مع الدولار الأمريكي، ولم يحدث تغيير يذكر في البنوك والسوق السوداء لصرف العملات.

أما بالنسبة لتحديثات أسعار سعر الدولار الأمريكي في أسواق الصرف المصرية في فترة الظهيرة أمس بالنسبة إلى تعاملات أمس فلم يحدث تغيير يذكر في سعر صرف الدولار الأمريكي حيث كان مستقر وثابت عند 17,85 جنيه مصري بالنسبة للشراء، أما بالنسبة للبيع فقد كان 17,98 جنيه مصري.

وفي خلال تعاملات أمس في الفترة المسائية استقر سعر صرف الدولار الأمريكي في سوق الصرافة المصرية بشكل كبير وملحوظ، وثبت التعاملات المالية في أسعار الدولار في فترة المساء.

وفي سوق الصرافة المصري يعتبر الدولار الأمريكي من أكثر العملات انتشار ينافسه في السوق المصري عملة الريال السعودي الذي يعد من أكثر العملات تداولا في سوق الصرافة المصرية، ويتغير سعر صرف العملات الأجنبية في الأسواق المالية على حسب سياسة العرض والطلب على هذه العملات ومدى استجابة المتعاملين في الأسواق المؤثرات على سعر صرف العملات.

سعر الدولار اليوم: تحديث يومي لأسعار العملة الأمريكية

سعر الدولار اليوم، شهدت أسعار الدولار استقراراً ملحوظاً في البنوك والسوق السوداء ، “سعر الدولار اليوم” فى البنوك و تعاملات الدولار بالسوق السوداء، سعر الدولار اليوم، متابعة لحظية لاخر اسعار الدولار اليوم في السوق المصرفي المصري، بيان بأحدث أسعار الدولار في البنوك العاملة بالأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم ، وايضا اخر التطورات التي وصلت اليها “سعر الدولار” فى السوق السوداء لحظة بلحظة، وسوف نقوم بعمل تحديث لجدول الأسعار وبها أعلى سعر لعملية الشراء فى حالة رغبة الأفراد فى بيع العملة الأمريكية ، كما نوضح أيضا أقل سعر للبيع فى حالة الأفراد الذين يريدون شراء العملة الأمريكية ، سعر الدولار اليوم فى مصر، اسعار العملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم حيث لوحظ استقرار عام بأسعار الدولار في مصر بالبنوك المصرية، نقدم لحضرتك أعلى سعر شراء الدولار وأقل سعر للبيع من المواقع الرسمية لكل بنك من البنوك المصرية والسوق السوداء من خلال بعض تجار العملة فى جميع محافظات مصر ، ننشر تحديث سعر الدولار في السوق السوداء وتأثر حالة أسعار الدولار بالعوامل الداخلية أما بالارتفاع أو الانخفاض ، كما لوحظ حدوث حالة من الثبات في تعاملات الدولار اليوم عند متوسط أسعار الدولار السابقة، وهذا منذ ابتداء شهر مايو ، وما زالت البنوك الخاصة تحتل المركز الأول في إعطاء أعلى سعر شراء الدولار، كما نقدم لحضراتكم تحديث فوري لأي تغير يحدث في سعر الدولار من خلال قائمة تعرض أسعار الدولار لحظة بلحظة من البنوك مباشرة .

اقتصادي يؤكد بالأرقام فداحة قرار البنك المركزى

صرح الدكتور هانى توفيق، معلقا على قرار محافظ البنك المركزى المصرى، طارق عامر، بزيادة أسعار الفائدة التي أقرها البنك المركزي على الإيداع والإقراض، مؤكدًا على أن هذا القرار يمثل خطأ كبير، حيث أشار إلى أن القرار سوف ينعكس بشكل مباشر على عجز الموازنة العامة للدولة، وأضاف أن العجز في الموازنة قد وصل حتى الآن إلى 3 تريليون جنيه، ومع تطبيق القرار سوف يضاف على هذا المبلغ فائدة بمقدار 2% ، ليزيد على عجز الموازنة 60 مليار جنيه.

جدير بالذكر أن العملة الأمريكية شهدت تراجعاً طفيفاً بنسبة 5% وسط شكوك ومخاوف من سياسات “ترامب” ، وانخفض “سعر الدولار” أمام “اليورو” بنسبة 1.2% منذ فوز مرشح الوسط “إيمانويل ماكرون” بالانتخابات الرئاسية الفرنسية وانخفض الدولار أيضاً بنسبة طفيفة ليستقر عند 113.81 ين ياباني .

وأضاف “توفيق” أن هذه الزيادة ليست في مصلحة المواطن، وأكد علي أن هناك عدداً من الأدوات التي كان من الممكن اتخاذها دون أن يتم رفع سعر الفائدة وأن هذا القرار سيؤثر في الأسعار، وأضاف الخبير الاقتصادي انه كان من الممكن ان يتفادي قرار زيادة سعر الفائدة بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي من البنوك العاملة فى القطاع المصرفي المصري .

تحركات قوية للدين العام ومعدلات الإيداع بعد قرار رفع سعر الفائدة

علق المحلل المالي وخبير أسواق المال وائل النحاس، قائلا أن قرار البنك المركزي برفع قيمة الفائدة نحو 2 في المائة، على العائدات الائتمانية والإقراض، يمثل خطر كبير على الدين العام المصري، لأنه سوف يتحرك بشكل كبير بعد تطبيق القرار، وأوضح أن البنك المركزي قد اتخذ هذا القرار في محاولة للاستحواذ على رضا صندوق النقد الدولي، وذلك ردا على المسؤولين في صندوق النقد الذين سبق وصرحوا أن مصر لن تتمكن محاربة نسب التضخم المرتفعة إلا إذا رعت قيمة الفائدة، مضيفا أن القرار تسبب بتحرك عائدات الإيداع في مصر .

سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء

سوف نقوم بمتابعة “سعر الدولار” معكم بصورة مستمرة ، “سعر الدولار اليوم” فى السوق السوداء ، كما نلاحظ أن معاملات التجار تتم بحذر شديد ، وأن سعر السوق الموازية، قد إرتفاع بدرجة طفيفة، ونحن نعمل على توضيح ونقل التغييرات فور حدوثها، وسوف ننقل سعر الدولار بالسوق السوداء على مدار اليوم ، هذا ومن مصادر متعددة، ويتم تحديد سعر الدولار في مصر على حسب حالة السوق من عرض وطلب، من قبل المستثمرين أو الأشخاص الذين يريدون شراء العملة، كما تسعى السوق السوداء دائماً وبصورة مستمرة في تحدى اسعار البنوك المصرية، علماً بأن سعر العملة المقابل يتغير من مدينة لأخرى ومن محافظة لاخرى .

خبير اقتصادي: قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة يؤثر على أداء البورصة

صرح الدكتور محمد دشناوي خبير أسواق المال والأعمال، قائلا أنه على الرغم من أن القرار الذي أصدرته لجنه السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، يعتبر قرار إيجابي على الاقتصاد المصري من الناحية النظرية، إلا أنه سوف يؤثر بشكل سلبي على أداء البورصة المصرية.

وأضاف الخبير الاقتصادي محمد دشناوي، أن هذا القرار سوف يأخذ البورصة المصرية في اتجاه تصحيح قوي، ورغم ذلك فإن أي قرار اقتصادي جديد يتم تطبيقه لا بد أن يكون له جانب آخر سلبي، بالإضافة إلى فاتورة يجب دفعها.