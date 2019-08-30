سعر الدولار اليوم الجمعة 30 أغسطس 2019: أحدث أسعار الدولار بالبنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم الجمعة 30 أغسطس 2019 في مصر، استقر سعر الدولار اليوم فى بنك مصر والبنك الأهلي 16,50 جنيه للشراء و 16,60 جنيه للبيع ، ووفقا لبيانات موقع “مصر 365” لأسعار الدولار، فقد سجل متوسط سعر الدولار اليوم بالبنوك، عند 16.50 جنيه للشراء و 16.61 جنيه للبيع، وسجل أعلى سعر للدولار أمام الجنيه اليوم في البنك المصري الخليجي وبنك الاستثمار وعودة وبيريوس والبركة وقناة السويس عند 16.51 جنيه للشراء و 16.61 جنيه للبيع، بينما سجل أقل سعر لدى بنك التعمير والاسكان عند 16.49 جنيه للشراء و 16.59 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 16.50 جنيه للشراء و 16.60 جنيه للبيع.
ويذكر أن خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية يوليو من العام 2019، حقق الجنيه المصري ارتفاعًا أمام سعر الدولار الأمريكي بقيمة تصل إلى 7.5%، وكان متوسط سعر الدولار بـ 16.5677 جنيه في نهاية يوليو الماضي، مقابل 17.9139 جنيه بداية يناير 2019.
سعر الدولار اليوم
ويهتم المواطن المصري بسعر صرف الدولار بشكل يومي، ومن أهم الأسباب التي تدفع المواطن المصري أن يتابع سعر الدولار، هو تأثير سعر صرف الدولار الأمريكي على جميع السلع المستوردة من الخارج، وكذلك تأثير سعر صرف الدولار على الوقود بمختلف أنواعه، إلى جانب اهتمام المصريين العاملين في الخارج بسعر صرف الدولار لتحويل أموالهم بالدولار إلى ذويهم في مصر.
بنك التعمير والاسكان
البنك المصري الخليجي
سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء
وسجل سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء 16.56 جنيه للشراء مقابل 16.60 جنيهاً للبيع.
الجدير بالذكر أن هناك تضييقات واسعة من جانب الحكومة المصرية، حيث قامت بالتضييق على تجار السوق السوداء أثناء الأشهر الماضية.
سعر الدولار الآن
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر إيران للتنمية
|16.4900
|16.5900
|البنك المصري الخليجي
|16.5100
|16.6100
|البنك الأهلي
|16.5000
|16.6000
|بنك البركة
|16.5000
|16.6000
|بنك الاسكندرية
|16.5000
|16.6000
|البنك العربي الافريقي
|16.5000
|16.6000
|البنك المركزي
|16.4960
|16.6200
|بنك مصر
|16.5000
|16.6000
|بنك بلوم مصر
|16.5000
|16.6000
|كريدي أجريكول
|16.5000
|16.6000
|بنك التعمير والإسكان
|16.4900
|16.5900
|بنك بيريوس
|16.5100
|16.6100
|البنك التجاري الدولي
|16.5000
|16.6000
|المصري لتنمية الورادات
|16.5000
|16.6000
|بنك المشرق
|16.5100
|16.6100
|البنك الأهلي اليوناني
|16.5000
|16.6000
|بنك HSBC
|16.5100
|16.6100
تنبيه: للوصول الينا من جوجل ، ابحث عنا بكلمة – “سعر الدولار 365″، تنبيه هام : بعض البنوك لا تعمل كما هو معلن في أيام الجمعة والسبت ، وبعضها لا يستمر في العمل حتى التاسعة “9” مساءاً كما هو متعارف في جميع البنوك ، لذلك ننصح حضراتكم باستخدام خدمة الخط الساخن للتأكد من مواعيد عمل البنوك : الخط الساخن للبنوك المصرية.
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سعر الدولار اليوم: توقعات سعر الدولار
وذكرت بعض التقارير والدراسات الاقتصادية أن استمرار صعود الجنيه مقابل الدولار لن يستمر طويلاً على عكس التوقعات الأخرى سالفة الذكر وأن سعر الدولار سوف يعاود ارتفاعه من جديد أمام الجنيه المصري في الربع الأخير من 2019 ليصل سعر الدولار إلى 18 جنيه مع بداية 2020.
تحركات سعر الدولار منذ بداية عام 2019 وتوقعات سعر الدولار في الفترة المقبلة
بدأ سعر الدولار في التراجع بشكل تدريجي منذ بداية العام الحالي وعلى مدار الأسابيع الماضية ليسجل أقل قيمة له أمام الجنيه المصري في عام 2019 وتحديداً في منتصف شهر أبريل 2019، على عكس توقعات الشركات والمؤسسات المالية الكبرى التي توقعت ارتفاع كبير لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وحافظ سعر الدولار اليوم علي استقراره فى بنك مصر والبنك الأهلي اليوناني، وبنك التعمير والإسكان ، والبنك العربي الافريقي، عند أسعار بداية التعاملات بقيمة 16.55 للشراء مقابل 16.65 للبيع.
وبدأ سعر الدولار اليوم في الانخفاض داخل تعاملات السوق السوداء، ويعود هذا الانخفاض بسبب القرار الصادر عن البنك المركزي المصري بإلغاء الحد الأدنى لعمليات الإيداع وعمليات السحب في العملات الأجنبية، وقد أثر هذا القرار على سعر الدولار اليوم داخل شركات الصرافة المصرية، والبنوك العاملة داخل السوق المصري حيث ساهم هذا القرار بانخفاض سعر الدولار بالسوق السوداء في جمهورية مصر العربية.
27 تعليقات
قلنا مرارا وتكرارا السوق الموازية وليست السوق السوداء ْ من فضلكم راجعوا تعليقاتي سابقا ، شكرا لكم
تم التحديث ، نحاول التحديث بشكل دوري كل ساعتين .. شكرا لك.
الحقيقة لا نجد تعليقك منطقياً لكن شكرا علي أي حال ، هذه صورة بالسعر الآن الساعة 9:49 علي الموقع الرسمي وبعد كتابتك التعليق بساعة واحده .
http://www.misr365.com/wp-content/uploads/2016/11/555.png.
اهلا بك ، بالطبع من الواضح ان هذا خطأ غير مقصود ، نقوم بتحديث الموضوع يومياً ولذلك فقد نسينا سطر ، ولا نظن أن هذا يؤثر لثبات السعر 🙂 ، التحديث كان 9 مساء أمس.
الأسعار المذكورة حقيقية ولكن ربما تكون غير محدثة .. وبفضل الله نحن أدق موقع في عرض الأسعار .
عليكم بالذهب
اين التعليق – رقم 16 – الخاص – صافكو ممصر
ولا علشان هى دى الحقيقة اللى حصلت – تم مسح التعليق – دى مؤامرة مزدوجه
تعليقك موجود ! لم نمسحه ..
من فضلك ، إحترامك لما نقدم من إحترامك لموقعنا ، لم ولن ننحاز سياسياً لأي طرف ، فقط نعرض السعر كما هو.
اهلا استاذ شريف ، لك الحق في النقد بالفعل كان هناك خطأ والتوقع كان للهبوط ، ولذلك وجب علينا الإعتذار لكم .
تحديث بداية اليوم الجمعة هو تحديث “نهاية” يوم الخميس ، وهذا ما عودنا عليه زوارنا الكرام ، وهذا ما تفعله كافة المواقع .
هل يستقر سعر الدوﻻر في السوق المصري او سيزداد سعره .
كما زادت أسعار كل شئ باﻷسواق
ربما هناك إجراءات من البنك المركزي ، لكن لا يمكن لأحد أن يتوقع.
طيب ممكن اعرف الناس الموثوق فيهم لبيع وشراء الدولار بالشرقيه ،ممكن على الخاص
لا نرشد أحداً او ننشر أسماء تجار أو متداولين ، فقط ننشر السعر كخدمة للزوار ..
كل سنه وانتم طيبين
شكرا اسعار دقيقة جدا