سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 30 سبتمبر 2018 الآن بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الدولار اليوم الأحد 30 سبتمبر 2018، تحديث سعر الدولار في كل البنوك والسوق السوداء، سعر الدولار اليوم، سعر الدولار اليوم من خلال متابعة موقع مصر 365 التحديث الدوري لـ سعر الدولار في مصر، سعر الدولار اليوم في الصرافات، حيث سجل سعر الدولار اليوم استقراراً ملحوظاً في معظم الأحيان، الجدير بالذكر أن “سعر الدولار” لم يشهد تغييرات ملفتة في سوق صرف العملات الأجنبية، في ظل هدوء الطلب على الدولار مع تزايد احتياطي النقد الأجنبي”، وقد ارتفع احتياطي جمهورية مصر العربية من النقد الأجنبي حيث سجل 44.26 مليار دولار بنهاية يونيو لعام 2018 حسب اعلان لمعلومات الوزراء، سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرية “الجنيه” في البنوك المصرية والسوق السوداء اليوم في جمهورية مصر العربية، التحديث الدوري لسعر الدولار اليوم في جمهورية مصر العربية، و سعر الدولار في الصرافات، وسجل سعر الدولار الأمريكي استقراراً ملحوظاً في معظم الأوقات خلال سوق الصرافة المصرية.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنوك المصرية والسوق السوداء، حيث استطاع البنك المصري خلال الفترة الماضية أن ينجح في تقليص دور السوق السوداء، وذلك بعد قرار تعويم الجنيه، حيث وصل الفارق بين سعر الدولار في البنوك وسعر الدولار في السوق السوداء إلى قرابة 10 قروش .

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وقد بدأت أسعار الدولار بالانخفاض في السوق السوداء، وهذا بسبب قرار البنك المركزي بشأن إلغاء الحد الأدنى للإيداع والسحب بالعملات الأجنبية، وهذا القرار سوف يؤدي إلى تداول العملة الصعبة داخل شركات الصرافة والبنوك، مما يسبب انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء في مصر.

وأكد الدكتور “عمرو الجارحي” الذي يشغل منصب وزير المالية أن الحكومة قد اتفقت على تخفيض سعر الدولار الجمركي إلى 16 جنيهاً، وذلك بعد أن كان وصل إلى 16.25 جنيه وبهذا السعر المخفض سوف يتم يتم إنخفاض عدد كبير من السلع المستوردة، وأكد الوزير على أن هذا القرار جاء بناء على انخفاض سعر الدولار في البنوك المصرية خلال الفترة الماضية.

تنبيه: للوصول إلينا من جوجل ، ابحث عنا بكلمة – “سعر الدولار 365″، تنبيه هام : بعض البنوك لا تعمل كما هو معلن في أيام الجمعة والسبت ، وبعضها لا يستمر في العمل حتي التاسعة “9” مساءاً كما هو متعارف في جميع البنوك ، لذلك ننصح حضراتكم باستخدام خدمة الخط الساخن للتأكد من مواعيد عمل البنوك : الخط الساخن للبنوك المصرية.

17.88 أقل سعر للبيع : البنك الاهلي 17.88 أعلى سعر للشراء: مصر إيران للتنمية

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سعر الدولار اليوم في السوق السوداء:

سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء 17,95 للشراء مقابل 18,00 جنيه للبيع .

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.8700 17.9700 مصرف ابو ظبي 17.8700 17.9600 البنك المصري الخليجي 17.8700 17.9600 البنك الأهلي 17.7800 17.8800 بنك البركة 17.8600 17.9600 بنك القاهرة 17.8600 17.9600 بنك الاسكندرية 17.8600 17.9600 البنك العربي الافريقي 17.8500 17.9500 البنك المركزي 17.8590 17.9560 بنك مصر 17.7900 17.8900 بنك بلوم مصر 17.8600 17.9600 كريدي أجريكول 17.8900 17.9900 بنك التعمير والإسكان 17.8600 17.9600 بنك بيريوس 17.8700 17.9700 بنك قناة السويس 17.8700 17.9600 المصرف المتحد 17.8600 17.9600 البنك التجاري الدولي 17.8600 17.9600 المصري لتنمية الورادات 17.8700 17.9700 بنك المشرق 17.8600 17.9600 البنك الأهلي اليوناني 17.8600 17.9600 بنك HSBC 17.8600 17.9600 بنك عودة 17.8750 17.9600 بنك سايب 17.8600 17.9600 بنك الإئتمان الزراعي 17.7800 17.8800

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنوك المصرية والسوق السوداء، يتابع موقع “مصر 365” سعر الدولار في البنوك المصرية والسوق السوداء، سعر الدولار اليوم البنوك المصرية، كما يشهد سعر الدولار ابتداء من منتصف شهر أبريل 2018 وحتى هذه اللحظة استقراراً نسبياً، وهذا يأتي بعد الإنخفاض المفاجئ الذي تعرض له سعر الدولار خلال شهر فبراير الماضي، حيث سجل خلال هذا التوقيت 16 جنيهاً وكان هذا تزامناً مع العطلة السنوية للمصانع في الصين، وتعرض عملية الاستيراد إلى الركود التام

تقرير عن الدول المتوقع حدوث أزمة صرف بها

تصدر سيريلانكا قائمة تلك الدول تليها جنوب أفريقيا، ثم دولة الأرجنتين، وثم باكستان، تليها تركيا، واحتلت أوكرانيا المركز السابع، وقد أوضح رضوى السيفوي قائلة “أنه أصبح من الطبيعي بعد تعويم سعر صرف العملة المصرية الجنيه أن تفقد العملة في حدود خمسة في المئة من قيمتها في المتوسط كل عام، وهو ما لا يعبر عن أي أزمة في العملة، وذلك على حسب التدفقات الدولارية الداخلية إلى الدولة المصرية أو الخارجة منها”.

كابيتال إيكونوميكس يتوقع خفض سعر الجنيه أمام الدولار خلال العامين القادمين

أعلن بنك الاستثمار كابيتال إيكونوميكس في تقرير صادر عنه أنه يتوقع أن ينخفض سعر صرف العملة المصرية “الجنيه” أمام سعر الدولار الأمريكي بنسبة 10% خلال السنتين القادمتين.

وقد أعلن محافظ البنك المركزي المصري على هامش مؤتمر جمعية البنوك المركزي الإفريقية الشهر السابق بشرم الشيخ أن التوقعات بارتفاع سعر الدولار الأمريكي خلال الفترة القادمة ليست مبنية على أساس.

خبيرة اقتصادية: لا أعتقد حدوث أزمة لسعر الدولار في مصر

قالت “عالية ممدوح” بأنها لا أعتقد أن تحدث أزمة في سعر الدولار في مصر خلال الفترة المقبلة، لان مستوى الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي كافٍ للوفاء بالالتزامات دون ضغط قوي على الجنيه”.

وأضافت ” إن التطورات الإيجابية في جانب العرض من العملة الاجنبية، ستدعم الجنيه بشكل أقوى، حيث أن الانتعاش الأساسي الذي يحدث حاليا في القطاع الخارجي مع نمو الصادرات، والسياحة، وزيادة إمدادات الغاز المحلي وخفض الاستيراد، سيحد من الضغوط على الجنيه المصري”

أسعار العملات في الجمارك خلال سبتمبر

صرحت مصلحة الجمارك المصرية عن أسعار العملات في المنافذ الجمركية خلال شهر سبتمبر الجاري لعام 2018، حيث سجل سعر صرف الدولار الأمريكي سعر 16 جنيه، وسعر صرف اليورو 18.7، والجنيه الإسترليني 20.67، 100 ين ياباني 14.14، واليوان الصيني سجل سعر 2.35، والفرنك السويسري 16.40.

هل يواجه سعر الجنيه أزمة جديدة أمام الدولار؟

صرح عدد من المحللون الاقتصاديون استبعادهم أن يتعرض سعر صرف العملة المصرية “الجنيه” لأزمة جديدة على المدى القصير، وذلك رداً على التقرير الصادر عن “بنك الاستثمار الياباني نومورا”، والذي تم التصريح فيه أن جمهورية مصر العربية تعد من أحد الأسواق الناشئة المهددة بحدوث أزمة في سعر الصرف.

وتشير الدرجة الأعلى من مائة نقطة ضمن هذا المؤشر إلى وجود “ضعف في أزمة سعر الصرف” في الأشهر الاثني عشر القادمة، بينما تشير القراءة فوق المائة والخمسين درجة إلى أن الأزمة قد تندلع في أي وقت.

وجاءت مصر في التقرير بالمركز الخامس ضمن الدول السبعة على حسب المؤشر المتعلق بتوقعات “أزمات سعر الصرف” في ثلاثين اقتصاد ناشئاً، مسجلة 11 درجة، بينما تصدرت “سيريلانكا” قائمة دول المؤشر المسجلة بقيمة 175 درجة.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن بنك الاستثمار الياباني “نومورا” أصدر تقرير جاء فيه عن احتمالية تعرض سعر صرف الجنيه المصري إلى أزمة خلال الفترة القادم، وتم نقل التقرير عبر وسائل الإعلام المختلفة ومنه “فينانشيال تايمز، وبلومبرج”، وأوضح التقرير أن جمهورية مصر العربية هي إحدى سبع اقتصادات ناشئة مهددة بحدوث أزمة في أسعار الدولار خلال العام القادم.

وصرحت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس على ما تم ذكره اليوم في تقرير بنك الاستثمار الياباني عن احتمالية حدوث أزمة في سعر صرف الجنيه المصري قائلة “إنه مجرد تهويل يعبر عن عدم إدراك المحللين به لما يحدث من تطورات في الاقتصاد المصري”.

أعلن المحللون الاقتصاديون “أنه على العكس مما تم ذكره في التقرير الياباني بأن الفترة الأخيرة قد شهدت زيادة في المعروض من العملة الصعبة مع تحسن موارد العملات الأجنبية داخل السوق المصري، وهو ما يدعم العملة المصرية الجنيه”.

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