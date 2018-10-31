سعر الدولار اليوم الاربعاء 31 أكتوبر 2018 في مصر: اسعار الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الدولار اليوم الاربعاء 31 أكتوبر 2018، سعر الدولار اليوم ، يعرض لكم موقع مصر 365 أحدث التغييرات والأخبار في سوق الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم، ويقدم متابعة يومية ولحظية بمتغيرات أسواق الصرافة داخل الدولة المصرية، كما يقدم أسعار صرف العملات داخل البنوك الرسمية التي تعمل داخل سوق الصرافة المصرية، سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية والسوق السوداء اليوم في جمهورية مصر العربية، تحديث سعر الدولار اليوم في مصر ، سعر الدولار في الصرافات، وسجل سعر الدولار الأمريكي استقراراً ملحوظاً في معظم الأوقات خلال سوق الصرافة المصرية، تحديث سعر الدولار في كل البنوك والسوق السوداء، سعر الدولار اليوم، سعر الدولار اليوم من خلال متابعة موقع مصر 365 التحديث الدوري لـ سعر الدولار في مصر، سعر الدولار اليوم في الصرافات، حيث سجل سعر الدولار اليوم استقراراً ملحوظاً في معظم الأحيان، الجدير بالذكر أن “سعر الدولار” لم يشهد تغييرات ملفتة في سوق صرف العملات الأجنبية، في ظل هدوء الطلب على الدولار مع تزايد احتياطي النقد الأجنبي”، وقد ارتفع احتياطي جمهورية مصر العربية من النقد الأجنبي حيث سجل 44.46 مليار دولار بنهاية سبتمبر لعام 2018 حسب آخر اعلان لمعلومات الوزراء.

تنبيه: للوصول إلينا من جوجل ، ابحث عنا بكلمة – “سعر الدولار 365″، تنبيه هام : بعض البنوك لا تعمل كما هو معلن في أيام الجمعة والسبت ، وبعضها لا يستمر في العمل حتى التاسعة “9” مساءاً كما هو متعارف في جميع البنوك ، لذلك ننصح حضراتكم باستخدام خدمة الخط الساخن للتأكد من مواعيد عمل البنوك : الخط الساخن للبنوك المصرية.

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17.88 أقل سعر للبيع : البنك الاهلي 17.89 أعلى سعر للشراء: مصرف ابوظبي

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء:

سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء 17,95 للشراء مقابل 18,00 جنيه للبيع .

سعر الدولار الآن

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.8600 17.9600 مصرف ابو ظبي 17.8900 17.9900 البنك المصري الخليجي 17.8750 17.9600 البنك الأهلي 17.7800 17.8800 بنك البركة 17.8750 17.9600 بنك القاهرة 17.8600 17.9600 بنك الاسكندرية 17.8600 17.9600 البنك العربي الافريقي 17.8500 17.9500 البنك المركزي 17.8570 17.9730 بنك مصر 17.7900 17.8900 بنك بلوم مصر 17.8600 17.9600 كريدي أجريكول 17.8600 17.9600 بنك التعمير والإسكان 17.8750 17.9600 بنك بيريوس 17.8700 17.9600 بنك قناة السويس 17.8750 17.9600 المصرف المتحد 17.8600 17.9600 البنك التجاري الدولي 17.8600 17.9600 المصري لتنمية الورادات 17.8600 17.9600 بنك المشرق 17.8600 17.9600 بنك الاستثمار العربي 17.8600 17.9600 البنك الأهلي اليوناني 17.8600 17.9600 بنك HSBC 17.8600 17.9600 بنك عودة 17.8800 17.9600 بنك سايب 17.8600 17.9600 بنك الإئتمان الزراعي 17.7800 17.8800

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سعر الدولار الجمركي

سعر الدولار الجمركي 16 جنيها، اليورو 18.7297 بالجنيه، الجنيه الإسترلينى 21.0337، سعر الدولار الكندي 12.2493، وسعر كرون نرويجي 1.9718، كرون سويدي بسعر 1.8145، سعر الفرنك سويسري 16.4813، سعر 100 ين ياباني 14.1795.

كابيتال إيكونوميكس يتوقع خفض سعر الجنيه أمام الدولار خلال العامين القادمين

أعلن بنك الاستثمار كابيتال إيكونوميكس في تقرير صادر عنه أنه يتوقع أن ينخفض سعر صرف العملة المصرية “الجنيه” أمام سعر الدولار الأمريكي بنسبة 10% خلال العامين المقبلين.

وقد أعلن محافظ البنك المركزي المصري على هامش مؤتمر جمعية البنوك المركزي الإفريقية الشهر السابق بشرم الشيخ أن التوقعات بارتفاع سعر الدولار الأمريكي خلال الفترة القادمة ليست مبنية على أساس.

هل يواجه سعر الجنيه أزمة جديدة أمام الدولار؟

صرح عدد من المحللون الاقتصاديون استبعادهم أن يتعرض سعر صرف العملة المصرية “الجنيه” لأزمة جديدة على المدى القصير، وذلك رداً على التقرير الصادر عن “بنك الاستثمار الياباني نومورا”، والذي تم التصريح فيه أن جمهورية مصر العربية تعد من أحد الأسواق الناشئة المهددة بحدوث أزمة في سعر الصرف.

وتشير الدرجة الأعلى من مائة نقطة ضمن هذا المؤشر إلى وجود “ضعف في أزمة سعر الصرف” في الأشهر الاثني عشر القادمة، بينما تشير القراءة فوق المائة والخمسين درجة إلى أن الأزمة قد تندلع في أي وقت.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن بنك الاستثمار الياباني “نومورا” أصدر تقرير جاء فيه عن احتمالية تعرض سعر صرف الجنيه المصري إلى أزمة خلال الفترة القادم، وتم نقل التقرير عبر وسائل الإعلام المختلفة ومنه “فينانشيال تايمز، وبلومبرج”، وأوضح التقرير أن جمهورية مصر العربية هي إحدى سبع اقتصادات ناشئة مهددة بحدوث أزمة في أسعار الدولار خلال العام القادم.

أعلن المحللون الاقتصاديون “أنه على العكس مما تم ذكره في التقرير الياباني بأن الفترة الأخيرة قد شهدت زيادة في المعروض من العملة الصعبة مع تحسن موارد العملات الأجنبية داخل السوق المصري، وهو ما يدعم العملة المصرية الجنيه”.

وصرحت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس على ما تم ذكره اليوم في تقرير بنك الاستثمار الياباني عن احتمالية حدوث أزمة في سعر صرف الجنيه المصري امام سعر الدولار، قائلة “إنه مجرد تهويل يعبر عن عدم إدراك المحللين به لما يحدث من تطورات في الاقتصاد المصري”.

وجاءت مصر في التقرير بالمركز الخامس ضمن الدول السبعة على حسب المؤشر المتعلق بتوقعات “أزمات سعر الصرف” في ثلاثين اقتصاد ناشئاً، مسجلة 11 درجة، بينما تصدرت “سيريلانكا” قائمة دول المؤشر المسجلة بقيمة 175 درجة.

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سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنوك المصرية والسوق السوداء، حيث استطاع البنك المصري خلال الفترة الماضية أن ينجح في تقليص دور السوق السوداء، وذلك بعد قرار تعويم الجنيه، حيث وصل الفارق بين سعر الدولار في البنوك وسعر الدولار في السوق السوداء إلى قرابة 10 قروش .

يعتمد سعر الدولار بناء على حركة البيع والشراء أو ما يسمى سياسة العرض والطلب، وتسعى الحكومة المصرية إلى السيطرة على أسواق الصرافة المصرية والقضاء على تجارة السوق السوداء للعملة، وذلك من خلال مباحث الأموال العامة التي تسعى بكل ما أوتيت من قوى إلى ترقب حركة سوق الصرافة المصرية وتتابع حركة البيع والشراء، والعمل على مداهمة أي مخالفات.

وأكد الدكتور “عمرو الجارحي” الذي يشغل منصب وزير المالية أن الحكومة قد اتفقت على تخفيض سعر الدولار الجمركي إلى 16 جنيهاً، وذلك بعد أن كان وصل إلى 16.25 جنيه وبهذا السعر المخفض سوف يتم يتم إنخفاض عدد كبير من السلع المستوردة، وأكد الوزير على أن هذا القرار جاء بناء على انخفاض سعر الدولار في البنوك المصرية خلال الفترة الماضية.

وقد بدأت أسعار الدولار بالانخفاض في السوق السوداء، وهذا بسبب قرار البنك المركزي بشأن إلغاء الحد الأدنى للإيداع والسحب بالعملات الأجنبية، وهذا القرار سوف يؤدي إلى تداول العملة الصعبة داخل شركات الصرافة والبنوك، مما يسبب انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء في مصر.