سعر الدولار اليوم الخميس 4 أكتوبر 2018 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الان

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سعر الدولار اليوم الخميس 4 أكتوبر 2018، أسعار الدولار اليوم ، يعرض لكم موقع مصر 365 أحدث التغييرات والأخبار في سوق الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم، ويقدم متابعة يومية ولحظية بمتغيرات أسواق الصرافة داخل الدولة المصرية، كما يقدم أسعار صرف العملات داخل البنوك الرسمية التي تعمل داخل سوق الصرافة المصرية.

يعتمد سعر صرف الدولار بناء على حركة البيع والشراء أو ما يسمى سياسة العرض والطلب، وتسعى الحكومة المصرية إلى السيطرة على أسواق الصرافة المصرية والقضاء على تجارة السوق السوداء للعملة، وذلك من خلال مباحث الأموال العامة التي تسعى بكل ما أوتيت من قوى إلى ترقب حركة سوق الصرافة المصرية وتتابع حركة البيع والشراء، والعمل على مداهمة أي مخالفات.

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والسبب الدائم في ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام العملة المصرية “الجنيه”، هو عدم توفر الدولار مما يجبر المستثمرين داخل السوق المصري إلى التوجه إلى السوق السوداء من أجل شرائه، وبعد أن تم تحرير سعر صرف العملة المصرية “الجنيه” خلال شهر نوفمبر عام 2016 أصبح سعر الصرف الرسمي مقارب بشكل كبير لسعر الصرف في شركات الصرافة والسوق السوداء.

تنبيه: للوصول إلينا من جوجل ، ابحث عنا بكلمة – “سعر الدولار 365″، تنبيه هام : بعض البنوك لا تعمل كما هو معلن في أيام الجمعة والسبت ، وبعضها لا يستمر في العمل حتي التاسعة “9” مساءاً كما هو متعارف في جميع البنوك ، لذلك ننصح حضراتكم باستخدام خدمة الخط الساخن للتأكد من مواعيد عمل البنوك : الخط الساخن للبنوك المصرية.

17.88 أقل سعر للبيع : البنك الاهلي 17.88 أعلى سعر للشراء: مصرف ابوظبي

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سعر الدولار اليوم في السوق السوداء:

سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء 17,93 للشراء مقابل 17,98 جنيه للبيع .

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سعر الدولار الآن

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.8700 17.9700 مصرف ابو ظبي 17.8750 17.9600 البنك المصري الخليجي 17.8700 17.9600 البنك الأهلي 17.7800 17.8800 بنك البركة 17.8600 17.9600 بنك القاهرة 17.8600 17.9600 بنك الاسكندرية 17.8600 17.9600 البنك العربي الافريقي 17.8500 17.9500 البنك المركزي 17.8580 17.9550 بنك مصر 17.7900 17.8900 بنك بلوم مصر 17.8600 17.9600 كريدي أجريكول 17.8600 17.9600 بنك التعمير والإسكان 17.8600 17.9600 بنك بيريوس 17.8700 17.9700 بنك قناة السويس 17.8600 17.9600 المصرف المتحد 17.8600 17.9600 البنك التجاري الدولي 17.8600 17.9600 المصري لتنمية الورادات 17.8600 17.9600 بنك المشرق 17.8600 17.9600 البنك الأهلي اليوناني 17.8600 17.9600 بنك HSBC 17.8600 17.9600 بنك عودة 17.8750 17.9600 بنك سايب 17.8600 17.9600 بنك الإئتمان الزراعي 17.7800 17.8800

هل يواجه سعر الجنيه أزمة جديدة أمام الدولار؟

صرح عدد من المحللون الاقتصاديون استبعادهم أن يتعرض سعر صرف العملة المصرية “الجنيه” لأزمة جديدة على المدى القصير، وذلك رداً على التقرير الصادر عن “بنك الاستثمار الياباني نومورا”، والذي تم التصريح فيه أن جمهورية مصر العربية تعد من أحد الأسواق الناشئة المهددة بحدوث أزمة في سعر الصرف.

وتشير الدرجة الأعلى من مائة نقطة ضمن هذا المؤشر إلى وجود “ضعف في أزمة سعر الصرف” في الأشهر الاثني عشر القادمة، بينما تشير القراءة فوق المائة والخمسين درجة إلى أن الأزمة قد تندلع في أي وقت.

وجاءت مصر في التقرير بالمركز الخامس ضمن الدول السبعة على حسب المؤشر المتعلق بتوقعات “أزمات سعر الصرف” في ثلاثين اقتصاد ناشئاً، مسجلة 11 درجة، بينما تصدرت “سيريلانكا” قائمة دول المؤشر المسجلة بقيمة 175 درجة.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن بنك الاستثمار الياباني “نومورا” أصدر تقرير جاء فيه عن احتمالية تعرض سعر صرف الجنيه المصري إلى أزمة خلال الفترة القادم، وتم نقل التقرير عبر وسائل الإعلام المختلفة ومنه “فينانشيال تايمز، وبلومبرج”، وأوضح التقرير أن جمهورية مصر العربية هي إحدى سبع اقتصادات ناشئة مهددة بحدوث أزمة في أسعار الدولار خلال العام القادم.

وصرحت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس على ما تم ذكره اليوم في تقرير بنك الاستثمار الياباني عن احتمالية حدوث أزمة في سعر صرف الجنيه المصري قائلة “إنه مجرد تهويل يعبر عن عدم إدراك المحللين به لما يحدث من تطورات في الاقتصاد المصري”.

أعلن المحللون الاقتصاديون “أنه على العكس مما تم ذكره في التقرير الياباني بأن الفترة الأخيرة قد شهدت زيادة في المعروض من العملة الصعبة مع تحسن موارد العملات الأجنبية داخل السوق المصري، وهو ما يدعم العملة المصرية الجنيه”.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنوك المصرية والسوق السوداء، حيث استطاع البنك المصري خلال الفترة الماضية أن ينجح في تقليص دور السوق السوداء، وذلك بعد قرار تعويم الجنيه، حيث وصل الفارق بين سعر الدولار في البنوك وسعر الدولار في السوق السوداء إلى قرابة 10 قروش .

وقد بدأت أسعار الدولار بالانخفاض في السوق السوداء، وهذا بسبب قرار البنك المركزي بشأن إلغاء الحد الأدنى للإيداع والسحب بالعملات الأجنبية، وهذا القرار سوف يؤدي إلى تداول العملة الصعبة داخل شركات الصرافة والبنوك، مما يسبب انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء في مصر.

وأكد الدكتور “عمرو الجارحي” الذي يشغل منصب وزير المالية أن الحكومة قد اتفقت على تخفيض سعر الدولار الجمركي إلى 16 جنيهاً، وذلك بعد أن كان وصل إلى 16.25 جنيه وبهذا السعر المخفض سوف يتم يتم إنخفاض عدد كبير من السلع المستوردة، وأكد الوزير على أن هذا القرار جاء بناء على انخفاض سعر الدولار في البنوك المصرية خلال الفترة الماضية.

تحديث سعر الدولار في كل البنوك والسوق السوداء، سعر الدولار اليوم، سعر الدولار اليوم من خلال متابعة موقع مصر 365 التحديث الدوري لـ سعر الدولار في مصر، سعر الدولار اليوم في الصرافات، حيث سجل سعر الدولار اليوم استقراراً ملحوظاً في معظم الأحيان، الجدير بالذكر أن “سعر الدولار” لم يشهد تغييرات ملفتة في سوق صرف العملات الأجنبية، في ظل هدوء الطلب على الدولار مع تزايد احتياطي النقد الأجنبي”، وقد ارتفع احتياطي جمهورية مصر العربية من النقد الأجنبي حيث سجل 44.26 مليار دولار بنهاية يونيو لعام 2018 حسب اعلان لمعلومات الوزراء، سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرية “الجنيه” في البنوك المصرية والسوق السوداء اليوم في جمهورية مصر العربية، التحديث الدوري لسعر الدولار اليوم في جمهورية مصر العربية، و سعر الدولار في الصرافات، وسجل سعر الدولار الأمريكي استقراراً ملحوظاً في معظم الأوقات خلال سوق الصرافة المصرية.

كابيتال إيكونوميكس يتوقع خفض سعر الجنيه أمام الدولار خلال العامين القادمين

أعلن بنك الاستثمار كابيتال إيكونوميكس في تقرير صادر عنه أنه يتوقع أن ينخفض سعر صرف العملة المصرية “الجنيه” أمام سعر الدولار الأمريكي بنسبة 10% خلال العامين المقبلين.

وقد أعلن محافظ البنك المركزي المصري على هامش مؤتمر جمعية البنوك المركزي الإفريقية الشهر السابق بشرم الشيخ أن التوقعات بارتفاع سعر الدولار الأمريكي خلال الفترة القادمة ليست مبنية على أساس.

أسعار الدولار اليوم: استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه

استقرت خلال تعاملات اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي أمام العملة المصرية الجنيه، كما استقرت أيضا سعر صرف الريال السعودي، وباقي العملات داخل سوق الصرافة المصرية.

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، وكذلك البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة سواء في سعر شراء الدولار أو بيعه داخل البنوك المصرية الرسمية.

ويعد أعلى سعر لشراء الدولار في بنك “كريدي أجريكول”، وأقل سعر لبيع الدولار خلال تعاملات اليوم في البنك الأهلي المصري، وقد تم تداول العديد من الأنباء عن وقوع أزمة في سعر صرف الدولار داخل جمهورية مصر العربية، وقد نفت الخبيرة عليا ممدوح قائلة “لا اعتقد أن تحدث أزمة في سعر صرف الدولار الأمريكي داخل سوق الصرافة المصري خلال الفترة القادمة، حيث أن مستوى الاحتياط النقدي في البنك المركزي المصري كافي جداَّ من أجل الوفاء بكل التزاماته دون أي ضغوط على الجنيه”.

سعر الريال السعودي 4.2666 جنيهاً، سعر الدينار الكويتي 52.8421 جنيهاً، سعر الدرهم الإماراتى 4.3564 جنيهاً، وسعر الدولار الإسترلينى 11.5681 جنيهاً، سعر الدينار البحريني 42.44.05 جنيهاُ، وسعر الريال العماني 41.5640 جنيهاً، وسعر الريال القطرى 4.3957 جنيهاً، وسعر الدينار الأردني 22.55 جنيهاً، سعر اليوان الصيني 2.32 جنيهاً.

أسعار الدولار الجمركي خلال شهر أكتوبر

قامت وزارة المالية المصرية بنشر نص منشور الأسعار الحاصل على رقم تسعة لعام 2018 الصادر عن “الإدارة العامة للتقييم الجمركي بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك المصرية” والخاص بشأن أسعار العملاء بعد تثبيت سعر “الدولار الجمركي” عند ستة عشر جنيهاً تبعا لقرار وزير المالية المصري الصادر تحت رقم 41 لعام 2017 بتاريخ الخامس عشر من شهر فبراير لعام 2017.

نص منشور الأسعار رقم 9 لعام 2018، وسوف يتم العمل بتلك الأسعار اعتباراً من الأول من شهر أكتوبر الجاري وحتى الحادي والثلاثين منه “وزارة المالية مصلحة الجمارك رئيس الإدارة المركزية للتعريفة / القيمة / المنشأ الإدارة العامة للتقييم الجمركي، منشور أسعار صرف العملات الأجنبية فيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري طبقاً لقرار السيد الأستاذ/ وزير المالية رقم 41 الصادرة بتاريخ 15/2/2017، بموافقة سيادته على ما تم عرضه من رئاسة المصلحة، والتي سوف يتم العمل بها اعتباراً من 1/10/2018، حتى نهاية يوم 31/10/2018: الدولار الأمريكي سعر العملة بالجنيه 16 جنيها، اليورو 18.7297 بالجنيه، الجنيه الإسترلينى 21.0337، سعر الدولار الكندي 12.2493، وسعر كرون نرويجي 1.9718، كرون سويدي بسعر 1.8145، سعر الفرنك سويسري 16.4813، سعر 100 ين ياباني 14.1795.

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