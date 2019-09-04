سعر الدولار اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2019: أسعار الدولار في مصر الآن

4 سبتمبر، 2019
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سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
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سعر الدولار اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2019 في مصر، ارتفع سعر الدولار في ختام تعاملات أمس، في بنك قناة السويس، والكويت الوطني، والمصري لتنمية الصادرات، وعودة، بقيمة قرش واحد ليسجلوا أعلى سعر للدولار في البنوك بقيمة 16,52 جنيه للشراء و 16,62 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم بقيمة قرش واحد في بنك المشرق ليتراجع من أعلي سعر للدولار ليصل الي 16,52 جنيه للشراء و 16,62 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم

واستقر سعر الدولار اليوم فى بنك مصر والبنك الأهلي 16,50 جنيه للشراء و 16,60 جنيه للبيع ، ووفقا لبيانات موقع “مصر 365” لأسعار الدولار، فقد سجل متوسط سعر الدولار اليوم بالبنوك، عند 16.50 جنيه للشراء و 16.61 جنيه للبيع، وسجل أعلى سعر للدولار أمام الجنيه اليوم في البنك المصري الخليجي وبنك الاستثمار وعودة وبيريوس والبركة وقناة السويس عند 16.51 جنيه للشراء و 16.61 جنيه للبيع، بينما سجل أقل سعر لدى بنك التعمير والاسكان عند 16.49 جنيه للشراء و 16.59 جنيه للبيع.

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16.60
أقل سعر للبيع:

المصرف المتحد

16.52
أعلى سعر للشراء:

بنك المشرق

سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء

وسجل سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء 16.56 جنيه للشراء مقابل 16.60 جنيهاً للبيع.

الجدير بالذكر أن هناك تضييقات واسعة من جانب الحكومة المصرية، حيث قامت بالتضييق على تجار السوق السوداء أثناء الأشهر الماضية.

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سعر الدولار الآن

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية16.510016.6100
البنك المصري الخليجي16.510016.6100
البنك الأهلي16.500016.6000
بنك البركة16.510016.6100
بنك الاسكندرية16.500016.6000
البنك العربي الافريقي16.500016.6000
البنك المركزي16.500016.6260
بنك مصر16.500016.6000
بنك بلوم مصر16.500016.6000
كريدي أجريكول16.510016.6100
بنك التعمير والإسكان16.510016.6100
بنك بيريوس16.510016.6100
البنك التجاري الدولي16.500016.6000
المصري لتنمية الورادات16.520016.6200
بنك المشرق16.520016.6200
البنك الأهلي اليوناني16.500016.6000
بنك HSBC16.510016.6100

تنبيه: للوصول الينا من جوجل ، ابحث عنا بكلمة – “سعر الدولار 365″، تنبيه هام : بعض البنوك لا تعمل كما هو معلن في أيام الجمعة والسبت ، وبعضها لا يستمر في العمل حتى التاسعة “9” مساءاً كما هو متعارف في جميع البنوك ، لذلك ننصح حضراتكم باستخدام خدمة الخط الساخن للتأكد من مواعيد عمل البنوك : الخط الساخن للبنوك المصرية.

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ويذكر أن خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية يوليو من العام 2019، حقق الجنيه المصري ارتفاعًا أمام سعر الدولار الأمريكي بقيمة تصل إلى 7.5%، وكان متوسط سعر الدولار بـ 16.5677 جنيه في نهاية يوليو الماضي، مقابل 17.9139 جنيه بداية يناير 2019.

ويهتم المواطن المصري بسعر صرف الدولار بشكل يومي، ومن أهم الأسباب التي تدفع المواطن المصري أن يتابع سعر الدولار، هو تأثير سعر صرف الدولار الأمريكي على جميع السلع المستوردة من الخارج، وكذلك تأثير سعر صرف الدولار على الوقود بمختلف أنواعه، إلى جانب اهتمام المصريين العاملين في الخارج بسعر صرف الدولار لتحويل أموالهم بالدولار إلى ذويهم في مصر.

سعر الدولار اليوم: توقعات سعر الدولار

وذكرت بعض التقارير والدراسات الاقتصادية أن استمرار صعود الجنيه مقابل الدولار لن يستمر طويلاً على عكس التوقعات الأخرى سالفة الذكر وأن سعر الدولار سوف يعاود ارتفاعه من جديد أمام الجنيه المصري في الربع الأخير من 2019 ليصل سعر الدولار إلى 18 جنيه مع بداية 2020.

تحركات سعر الدولار منذ بداية عام 2019 وتوقعات سعر الدولار في الفترة المقبلة

بدأ سعر الدولار في التراجع بشكل تدريجي منذ بداية العام الحالي وعلى مدار الأسابيع الماضية ليسجل أقل قيمة له أمام الجنيه المصري في عام 2019 وتحديداً في منتصف شهر أبريل 2019، على عكس توقعات الشركات والمؤسسات المالية الكبرى التي توقعت ارتفاع كبير لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وحافظ سعر الدولار اليوم علي استقراره فى بنك مصر والبنك الأهلي اليوناني، وبنك التعمير والإسكان ، والبنك العربي الافريقي،  عند أسعار بداية التعاملات بقيمة 16.55 للشراء مقابل 16.65 للبيع.

وبدأ سعر الدولار اليوم في الانخفاض داخل تعاملات السوق السوداء، ويعود هذا الانخفاض بسبب القرار الصادر عن البنك المركزي المصري بإلغاء الحد الأدنى لعمليات الإيداع وعمليات السحب في العملات الأجنبية، وقد أثر هذا القرار  على سعر الدولار اليوم داخل شركات الصرافة المصرية، والبنوك العاملة داخل السوق المصري حيث ساهم هذا القرار بانخفاض سعر الدولار بالسوق السوداء في جمهورية مصر العربية.

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‫27 تعليقات

  1. قلنا مرارا وتكرارا السوق الموازية وليست السوق السوداء ْ من فضلكم راجعوا تعليقاتي سابقا ، شكرا لكم

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  4. اهلا بك ، بالطبع من الواضح ان هذا خطأ غير مقصود ، نقوم بتحديث الموضوع يومياً ولذلك فقد نسينا سطر ، ولا نظن أن هذا يؤثر لثبات السعر 🙂 ، التحديث كان 9 مساء أمس.

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  8. تنبيه: معني تعويم الجنية المصري وسعر الدولار المتوقع بعد تعويم الجنية وهل يفيد الإقتصاد المصري وسعر الدولار في البنوك | مصر 365

  11. تحديث بداية اليوم الجمعة هو تحديث “نهاية” يوم الخميس ، وهذا ما عودنا عليه زوارنا الكرام ، وهذا ما تفعله كافة المواقع .

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  12. تنبيه: سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 2052016 بالسوق السوداء و الصرافات | مصر 365
  13. تنبيه: سعر الدولار اليوم الخميس 20-10-2016 في مصر الان بالصرافات والسوق السوداء | مصر 365
  14. تنبيه: ننشر سعر الدولار اليوم الخميس 20-10-2016 في مصر بالصرافات والسوق السوداء | مصر 365
  15. تنبيه: تحديث #سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18/10/2016 في السوق السوداء , اسعار الدولار اليوم 18-10-2016 في البنوك ومكاتب الصرافة
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