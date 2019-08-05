سعر الدولار اليوم الاثنين 5 أغسطس 2019: تراجع جديد لسعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الدولار اليوم الاثنين 5 أغسطس 2019، تراجع سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية قرابة قرشين خلال تعاملات اليوم ، مقابل تعاملات الخميس في البنوك العاملة في مصر، ليسجل متوسط سعر الدولار اليوم 16.4975 جنيهاً للشراء و 16.5975 جنيهاً للبيع، في مقابل 16.5156 جنيه للشراء و16.6156 جنيه للبيع بنهاية تعاملات الخميس.

وتراجع سعر الدولار اليوم في أكبر بنكين حكوميين (البنك الأهلي وبنك مصر) بقيمة قرشين ليسجل 16.51 جنيه للشراء مقابل 16.61 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار اليوم 16.51 جنيه للشراء و 16.61 جنيه للبيع بعدما هبط من قرش إلى 3 قروش فى البنوك التالية (بنك بلوم ومصر إيران للتنمية وعودة والتنمية الصناعية والبنك الزراعي المصري وبنك الاستثمار العربي ).

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وتراجع سعر الدولار اليوم في بنك البركة بقيمة قرش ليصل 16.52 جنيه للشراء و16.62 جنيه للبيع، وتراجع أيضاً سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول والمصري الخليجي والمشرق نحو قرشين، والعربي الأفريقي والتعمير والإسكان بقيمة قرش واحد ليسجل 16.50 جنيه للشراء و16.60 جنيه للبيع.

ويذكر أن خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية يوليو من العام 2019، حقق الجنيه المصري ارتفاعًا أمام سعر الدولار الأمريكي بقيمة تصل إلى 7.5%، وكان متوسط سعر الدولار بـ 16.5677 جنيه في نهاية يوليو الماضي، مقابل 17.9139 جنيه بداية يناير 2019.

تنبيه: للوصول الينا من جوجل ، ابحث عنا بكلمة – “سعر الدولار 365″، تنبيه هام : بعض البنوك لا تعمل كما هو معلن في أيام الجمعة والسبت ، وبعضها لا يستمر في العمل حتى التاسعة “9” مساءاً كما هو متعارف في جميع البنوك ، لذلك ننصح حضراتكم باستخدام خدمة الخط الساخن للتأكد من مواعيد عمل البنوك : الخط الساخن للبنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم

تحديث سعر الدولار اليوم فى البنوك و متابعة لكافة تحركات سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، جدول يضم سعر الدولار اليوم في كل البنوك محدث باستمرار من البنوك مباشرة، فور أي تغيير في سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر.

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16.60 أقل سعر للبيع : البنك التجاري الدولي 16.53 أعلى سعر للشراء: البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء

وسجل سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء 16.53 جنيه للشراء مقابل 16.58 جنيهاً للبيع.

الجدير بالذكر أن هناك تضييقات واسعة من جانب الحكومة المصرية، حيث قامت بالتضييق على تجار السوق السوداء أثناء الأشهر الماضية.

سعر الدولار اليوم فى البنوك

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سعر الدولار الآن

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 16.5100 16.6100 البنك المصري الخليجي 16.5000 16.6000 البنك الأهلي 16.5100 16.6100 بنك البركة 16.5200 16.6200 بنك الاسكندرية 16.4900 16.5900 البنك العربي الافريقي 16.5000 16.6000 البنك المركزي 16.4780 16.5970 بنك مصر 16.5100 16.6100 بنك بلوم مصر 16.5100 16.6100 كريدي أجريكول 16.5000 16.6000 بنك التعمير والإسكان 16.5000 16.6000 بنك بيريوس 16.4900 16.5900 المصرف المتحد 16.4800 16.5800 البنك التجاري الدولي 16.4800 16.5800 المصري لتنمية الورادات 16.4900 16.5900 بنك المشرق 16.5000 16.6000 البنك الأهلي اليوناني 16.5200 16.6200 بنك HSBC 16.4900 16.5900 بنك عودة 16.5100 16.6100

تحركات سعر الدولار منذ بداية عام 2019 وتوقعات سعر الدولار في الفترة المقبلة

بدأ سعر الدولار في التراجع بشكل تدريجي منذ بداية العام الحالي وعلى مدار الأسابيع الماضية ليسجل أقل قيمة له أمام الجنيه المصري في عام 2019 وتحديداً في منتصف شهر أبريل 2019، على عكس توقعات الشركات والمؤسسات المالية الكبرى التي توقعت ارتفاع كبير لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وحافظ سعر الدولار اليوم علي استقراره فى بنك مصر والبنك الأهلي اليوناني، وبنك التعمير والاسكان ، والبنك العربي الافريقي، عند أسعار بداية التعاملات بقيمة 16.55 للشراء مقابل 16.65 للبيع.

وبدأ سعر الدولار اليوم في الانخفاض داخل تعاملات السوق السوداء، ويعود هذا الانخفاض بسبب القرار الصادر عن البنك المركزي المصري بإلغاء الحد الأدنى لعمليات الإيداع وعمليات السحب في العملات الأجنبية، وقد أثر هذا القرار على سعر الدولار اليوم داخل شركات الصرافة المصرية، والبنوك العاملة داخل السوق المصري حيث ساهم هذا القرار بانخفاض سعر الدولار بالسوق السوداء في جمهورية مصر العربية.

ويهتم المواطن المصري بسعر صرف الدولار بشكل يومي، ومن أهم الأسباب التي تدفع المواطن المصري أن يتابع سعر الدولار، هو تأثير سعر صرف الدولار الأمريكي على جميع السلع المستوردة من الخارج، وكذلك تأثير سعر صرف الدولار على الوقود بمختلف أنواعه، إلى جانب اهتمام المصريين العاملين في الخارج بسعر صرف الدولار لتحويل أموالهم بالدولار إلى ذويهم في مصر.

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سعر الدولار اليوم: توقعات سعر الدولار .. الرأي والرأي الآخر

وذكرت بعض التقارير والدراسات الاقتصادية أن استمرار صعود الجنيه مقابل الدولار لن يستمر طويلاً على عكس التوقعات الأخرى سالفة الذكر وأن سعر الدولار سوف يعاود ارتفاعه من جديد أمام الجنيه المصري في الربع الأخير من 2019 ليصل سعر الدولار إلى 18 جنيه مع بداية 2020.

وعن توقعات سعر الدولار فهناك العديد من خبراء الاقتصاد أعلنوا استمرار تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري خاصةً تزامناً مع بطولة الأمم الأفريقية المقامة على أرض مصر، حيث تنتعش السياحة خلال هذه الفترة بسبب قدوم الجماهير الأفريقية لتشجيع منتخباتهم الوطنية، إلى جانب العديد من الأسباب الاقتصادية التي تصب في مصلحة الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر

من أهم الأسباب التي تتحكم في سعر الدولار يوميًا هو سياسة العرض الطلب، وتسعى الحكومة من أجل السيطرة على أسعار صرف العملات داخل أسواق الصرافة المصرية، والقضاء على تجارة العملة في السوق السوداء، وذلك عن طريق “مباحث الأموال العامة”، التي تعمل بشكل يومي على مراقبة حركة سوق الصرافة المصري، وتتابع كافة حركات البيع والشراء، والعمل على ضبط أي تجاوز أو أي مخالفات ترتكب في هذا الصدد.

ولكن حتى الآن لا يوجد استقرار تام لسعر الدولار ولازال هناك العديد من المؤسسات والخبراء الذين يعتقدون أن سعر الدولار سوف يعاود الارتفاع مرة اخرى خلال أسابيع قليلة ليسجل أعلى قيمة له في نهاية العام الحالي ويبدأ في ارتفاع تدريجي كبير في العام 2020 بسبب زيادة نسبة التضخم والدين الخارجي لمصر. وعلى الجانب الآخر هناك العديد من الأسباب التي تدفع الخبراء ورجال المال من توقع استمرار تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري ليصل إلى 16 جنيه وأقل من ذلك خلال الشهور القادمة، وأغلب هذه الأسباب تعتمد كلياً على الحكومة المصرية وأساليب إدارتها للإقتصاد المصري وتوفير العملات الأجنبية داخل السوق المصري.

الجدير بالذكر أن سعر الدولار مقابل الجنيه سجل أدنى مستوى لسعر الدولار في مصر منذ عامين، حيث تسارعت وتيرة تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات نهاية الأسبوع الماضي، تحديث دوري لـ سعر الدولار اليوم فى مصر، من خلال متابعة موقع مصر 365 لكافة تحركات سعر الدولار فى البنوك والسوق السوداء والصرافة، وواصل سعر الدولار التراجع أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع، ليكمل سلسلة التراجعات التي بدأها مع بداية العام الجاري، حيث سجل سعر الدولار اليوم تراجعاً ملحوظاً في كل البنوك.

خبير اقتصادي: المؤشرات الاقتصادية تتحسن بكافة القطاعات الاقتصادية المصرية

أعلن هاني فرحات الخبير الاقتصادي في بنك الاستثمار المصري “سي.آي كابيتال”، أن أغلب المؤشرات الاقتصادية تعلن عن تتحسن العديد من القطاعات الاقتصادية المصرية مثل تحسن القطاع السياحي، وتحسن قطاع الصادرات المصري، إلى جانب إحلال الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، الذي يعد محل الواردات، والتحويلات النقدية التي سجلت أعلى مستوى لها منذ بداية العام الراهن 2019، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري، إلى جانب ارتفاع استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصري من سندات وأسهم.

كما أوضح عدد من الخبراء الاقتصاديين إن البنك المركزي المركزي قد أعلن عن قراره الخاص بتحرير سعر صرف العملة المصرية “الجنيه” خلال شهر نوفمبر لعام 2016، مما أدى إلى هبط الجنيه إلى نحو نصف قيمته.

وشدد الخبير أن إلغاء آلية التحويل تلك، قد أثرت بشكل كبير كافة الأموال المتدفقة إلى داخل الدولة المصرية من النقد الأجنبي، مما انعكس بشكل إيجابي على حجم السيولة في البنوك المصرية، وهو ما أثر بطريقة مباشرة في تقلبات سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي.

كما أوضح الخبير الاقتصادي إلى ارتفاع قيمة التدفقات النقدية إلى مصر، والذي يعود جزء كبير من تلك التدفقات النقدية إلى تخلي الدولة المصرية عن آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، والتي كانت بمثابة الضمان إلى المستثمرين الراغبين ببيع ما يمتلكون من أوراق مالية حكومية تحويل أموالهم إلى الخارج بالعملة الأمريكية “الدولار”.