سعر الدولار اليوم الخميس 5 سبتمبر 2019: أحدث أسعار الدولار بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن

5 سبتمبر، 2019
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سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
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سعر الدولار اليوم الخميس 5 سبتمبر 2019 في مصر، شهد سعر الدولار حالة من الذبذبة بين الصعود والهبوط خلال الـ24 شهر الماضية، وبدأ التساؤل هل سيستمر تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وقال خبراء الاقتصاد أن ما حدث في سعر الدولار خلال الفترة الماضية أمر طبيعي بسبب زيادة الاحتياطي النقدي، وارتفع سعر الدولار في ختام تعاملات أمس، في بنك قناة السويس، والكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، وعودة، بقيمة قرش واحد ليسجلوا أعلى سعر للدولار في البنوك بقيمة 16,52 جنيه للشراء و 16,62 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار اليوم بقيمة قرش واحد في بنك المصرف المتحد ليرتفع من سعر 16,52 جنيه للشراء إلى 16.53 للشراء.

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سعر الدولار اليوم

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16.60
أقل سعر للبيع:

البنك الأهلي

16.54
أعلى سعر للشراء:

مصرف أبو ظبي

سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء

وسجل سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء 16.56 جنيه للشراء مقابل 16.60 جنيهاً للبيع.

الجدير بالذكر أن هناك تضييقات واسعة من جانب الحكومة المصرية، حيث قامت بالتضييق على تجار السوق السوداء أثناء الأشهر الماضية.

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سعر الدولار الآن

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية16.480016.5800
مصرف ابو ظبي16.540016.6200
البنك المصري الخليجي16.480016.5800
البنك الأهلي16.480016.5800
بنك البركة16.520016.6200
بنك الاسكندرية16.500016.6000
البنك العربي الافريقي16.490016.5900
البنك المركزي16.466016.6000
بنك مصر16.480016.5800
بنك بلوم مصر16.490016.5900
كريدي أجريكول16.460016.5600
بنك التعمير والإسكان16.510016.6100
بنك بيريوس16.480016.5800
المصرف المتحد16.470016.5700
البنك التجاري الدولي16.460016.5600
المصري لتنمية الورادات16.490016.5900
بنك المشرق16.490016.5900
المصرف العربي الدولي16.500016.6000
البنك الأهلي اليوناني16.480016.5800
بنك HSBC16.480016.5800
بنك سايب16.520016.6200

تنبيه: للوصول الينا من جوجل ، ابحث عنا بكلمة – “سعر الدولار 365″، تنبيه هام : بعض البنوك لا تعمل كما هو معلن في أيام الجمعة والسبت ، وبعضها لا يستمر في العمل حتى التاسعة “9” مساءاً كما هو متعارف في جميع البنوك ، لذلك ننصح حضراتكم باستخدام خدمة الخط الساخن للتأكد من مواعيد عمل البنوك : الخط الساخن للبنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم: توقعات سعر الدولار

وذكرت بعض التقارير والدراسات الاقتصادية أن استمرار صعود الجنيه مقابل الدولار لن يستمر طويلاً على عكس التوقعات الأخرى سالفة الذكر وأن سعر الدولار سوف يعاود ارتفاعه من جديد أمام الجنيه المصري في الربع الأخير من 2019 ليصل سعر الدولار إلى 18 جنيه مع بداية 2020.

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ويذكر أن خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية يوليو من العام 2019، حقق الجنيه المصري ارتفاعًا أمام سعر الدولار الأمريكي بقيمة تصل إلى 7.5%، وكان متوسط سعر الدولار بـ 16.5677 جنيه في نهاية يوليو الماضي، مقابل 17.9139 جنيه بداية يناير 2019.

ويهتم المواطن المصري بسعر صرف الدولار بشكل يومي، ومن أهم الأسباب التي تدفع المواطن المصري أن يتابع سعر الدولار، هو تأثير سعر صرف الدولار الأمريكي على جميع السلع المستوردة من الخارج، وكذلك تأثير سعر صرف الدولار على الوقود بمختلف أنواعه، إلى جانب اهتمام المصريين العاملين في الخارج بسعر صرف الدولار لتحويل أموالهم بالدولار إلى ذويهم في مصر.

تحركات سعر الدولار منذ بداية عام 2019 وتوقعات سعر الدولار في الفترة المقبلة

بدأ سعر الدولار في التراجع بشكل تدريجي منذ بداية العام الحالي وعلى مدار الأسابيع الماضية ليسجل أقل قيمة له أمام الجنيه المصري في عام 2019 وتحديداً في منتصف شهر أبريل 2019، على عكس توقعات الشركات والمؤسسات المالية الكبرى التي توقعت ارتفاع كبير لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وحافظ سعر الدولار اليوم علي استقراره فى بنك مصر والبنك الأهلي اليوناني، وبنك التعمير والإسكان ، والبنك العربي الافريقي،  عند أسعار بداية التعاملات بقيمة 16.55 للشراء مقابل 16.65 للبيع.

وبدأ سعر الدولار اليوم في الانخفاض داخل تعاملات السوق السوداء، ويعود هذا الانخفاض بسبب القرار الصادر عن البنك المركزي المصري بإلغاء الحد الأدنى لعمليات الإيداع وعمليات السحب في العملات الأجنبية، وقد أثر هذا القرار  على سعر الدولار اليوم داخل شركات الصرافة المصرية، والبنوك العاملة داخل السوق المصري حيث ساهم هذا القرار بانخفاض سعر الدولار بالسوق السوداء في جمهورية مصر العربية.

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‫27 تعليقات

  1. قلنا مرارا وتكرارا السوق الموازية وليست السوق السوداء ْ من فضلكم راجعوا تعليقاتي سابقا ، شكرا لكم

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  4. اهلا بك ، بالطبع من الواضح ان هذا خطأ غير مقصود ، نقوم بتحديث الموضوع يومياً ولذلك فقد نسينا سطر ، ولا نظن أن هذا يؤثر لثبات السعر 🙂 ، التحديث كان 9 مساء أمس.

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  8. تنبيه: معني تعويم الجنية المصري وسعر الدولار المتوقع بعد تعويم الجنية وهل يفيد الإقتصاد المصري وسعر الدولار في البنوك | مصر 365

  11. تحديث بداية اليوم الجمعة هو تحديث “نهاية” يوم الخميس ، وهذا ما عودنا عليه زوارنا الكرام ، وهذا ما تفعله كافة المواقع .

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  12. تنبيه: سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 2052016 بالسوق السوداء و الصرافات | مصر 365
  13. تنبيه: سعر الدولار اليوم الخميس 20-10-2016 في مصر الان بالصرافات والسوق السوداء | مصر 365
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