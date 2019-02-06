سعر الدولار اليوم الأربعاء 6 فبراير 2019 في البنوك والسوق السوداء

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سعر الدولار اليوم الأربعاء 6 فبراير 2019، سعر الدولار اليوم من خلال متابعة موقع مصر 365 التحديث الدوري لـ سعر الدولار في مصر، سعر الدولار اليوم في الصرافات، حيث سجل سعر الدولار اليوم استقراراً ملحوظاً في معظم الأحيان، الجدير بالذكر أن “سعر الدولار” لم يشهد تغييرات ملفتة في سوق صرف العملات الأجنبية، في ظل هدوء الطلب على الدولار مع تزايد احتياطي النقد الأجنبي”، وقد ارتفع احتياطي جمهورية مصر العربية من النقد الأجنبي حيث سجل 44.46 مليار دولار بنهاية سبتمبر لعام 2018 حسب آخر اعلان لمعلومات الوزراء.

تنبيه: للوصول الينا من جوجل ، ابحث عنا بكلمة – “سعر الدولار 365″، تنبيه هام : بعض البنوك لا تعمل كما هو معلن في أيام الجمعة والسبت ، وبعضها لا يستمر في العمل حتى التاسعة “9” مساءاً كما هو متعارف في جميع البنوك ، لذلك ننصح حضراتكم باستخدام خدمة الخط الساخن للتأكد من مواعيد عمل البنوك : الخط الساخن للبنوك المصرية.

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توقعات سعر الدولار خلال 2019.

17.70 أقل سعر للبيع : بنك مصر 17.64 أعلى سعر للشراء: البنك العقاري المصري

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سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء

سجل سعر الدولار خلال تعاملات اليوم 17.68 جنيه للشراء مقابل 17.75 جنيهاً للبيع،

الجدير بالذكر أن هناك تضيقات واسعة من جانب الحكومة المصرية، حيث قامت بالتضييق على تجار السوق السوداء أثناء الأشهر الماضية.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصرف ابو ظبي 17.6400 17.7300 البنك العقاري المصري 17.6400 17.7200 بنك البركة 17.6300 17.7300 بنك التعمير والإسكان 17.6300 17.7300 المصري لتنمية الورادات 17.6300 17.7300 بنك عودة 17.6300 17.7300 بنك سايب 17.6300 17.7300 مصر إيران للتنمية 17.6200 17.7200 كريدي أجريكول 17.6200 17.7200 بنك المشرق 17.6200 17.7200 البنك الأهلي اليوناني 17.6200 17.7200 البنك المركزي 17.6030 17.7380 البنك المصري الخليجي 17.6000 17.7000 بنك الاسكندرية 17.6000 17.7000 بنك بلوم مصر 17.6000 17.7000 المصرف العربي الدولي 17.6000 17.7000 بنك قناة السويس 17.5900 17.6900 بنك بيريوس 17.5800 17.6800 البنك التجاري الدولي 17.5600 17.6600 البنك الأهلي 17.5500 17.6500 البنك العربي الافريقي 17.5500 17.6500 بنك مصر 17.5500 17.6500 المصرف المتحد 17.5500 17.6500 بنك الإئتمان الزراعي 17.5500 17.6500

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سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنوك المصرية والسوق السوداء، وذلك بعد أن استطاع البنك المصري خلال الفترة الماضية أن ينجح في تقليص دور السوق السوداء، وذلك بعد قرار تعويم الجنيه، حيث وصل الفارق بين سعر الدولار في البنوك وسعر الدولار في السوق السوداء إلى قرابة 10 قروش .

يعتمد سعر الدولار بناء على حركة البيع والشراء أو ما يسمى سياسة العرض والطلب، وتسعى الحكومة المصرية إلى السيطرة على أسواق الصرافة المصرية والقضاء على تجارة السوق السوداء للعملة، وذلك من خلال مباحث الأموال العامة التي تسعى بكل ما أوتيت من قوى إلى ترقب حركة سوق الصرافة المصرية وتتابع حركة البيع والشراء، والعمل على مداهمة أي مخالفات.

وقد بدأت أسعار الدولار بالانخفاض في السوق السوداء، وهذا بسبب قرار البنك المركزي بشأن إلغاء الحد الأدنى للإيداع والسحب بالعملات الأجنبية، وهذا القرار سوف يؤدي إلى تداول العملة الصعبة داخل شركات الصرافة والبنوك، مما يسبب انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء في مصر.

اسعار الدولار اليوم

إن أسعار الدولار مقابل الجنيه تعد من أبرز الأشياء التي تهم المواطن المصري، وذلك لمجموعة من الأسباب، لعل أهمها، هو تأثير سعر الدولار على كافة السلع المستوردة وكذلك سعر البنزين والطاقة، مع قيام مجموعة كبيرة من المصريين العاملين بالخارج بعملية تحويل الأموال بالعملة الأمريكية إلى ذويهم بمصر، وبناءا عليه، يبحثون عن البنك صاحب السعر الأفضل بهدف تحويل الدولارات إلي نقود مصرية، لذلك سوف نستعرض لكم اليوم عبر المقالة، اسعار الدولار اليوم الأربعاء، في كافة البنوك المصرية مع التحديث المستمر لسعر العملة الأمريكية، عبر التحديثات المستمرة، التي ننقلها لكم عبر موقعنا.

ننقل لكم اسعار الدولار اليوم فى البنوك الحكومية المصرية وأيضا سعره في السوق السوداء، من المرتقب أن تكون هناك تحركات في سعر الدولار داخل الجهاز المصرفي المصري، مع توقع بتغييرات في سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، كما نتابع مع حضراتكم أخر المستجدات الخاصة بأسعار الدولار مقابل الجنية من حين لآخر، من خلال التحديثات اليومية التي ننقلها لكم عبر الموقع.