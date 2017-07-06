سعر الدولار اليوم الخميس 6 يوليو 2017 بالبنوك والسوق السوداء: أسعار الدولار الآن

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سعر الدولار اليوم ، متابعة لحظية لأخر أسعار الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء ، حيث شهدت أسعار الدولار تراجعاً ملحوظاً في البنوك والسوق السوداء وذلك عقب زيادة أسعار المحروقات ، سعر الدولار اليوم في السوق المصرفي المصري، بيان بأحدث أسعار الدولار في البنوك العاملة بالأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم، ننشر تحديث سعر الدولار في السوق السوداء وتأثر حالة أسعار الدولار بالعوامل الداخلية أما بالارتفاع أو الانخفاض ، كما لوحظ حدوث حالة من الثبات في تعاملات الدولار اليوم عند متوسط أسعار الدولار السابقة، وهذا منذ ابتداء شهر مايو ، وما زالت البنوك الخاصة تحتل المركز الأول في إعطاء أعلى سعر شراء للدولار، كما نقدم لحضراتم تحديث فوري لأي تغير يحدث في سعر الدولار من خلال قائمة تعرض أسعار الدولار لحظة بلحظة من البنوك مباشرة .

سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء ، نقدم لحضرتك أعلى سعر للشراء وأقل سعر للبيع من المواقع الرسمية لكل بنك من البنوك المصرية والسوق السوداء من خلال بعض تجار العملة فى جميع محافظات مصر ، وايضا اخر التطورات التي وصلت اليها سعر الدولا فى السوق السوداء لحظة بلحظة، وسوف نقوم بعمل تحديث لجدول الأسعار وبها أعلى سعر لعملية الشراء فى حالة رغبة الأفراد فى بيع العملة الأمريكية ، كما نوضح أيضا أقل سعر للبيع فى حالة الأفراد الذين يريدون شراء العملة الأمريكية ، سعر الدولار اليوم فى مصر، اسعار العملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم حيث لوحظ استقرار عام بأسعار الدولار في مصر بالبنوك المصرية.

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سعر الدولار اليوم الخميس بالبنوك والسوق السوداء

17.90 أفضل بنك تشتري منه الآن : المصرف المتحد 17.86 أفضل بنك تبيع له الآن : بنك HSBC

سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.85 جنية للشراء، 17.95 جنية للبيع.

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سعر الدولار اليوم، بكافة البنوك العاملة في مصر محدث لحظياً

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.8200 17.9700 مصرف ابو ظبي 17.8600 17.9600 البنك المصري الخليجي 17.8300 17.9300 البنك الأهلي 17.8200 17.9200 بنك البركة 17.8000 17.9000 بنك القاهرة 17.8000 17.9000 بنك الاسكندرية 17.8500 17.9500 البنك العربي الافريقي 17.8500 17.9500 البنك المركزي 17.8385 17.9391 بنك مصر 17.8500 17.9500 بنك بلوم مصر 17.8500 17.9500 كريدي أجريكول 17.8200 17.9200 بنك بيريوس 17.8500 17.9500 المصرف المتحد 17.8200 17.9000 البنك التجاري الدولي 17.8200 17.9200 المصري لتنمية الورادات 17.8500 17.9500 البنك الأهلي المتحد 17.8500 17.9500 بنك المشرق 17.8500 17.9500 بنك الاستثمار العربي 17.8000 17.9000 البنك الأهلي اليوناني 17.8500 17.9500 بنك HSBC 17.8600 17.9800 بنك سايب 17.8500 17.9500

سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء من تطبيق بكام في مصر للأندرويد .

خبير اقتصادي يؤكد بالأرقام فداحة قرار البنك المركزى

صرح الدكتور هانى توفيق، معلقا على قرار محافظ البنك المركزى المصرى، طارق عامر، بزيادة أسعار الفائدة التي أقرها البنك المركزي على الإيداع والإقراض، مؤكدًا على أن هذا القرار يمثل خطأ كبير، حيث أشار إلى أن القرار سوف ينعكس بشكل مباشر على عجز الموازنة العامة للدولة، وأضاف أن العجز في الموازنة قد وصل حتى الآن إلى 3 تريليون جنيه، ومع تطبيق القرار سوف يضاف على هذا المبلغ فائدة بمقدار 2% ، ليزيد على عجز الموازنة 60 مليار جنيه.

وأضاف “توفيق” بأن هذة الزيادة ليست في مصلحة المواطن، وأكد علي أن هناك عدداً من الأدوات التي كان من الممكن اتخاذها دون أن يتم رفع سعر الفائدة وأن هذا القرار سيؤثر في الأسعار، وأضاف الخبير الإقتصادي انه كان من الممكن ان يتفادي قرار زيادة سعر الفائدة بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي من البنوك العاملة فى القطاع المصرفي المصري.

جدير بالذكر أن العملة الأمريكية شهدت تراجعاً طفيفاً بنسبة 5% وسط شكوك ومخاوف من سياسات “ترامب” ، وانخفض الدولار أمام اليورو بنسبة 1.2% منذ فوز مرشح الوسط “إيمانويل ماكرون” بالانتخابات الرئاسية الفرنسية وانخفض الدولار أيضاً بنسبة طفيفة ليستقر عند 113.81 ين ياباني .

تحركات قوية للدين العام ومعدلات الإيداع بعد قرار رفع سعر الفائدة

علق المحلل المالي وخبير أسواق المال وائل النحاس، قائلا أن قرار البنك المركزي برفع قيمة الفائدة نحو 2 في المائة، على العائدات الائتمانية والإقراض، يمثل خطر كبير على الدين العام المصري، لأنه سوف يتحرك بشكل كبير بعد تطبيق القرار، وأوضح أن البنك المركزي قد اتخذ هذا القرار في محاولة للاستحواذ على رضا صندوق النقد الدولي، وذلك ردا على المسؤولين في صندوق النقد الذين سبق وصرحوا أن مصر لن تتمكن محاربة نسب التضخم المرتفعة إلا إذا رفعت قيمة الفائدة، مضيفا أن القرار تسبب بتحرك عائدات الإيداع في مصر .

سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء

سوف نقوم بمتابعة الأسعار معكم بصورة مستمرة ، فى السوق السوداء اليوم ، كما نلاحظ أن معاملات التجار تتم بحذر شديد ، وأن سعر السوق الموازية، قد إرتفاع بدرجة طفيفة، ونحن نعمل على توضيح ونقل التغييرات فور حدوثها، وسوف ننقل سعر الدولار بالسوق السوداء على مدار اليوم ، هذا ومن مصادر متعددة، ويتم تحديد سعر الدولار في مصر على حسب حالة السوق من عرض وطلب، من قبل المستثمرين أو الأشخاص الذين يريدون شراء العملة، كما تسعى السوق السوداء دائماً وبصورة مستمرة في تحدى اسعار البنوك المصرية، علماً بأن سعر العملة المقابل يتغير من مدينة لأخرى ومن محافظة لاخرى .

خبير اقتصادي: قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة يؤثر على أداء البورصة

صرح الدكتور محمد دشناوي خبير أسواق المال والأعمال، قائلا أنه على الرغم من أن القرار الذي أصدرته لجنه السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، يعتبر قرار إيجابي على الاقتصاد المصري من الناحية النظرية، إلا أنه سوف يؤثر بشكل سلبي على أداء البورصة المصرية.

وأضاف الخبير الاقتصادي محمد دشناوي، أن هذا القرار سوف يأخذ البورصة المصرية في اتجاه تصحيح قوي، ورغم ذلك فإن أي قرار اقتصادي جديد يتم تطبيقه لا بد أن يكون له جانب آخر سلبي، بالإضافة إلى فاتورة يجب دفعها.