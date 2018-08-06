سعر الدولار اليوم الإثنين 6 أغسطس 2018 بالبنوك والسوق السوداء: سعر الدولار في مصر الآن

Advertisements

سعر الدولار اليوم الإثنين 6 أغسطس 2018 في مصر الآن، سعر الدولار اليوم من خلال متابعة موقع مصر 365 التحديث الدوري لـ سعر الدولار في مصر، سعر الدولار اليوم بكل البنوك والسوق السوداء، حيث سجل سعر الدولار اليوم استقراراً ملحوظاً في معظم الأحيان، حيث تعرضت أسعار الدولار في الفترة الماضية إلى عدد من المخاطر سواء أكانت نقدية أو مصرفية والتي تؤدي إلى مكسب أو خسارة في سوق تداول الفوركس.

وقد صرح المتعاملون أن “سعر الدولار اليوم” لم يشهد تغييرات ملفتة في سوق صرف العملات الأجنبية، في ظل هدوء الطلب على الدولار مع تزايد احتياطي النقد الأجنبي”، وقد ارتفع احتياطي جمهورية مصر العربية من النقد الأجنبي حيث سجل 44.26 مليار دولار بنهاية يونيو لعام 2018 حسب آخر اعلان لمعلومات الوزراء.

Advertisements

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، سعر الدولار اليوم فى البنوك العاملة في مصر، وايضاً سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء، هذا وقد سجل سعر الدولار اليوم فروق طفيفة من بنك إلى آخر.

تنبيه: للوصول إلينا من جوجل ، ابحث عنا بكلمة – “سعر الدولار 365”.

Advertisements

17.87 أقل سعر للبيع : بنك مصر 17.83 أعلى سعر للشراء: بنك المشرق

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء:

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء 17,86 للشراء مقابل 17,92 جنيه للبيع .

Advertisements

سعر الدولار الآن

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك العربي 17.6000 17.7000 مصر إيران للتنمية 17.8100 17.9100 مصرف ابو ظبي 17.8300 17.9300 البنك المصري الخليجي 17.8300 17.9300 البنك الأهلي 17.7800 17.8800 بنك البركة 17.8300 17.9300 بنك القاهرة 17.8200 17.9200 بنك الاسكندرية 17.8200 17.9200 البنك العربي الافريقي 17.8200 17.9200 البنك المركزي 17.8230 17.9230 بنك مصر 17.7800 17.8800 بنك بلوم مصر 17.8200 17.9200 كريدي أجريكول 17.8300 17.9300 بنك التعمير والإسكان 17.8100 17.9100 بنك بيريوس 17.8300 17.9300 بنك قناة السويس 17.8300 17.9300 المصرف المتحد 17.8200 17.9200 البنك التجاري الدولي 17.8300 17.9300 المصري لتنمية الورادات 17.8300 17.9300 بنك المشرق 17.8300 17.9300 البنك الأهلي اليوناني 17.8200 17.9200 بنك HSBC 17.8200 17.9200 بنك عودة 17.8300 17.9300 بنك سايب 17.8300 17.9300 بنك الإئتمان الزراعي 17.7800 17.8800

تنبية هام : بعض البنوك لا تعمل كما هو معلن في أيام الجمعة والسبت ، وبعضها لا يستمر في العمل حتي التاسعة “9” مساءاً كما هو متعارف في جميع البنوك ، لذلك ننصح حضراتكم باستخدام خدمة الخط الساخن للتأكد من مواعيد عمل البنوك : الخط الساخن للبنوك المصرية.

ومع ارتفاع سعر الدولار في البنوك المصرية في أواخر شهر مايو عام 2018، حيث سجل سعر الدولار أعلى مستوى له ووصل إلى 17.85 للشراء، و 17.95 للبيع أما وصل سعر الدولار في السوق السوداء حوالي 17.87 جنيهاً للشراء، و17.93 للبيع.

وأكد الدكتور “عمرو الجارحي” الذي يشغل منصب وزير المالية أن الحكومة قد اتفقت على تخفيض سعر الدولار الجمركي إلى 16 جنيهاً، وذلك بعد أن كان وصل إلى 16.25 جنيه وبهذا السعر المخفض سوف يتم يتم إنخفاض عدد كبير من السلع المستوردة، وأكد الوزير على أن هذا القرار جاء بناء على انخفاض سعر الدولار في البنوك المصرية خلال الفترة الماضية.

وسجل سعر الدولار في مصر أعلى مستوى له خلال هذا العام، حيث سجل ارتفاعاً بنسبة تصل إلى 4.5% مقارنة بالعملات المنافسة، كاليورو والدولار الأسترالي ومع ارتفاع سعر الدولار في البنوك يرتفع سعر الدولار في السوق السوداء بحوالي 25 قرشا.

كما يتوقع خبراء أن يشهد سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة القادمة، وذلك بسبب اقتراب موسم الحج وعيد الأضحي المبارك وسباق التجار على تلبية متطلبات السوق خلال هذا الوقت، وعلى الرغم من هذا فقد أكدت التوقعات خلال الفترة الماضية أن ينخفض سعر الدولار، ومن المتوقع أن رجوع السعر ولكن بعد أن تنتهي هذه الفترة.

سعر الدولار في البنوك المصرية والسوق السوداء، حيث استطاع البنك المصري خلال الفترة الماضية أن ينجح في القضاء على السوق السوداء، وذلك بعد قرار تعويم الجنيه، حيث وصل الفارق بين سعر الدولار في البنوك وسعر الدولار في السوق السوداء إلى 10 قروش فقط، ليصل سعر الدولار في السوق السوداء 17.87 جنيه للشراء، و 17.93 للبيع وهذا الإنخفاض بسبب تراجع سعر صرف الدولار داخل البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنوك المصرية والسوق السوداء، يتابع موقع “مصر 365” سعر الدولار في البنوك المصرية والسوق السوداء، حيث سعر سجل الدولار اليوم انخفاضاً ملحوظاً في البنوك المصرية خلال تعاملات هذا اليوم، كما يشهد سعر الدولار ابتداء من منتصف شهر أبريل 2018 وحتى هذه اللحظة استقراراً نسبياً، وهذا يأتي بعد الإنخفاض المفاجئ الذي تعرض له سعر الدولار خلال شهر فبراير الماضي، حيث سجل خلال هذا التوقيت 16 جنيهاً وكان هذا تزامناً مع العطلة السنوية لل مصانع في الصين، وتعرض عملية الاستيراد إلى الركود التام.

وقد بدأت أسعار الدولار بالانخفاض في السوق السوداء، وهذا بسبب قرار البنك المركزي بشأن إلغاء الحد الأدنى للإيداع والسحب بالعملات الأجنبية، وهذا القرار سوف يؤدي إلى تداول العملة الصعبة داخل شركات الصرافة والبنوك، مما يسبب انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء في مصر.

كما شهدت أسعار الدولار في السوق السوداء ومكاتب الصرافة استقراراً ملحوظاً، وهذا ما منع العديد من شركات الصرافة من بيع الدولار وذلك للتغيرات المفاجئة التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي، وعدم استقرار أسعار العملات بالإضافة إلى تهديد عدد من المستوردين بوقف عملية الاستيراد وهذا بسبب قلة الدولار الأمريكي وأن هذا سوف يؤدي إلى ضرر كبير في سحب السلع الغذائية الرئيسية للشعب المصري.

وسجل سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية خلال الأسبوع الماضي ارتفاعاً بنسبة 20 قرشاَ، ليتخطى سعر الدولار أقصى قيمة له خلال هذا الشهر، ومن المتوقع أن يشهد الدولار الأمريكي في مصر والسوق السوداء خلال الفترة القادمة ارتفاعاً بسيطاً وذلك بسبب قرب موسم الحج حيث يزداد الإقبال على الدولار من قبل بعض المواطنين وهذا ما يؤدي إلى ارتفاعه بهذه القيمة.

اقرأ أيضاً: