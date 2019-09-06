سعر الدولار اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2019: أسعار الدولار بالبنوك والسوق السوداء

6 سبتمبر، 2019
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سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
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سعر الدولار اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2019 في مصر، تراجع سعر الدولار اليوم بشكل كبير في تعاملات أمس الخميس، حيث انخفض سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي بنحو 3 قروش ليُسجل الآن 16.43 جنيه للشراء و16.53 جنيه للبيع، وتراجع سعر الدولار بقيمة قرش واحد في بنك مصرف أبو ظبي لينخفض من سعر 16,54 جنيه للشراء إلى 16.53 للشراء، وتراجع سعر الدولار اليوم في بنك مصر والبنك الأهلي، مقابل الجنيه بقيمة 3 قروش، ليصل إلى 16.45 جنيه للشراء و16.56 جنيه للبيع.

جدير بالذكر أن حصيلة انخفاض سعر الدولار في البنك الأهلي منذ تعاملات أمس بلغت نحو 5 قروش.

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سعر الدولار اليوم

16.60
أقل سعر للبيع:

البنك الأهلي

16.53
أعلى سعر للشراء:

مصرف أبو ظبي

سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء

وسجل سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء 16.52 جنيه للشراء مقابل 16.57 جنيهاً للبيع.

الجدير بالذكر أن هناك تضييقات واسعة من جانب الحكومة المصرية، حيث قامت بالتضييق على تجار السوق السوداء أثناء الأشهر الماضية.

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سعر الدولار الآن

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية16.460016.5600
مصرف ابو ظبي16.530016.6300
البنك المصري الخليجي16.450016.5500
البنك الأهلي16.450016.5500
بنك البركة16.450016.5500
بنك الاسكندرية16.500016.6000
البنك العربي الافريقي16.440016.5400
البنك المركزي16.424016.5490
بنك مصر16.450016.5500
بنك بلوم مصر16.450016.5500
كريدي أجريكول16.440016.5400
بنك التعمير والإسكان16.510016.6100
بنك بيريوس16.440016.5400
المصرف المتحد16.440016.5400
البنك التجاري الدولي16.420016.5200
المصري لتنمية الورادات16.450016.5500
بنك المشرق16.450016.5500
المصرف العربي الدولي16.480016.5800
البنك الأهلي اليوناني16.460016.5600
بنك HSBC16.440016.5400
بنك سايب16.460016.5600

تقرير مصور عن أسعار الدولار اليوم.. بالفيديو

تنبيه: للوصول الينا من جوجل ، ابحث عنا بكلمة – “سعر الدولار 365″، تنبيه هام : بعض البنوك لا تعمل كما هو معلن في أيام الجمعة والسبت ، وبعضها لا يستمر في العمل حتى التاسعة “9” مساءاً كما هو متعارف في جميع البنوك ، لذلك ننصح حضراتكم باستخدام خدمة الخط الساخن للتأكد من مواعيد عمل البنوك : الخط الساخن للبنوك المصرية.

تحركات سعر الدولار منذ بداية عام 2019 وتوقعات سعر الدولار في الفترة المقبلة

بدأ سعر الدولار في التراجع بشكل تدريجي منذ بداية العام الحالي وعلى مدار الأسابيع الماضية ليسجل أقل قيمة له أمام الجنيه المصري في عام 2019 وتحديداً في منتصف شهر أبريل 2019، على عكس توقعات الشركات والمؤسسات المالية الكبرى التي توقعت ارتفاع كبير لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وحافظ سعر الدولار اليوم علي استقراره فى بنك مصر والبنك الأهلي اليوناني، وبنك التعمير والإسكان ، والبنك العربي الافريقي،  عند أسعار بداية التعاملات بقيمة 16.55 للشراء مقابل 16.65 للبيع.

وبدأ سعر الدولار اليوم في الانخفاض داخل تعاملات السوق السوداء، ويعود هذا الانخفاض بسبب القرار الصادر عن البنك المركزي المصري بإلغاء الحد الأدنى لعمليات الإيداع وعمليات السحب في العملات الأجنبية، وقد أثر هذا القرار  على سعر الدولار اليوم داخل شركات الصرافة المصرية، والبنوك العاملة داخل السوق المصري حيث ساهم هذا القرار بانخفاض سعر الدولار بالسوق السوداء في جمهورية مصر العربية.

سعر الدولار اليوم: توقعات سعر الدولار

وذكرت بعض التقارير والدراسات الاقتصادية أن استمرار صعود الجنيه مقابل الدولار لن يستمر طويلاً على عكس التوقعات الأخرى سالفة الذكر وأن سعر الدولار سوف يعاود ارتفاعه من جديد أمام الجنيه المصري في الربع الأخير من 2019 ليصل سعر الدولار إلى 18 جنيه مع بداية 2020.

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ويذكر أن خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية يوليو من العام 2019، حقق الجنيه المصري ارتفاعًا أمام سعر الدولار الأمريكي بقيمة تصل إلى 7.5%، وكان متوسط سعر الدولار بـ 16.5677 جنيه في نهاية يوليو الماضي، مقابل 17.9139 جنيه بداية يناير 2019.

ويهتم المواطن المصري بسعر صرف الدولار بشكل يومي، ومن أهم الأسباب التي تدفع المواطن المصري أن يتابع سعر الدولار، هو تأثير سعر صرف الدولار الأمريكي على جميع السلع المستوردة من الخارج، وكذلك تأثير سعر صرف الدولار على الوقود بمختلف أنواعه، إلى جانب اهتمام المصريين العاملين في الخارج بسعر صرف الدولار لتحويل أموالهم بالدولار إلى ذويهم في مصر.

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مصر 365 على أخبار جوجل
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‫27 تعليقات

  1. قلنا مرارا وتكرارا السوق الموازية وليست السوق السوداء ْ من فضلكم راجعوا تعليقاتي سابقا ، شكرا لكم

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  4. اهلا بك ، بالطبع من الواضح ان هذا خطأ غير مقصود ، نقوم بتحديث الموضوع يومياً ولذلك فقد نسينا سطر ، ولا نظن أن هذا يؤثر لثبات السعر 🙂 ، التحديث كان 9 مساء أمس.

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  8. تنبيه: معني تعويم الجنية المصري وسعر الدولار المتوقع بعد تعويم الجنية وهل يفيد الإقتصاد المصري وسعر الدولار في البنوك | مصر 365

  11. تحديث بداية اليوم الجمعة هو تحديث “نهاية” يوم الخميس ، وهذا ما عودنا عليه زوارنا الكرام ، وهذا ما تفعله كافة المواقع .

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  12. تنبيه: سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 2052016 بالسوق السوداء و الصرافات | مصر 365
  13. تنبيه: سعر الدولار اليوم الخميس 20-10-2016 في مصر الان بالصرافات والسوق السوداء | مصر 365
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