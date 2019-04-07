سعر الدولار اليوم الأحد 7 أبريل 2019 في البنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم الأحد 7 أبريل 2019، سعر الدولار اليوم من خلال متابعة موقع مصر 365 التحديث الدوري لـ سعر الدولار في مصر، سعر الدولار اليوم في الصرافات، حيث سجل سعر الدولار اليوم استقراراً ملحوظاً في معظم الأحيان، الجدير بالذكر أن “سعر الدولار” لم يشهد تغييرات ملفتة في سوق صرف العملات الأجنبية، في ظل هدوء الطلب على الدولار مع تزايد احتياطي النقد الأجنبي.
تنبيه: للوصول الينا من جوجل ، ابحث عنا بكلمة – “سعر الدولار 365″، تنبيه هام : بعض البنوك لا تعمل كما هو معلن في أيام الجمعة والسبت ، وبعضها لا يستمر في العمل حتى التاسعة “9” مساءاً كما هو متعارف في جميع البنوك ، لذلك ننصح حضراتكم باستخدام خدمة الخط الساخن للتأكد من مواعيد عمل البنوك : الخط الساخن للبنوك المصرية.
سعر الدولار اليوم
مصرف ابو ظبي
سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء
ارتفع سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الي 17.35 جنيه للشراء مقابل 17.40 جنيهاً للبيع.
الجدير بالذكر أن هناك تضييقات واسعة من جانب الحكومة المصرية، حيث قامت بالتضييق على تجار السوق السوداء أثناء الأشهر الماضية.
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر إيران للتنمية
|17.2700
|17.3700
|مصرف ابو ظبي
|17.2900
|17.3800
|البنك المصري الخليجي
|17.2800
|17.3800
|البنك الأهلي
|17.2600
|17.3600
|بنك البركة
|17.2800
|17.3800
|بنك الاسكندرية
|17.2600
|17.3600
|البنك العربي الافريقي
|17.2700
|17.3700
|البنك المركزي
|17.2580
|17.3910
|بنك مصر
|17.2600
|17.3600
|بنك بلوم مصر
|17.2700
|17.3700
|كريدي أجريكول
|17.2800
|17.3800
|بنك التعمير والإسكان
|17.2800
|17.3800
|بنك بيريوس
|17.2800
|17.3800
|بنك قناة السويس
|17.2800
|17.3800
|المصرف المتحد
|17.2600
|17.3600
|البنك التجاري الدولي
|17.2800
|17.3800
|المصري لتنمية الورادات
|17.2700
|17.3700
|بنك المشرق
|17.2800
|17.3800
|المصرف العربي الدولي
|17.2700
|17.3700
|البنك الأهلي اليوناني
|17.2800
|17.3800
|بنك HSBC
|17.2800
|17.3800
|بنك عودة
|17.2800
|17.3800
|بنك سايب
|17.2600
|17.3600
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سعر الدولار اليوم
سعر الدولار في البنوك المصرية والسوق السوداء، وذلك بعد أن استطاع البنك المصري خلال الفترة الماضية أن ينجح في تقليص دور السوق السوداء، وذلك بعد قرار تعويم الجنيه، حيث وصل الفارق بين سعر الدولار في البنوك وسعر الدولار في السوق السوداء إلى قرابة 5 قروش .
يعتمد سعر الدولار بناء على حركة البيع والشراء أو ما يسمى سياسة العرض والطلب، وتسعى الحكومة المصرية إلى السيطرة على أسواق الصرافة المصرية والقضاء على تجارة السوق السوداء للعملة، وذلك من خلال مباحث الأموال العامة التي تسعى بكل ما أوتيت من قوى إلى ترقب حركة سوق الصرافة المصرية وتتابع حركة البيع والشراء، والعمل على مداهمة أي مخالفات.
وقد بدأت أسعار الدولار بالانخفاض في السوق السوداء، وهذا بسبب قرار البنك المركزي بشأن إلغاء الحد الأدنى للإيداع والسحب بالعملات الأجنبية، وهذا القرار سوف يؤدي إلى تداول العملة الصعبة داخل شركات الصرافة والبنوك، مما يسبب انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء في مصر.
اسعار الدولار اليوم
تعد أسعار الدولار من أبرز الأشياء التي تهم المواطن المصري، وذلك لمجموعة من الأسباب، لعل أهمها، هو تأثير سعر الدولار على كافة السلع المستوردة وكذلك سعر البنزين والطاقة، مع قيام مجموعة كبيرة من المصريين العاملين بالخارج بعملية تحويل الأموال بالعملة الأمريكية إلى ذويهم بمصر، وبناءا عليه، يبحثون عن البنك صاحب السعر الأفضل بهدف تحويل الدولارات إلي نقود مصرية، لذلك سوف نستعرض لكم اليوم عبر المقالة، اسعار الدولار اليوم الثلاثاء ، في كافة البنوك المصرية مع التحديث المستمر لسعر العملة الأمريكية، عبر التحديثات المستمرة، التي ننقلها لكم عبر موقعنا.
ننقل لكم اسعار الدولار اليوم فى البنوك الحكومية المصرية وأيضا سعره في السوق السوداء، من المرتقب أن تكون هناك تحركات في سعر الدولار داخل الجهاز المصرفي المصري، مع توقع بتغييرات في سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، كما نتابع مع حضراتكم أخر المستجدات الخاصة بأسعار الدولار مقابل الجنية من حين لآخر، من خلال التحديثات اليومية التي ننقلها لكم عبر الموقع.
التعليقات
عليكم بالذهب
اين التعليق – رقم 16 – الخاص – صافكو ممصر
ولا علشان هى دى الحقيقة اللى حصلت – تم مسح التعليق – دى مؤامرة مزدوجه
تعليقك موجود ! لم نمسحه ..
البنك المركزى أسرع فى تعويم الجنيه صباح الخميس خوفآ من انهيار الدولار بنهاية الاسبوع
حيث ادت القرارات الرئاسية الاخيرة وقرارات جمعية المستوردين والغرف التجارية لخفض الدولار بالاسواق الموازية حتى وصل الى 12 جنيه يوم الاربعاء قبل التعويم – وكان منتظرآ ان ينخفض اكثر من ذلك ليصل الى 10 جنيهات فقط بنهاية الاسبوع – ولكن المركزى ومسئولى السياسات المالية لم يناموا ليلة الخميس وقرروا مفاجئة الاسواق صباح الخميس بقرار التعويم قبل انهيار الدولار بداية الاسبوع الجديد
وبالتالى هذا قرار متسرع جدا جدا – وبالتالى سترتفع الاسواق الموازية مرة اخرى وكذلك سترتفع اسعار العملات بالبنوك
نرجو التريث قليلا لنشاهد اثر القرارات الخاصة بتحجيم الاستيراد واثرها على السوق ولكن المركزى كان له رأى آخر
ندعو الله بالستر على شعب مصر خلال الفترة القصيرة القادمة
والله الموفق
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طالما محافظ البنك المركزى المصرى الهمام كثير الكلام خاصة حينما يردد باستمرار ان لا محيص من تخفيض قيمة الجنيه فماذا ينتظر من تجار العملةالا الاندفاع بجنون لشراء الدولار كالسيول فيعلو الدولار وينهار الجنيه ولا عزاء للجنيه ولا عزاء للمساكين من حملة الجنيه خاصة من محدوى الد خل واصحاب الودائع الصغيرة حيث تتهاوى بهم الى القاع فشكرا للمحافط اقصد اللا محافظ
دية اسعار أمن الدولة والمخابرات ومدير مكتب الرئيس واضح ان الدولة عملت هاك للموقع وبرضة بغباء لأن السع مازال قريب من 18 فكرونى بمشكلة السكر كل هيئات الدولة بتقول السكر موجود والاحتياطي يكفى لشهر فبراير تنزل السوبر ماركت يقولك مش موجود وبطلنا نجيب عشان الدولة بتعتقل اللى عندة كيس سكر أو اللى بيشرب شاى اكتر من نص معلقة باى باى موقع سعر الدولار 365 مصر عشان تم الاختراق وعموما عمرنا ما اعتمدنا على الصحافة والإعلام والمواقع يا جهابزة
من فضلك ، إحترامك لما نقدم من إحترامك لموقعنا ، لم ولن ننحاز سياسياً لأي طرف ، فقط نعرض السعر كما هو.
التضخم مصطلح إقتصادي يوضح إرتفاع المستوي العام للأسعار والخدمات مما يخفّض من قيمة العملة ، بمعني أبسط ، تقل القيمة الشرائية للأموال ، فما كانت تشترية الـ 100 جنية بعد التضخم تشترية الـ 500 جنية وهكذا .
وينتج التضخم نتيجة زيادة حجم النقود بالسوق عن السلع والخدمات المنتجة ، ولتخفيض معدل التضخم يجب حدوث تزان بين السلع والأموال وذلك يتم عن طريق زيادة إنتاج السلع وتقليل السيولة النقدية .
بجد انتوا معندكوش مصداقيه امبارح الصبح كتبتوا السعر نزل. والعصر كتبتوا زاد وكتبتوا ان الاخبار انه فيه زياده تانى. وبالليل كتبتوا انه انهار والمصيبه انكم غيرتم الكلام اللى كتبتوه العصر ان الاخبار انه فيه زياده وخليتوها ان الاخبار ان فيه هبوط.
اهلا استاذ شريف ، لك الحق في النقد بالفعل كان هناك خطأ والتوقع كان للهبوط ، ولذلك وجب علينا الإعتذار لكم .
إلى اداره الموقع الموقرة هل يعقل أن ننشر أسعار الدولار عن يوم الجمعه الذي لم يطلع نهاره حتى الآن الساعه الان الثانيه صباحا…!!! نرجو الدقه لأن هناك من يتابع ويعتمد على ما تنشرونه
تحديث بداية اليوم الجمعة هو تحديث “نهاية” يوم الخميس ، وهذا ما عودنا عليه زوارنا الكرام ، وهذا ما تفعله كافة المواقع .
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كما زادت أسعار كل شئ باﻷسواق
ربما هناك إجراءات من البنك المركزي ، لكن لا يمكن لأحد أن يتوقع.
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طيب ممكن اعرف الناس الموثوق فيهم لبيع وشراء الدولار بالشرقيه ،ممكن على الخاص
لا نرشد أحداً او ننشر أسماء تجار أو متداولين ، فقط ننشر السعر كخدمة للزوار ..
كل سنه وانتم طيبين
شكرا اسعار دقيقة جدا
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