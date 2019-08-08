سعر الدولار اليوم الخميس 8 أغسطس 2019: أسعار الدولار بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن

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سعر الدولار اليوم الخميس 8 أغسطس 2019، ارتفع سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية بقيمة قرش واحد ، ليسجل متوسط سعر الدولار اليوم 16.495 جنيهاً للشراء و 16.595 جنيهاً للبيع، وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر 16.51 جنيه للشراء مقابل 16.61 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار اليوم 16.52 جنيه للشراء في بنك واحد فقط و 16.61 جنيه للبيع بعدما هبط فى بنوك “بلوم ومصر إيران للتنمية وعودة والتنمية الصناعية والبنك الزراعي المصري وبنك الاستثمار العربي”.

وتراجع سعر الدولار اليوم في بنك البركة بقيمة قرش ليصل 16.50 جنيه للشراء و16.60 جنيه للبيع، وتراجع أيضاً سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول والمصري الخليجي والمشرق نحو قرشين، والعربي الأفريقي والتعمير والإسكان بقيمة قرش واحد ليسجل 16.50 جنيه للشراء و16.60 جنيه للبيع بينما ارتفع الدولار بقيمة قرش واحد فقط في بنك بيريوس ليسجل قيمة 16.52 جم

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ويذكر أن خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية يوليو من العام 2019، حقق الجنيه المصري ارتفاعًا أمام سعر الدولار الأمريكي بقيمة تصل إلى 7.5%، وكان متوسط سعر الدولار بـ 16.5677 جنيه في نهاية يوليو الماضي، مقابل 17.9139 جنيه بداية يناير 2019.

تنبيه: للوصول الينا من جوجل ، ابحث عنا بكلمة – “سعر الدولار 365″، تنبيه هام : بعض البنوك لا تعمل كما هو معلن في أيام الجمعة والسبت ، وبعضها لا يستمر في العمل حتى التاسعة “9” مساءاً كما هو متعارف في جميع البنوك ، لذلك ننصح حضراتكم باستخدام خدمة الخط الساخن للتأكد من مواعيد عمل البنوك : الخط الساخن للبنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم

تحديث سعر الدولار اليوم فى البنوك و متابعة لكافة تحركات سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، جدول يضم سعر الدولار اليوم في كل البنوك محدث باستمرار من البنوك مباشرة، فور أي تغيير في سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر.

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16.58 أقل سعر للبيع : بنك الأسكندرية 16.52 أعلى سعر للشراء: بنك بيريوس

سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء

وسجل سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء 16.52 جنيه للشراء مقابل 16.57 جنيهاً للبيع.

الجدير بالذكر أن هناك تضييقات واسعة من جانب الحكومة المصرية، حيث قامت بالتضييق على تجار السوق السوداء أثناء الأشهر الماضية.

سعر الدولار اليوم: توقعات سعر الدولار .. الرأي والرأي الآخر

وذكرت بعض التقارير والدراسات الاقتصادية أن استمرار صعود الجنيه مقابل الدولار لن يستمر طويلاً على عكس التوقعات الأخرى سالفة الذكر وأن سعر الدولار سوف يعاود ارتفاعه من جديد أمام الجنيه المصري في الربع الأخير من 2019 ليصل سعر الدولار إلى 18 جنيه مع بداية 2020.

وعن توقعات سعر الدولار فهناك العديد من خبراء الاقتصاد أعلنوا استمرار تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري خاصةً تزامناً مع بطولة الأمم الأفريقية المقامة على أرض مصر، حيث تنتعش السياحة خلال هذه الفترة بسبب قدوم الجماهير الأفريقية لتشجيع منتخباتهم الوطنية، إلى جانب العديد من الأسباب الاقتصادية التي تصب في مصلحة الجنيه المصري.

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سعر الدولار الآن

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 16.5000 16.6000 البنك المصري الخليجي 16.5100 16.6100 البنك الأهلي 16.5100 16.6100 بنك البركة 16.5100 16.6100 بنك الاسكندرية 16.4900 16.5900 البنك العربي الافريقي 16.5000 16.6000 البنك المركزي 16.4890 16.6180 بنك مصر 16.5100 16.6100 بنك بلوم مصر 16.5000 16.6000 كريدي أجريكول 16.5000 16.6000 بنك التعمير والإسكان 16.4900 16.5900 بنك بيريوس 16.5200 16.6200 المصرف المتحد 16.4900 16.5900 البنك التجاري الدولي 16.4900 16.5900 المصري لتنمية الورادات 16.5100 16.6100 بنك المشرق 16.5200 16.6200 البنك الأهلي اليوناني 16.5000 16.6000 بنك HSBC 16.5100 16.6100 بنك عودة 16.5200 16.6200

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تحركات سعر الدولار منذ بداية عام 2019 وتوقعات سعر الدولار في الفترة المقبلة

بدأ سعر الدولار في التراجع بشكل تدريجي منذ بداية العام الحالي وعلى مدار الأسابيع الماضية ليسجل أقل قيمة له أمام الجنيه المصري في عام 2019 وتحديداً في منتصف شهر أبريل 2019، على عكس توقعات الشركات والمؤسسات المالية الكبرى التي توقعت ارتفاع كبير لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وحافظ سعر الدولار اليوم علي استقراره فى بنك مصر والبنك الأهلي اليوناني، وبنك التعمير والاسكان ، والبنك العربي الافريقي، عند أسعار بداية التعاملات بقيمة 16.55 للشراء مقابل 16.65 للبيع.

وبدأ سعر الدولار اليوم في الانخفاض داخل تعاملات السوق السوداء، ويعود هذا الانخفاض بسبب القرار الصادر عن البنك المركزي المصري بإلغاء الحد الأدنى لعمليات الإيداع وعمليات السحب في العملات الأجنبية، وقد أثر هذا القرار على سعر الدولار اليوم داخل شركات الصرافة المصرية، والبنوك العاملة داخل السوق المصري حيث ساهم هذا القرار بانخفاض سعر الدولار بالسوق السوداء في جمهورية مصر العربية.

ويهتم المواطن المصري بسعر صرف الدولار بشكل يومي، ومن أهم الأسباب التي تدفع المواطن المصري أن يتابع سعر الدولار، هو تأثير سعر صرف الدولار الأمريكي على جميع السلع المستوردة من الخارج، وكذلك تأثير سعر صرف الدولار على الوقود بمختلف أنواعه، إلى جانب اهتمام المصريين العاملين في الخارج بسعر صرف الدولار لتحويل أموالهم بالدولار إلى ذويهم في مصر.