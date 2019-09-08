سعر الدولار اليوم الأحد 8 سبتمبر 2019: أسعار الدولار بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الدولار اليوم الأحد 8 سبتمبر 2019 في مصر، تراجع سعر الدولار اليوم بشكل كبير في ختام الأسبوع في البنوك والسوق السوداء، حيث انخفض سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي بنحو 3 قروش ليُسجل الآن 16.43 جنيه للشراء و16.53 جنيه للبيع، وتراجع سعر الدولار بقيمة قرش واحد في بنك مصرف أبو ظبي لينخفض من سعر 16,54 جنيه للشراء إلى 16.53 للشراء، وتراجع سعر الدولار اليوم في بنك مصر والبنك الأهلي، مقابل الجنيه بقيمة 3 قروش، ليصل إلى 16.45 جنيه للشراء و16.56 جنيه للبيع.

تنبيه: للوصول الينا من جوجل ، ابحث عنا بكلمة – “سعر الدولار 365″، تنبيه هام : بعض البنوك لا تعمل كما هو معلن في أيام الجمعة والسبت ، وبعضها لا يستمر في العمل حتى التاسعة “9” مساءاً كما هو متعارف في جميع البنوك ، لذلك ننصح حضراتكم باستخدام خدمة الخط الساخن للتأكد من مواعيد عمل البنوك : الخط الساخن للبنوك المصرية.

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سعر الدولار اليوم

16.60 أقل سعر للبيع : البنك الأهلي 16.53 أعلى سعر للشراء: مصرف أبو ظبي

سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء

وسجل سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء 16.50 جنيه للشراء مقابل 16.50 جنيهاً للبيع.

الجدير بالذكر أن هناك تضييقات واسعة من جانب الحكومة المصرية، حيث قامت بالتضييق على تجار السوق السوداء أثناء الأشهر الماضية.

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سعر الدولار الآن

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 16.4600 16.5600 مصرف ابو ظبي 16.5300 16.6300 البنك المصري الخليجي 16.4500 16.5500 البنك الأهلي 16.4500 16.5500 بنك البركة 16.4500 16.5500 البنك العربي الافريقي 16.4400 16.5400 البنك المركزي 16.4240 16.5490 بنك مصر 16.4500 16.5500 بنك بلوم مصر 16.4500 16.5500 كريدي أجريكول 16.4400 16.5400 بنك بيريوس 16.4400 16.5400 المصرف المتحد 16.4400 16.5400 البنك التجاري الدولي 16.4200 16.5200 المصري لتنمية الورادات 16.4500 16.5500 بنك المشرق 16.4500 16.5500 المصرف العربي الدولي 16.4800 16.5800 البنك الأهلي اليوناني 16.4600 16.5600 بنك HSBC 16.4400 16.5400 بنك سايب 16.4600 16.5600

تحركات سعر الدولار منذ بداية عام 2019 وتوقعات سعر الدولار في الفترة المقبلة

بدأ سعر الدولار في التراجع بشكل تدريجي منذ بداية العام الحالي وعلى مدار الأسابيع الماضية ليسجل أقل قيمة له أمام الجنيه المصري في عام 2019 وتحديداً في منتصف شهر أبريل 2019، على عكس توقعات الشركات والمؤسسات المالية الكبرى التي توقعت ارتفاع كبير لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وحافظ سعر الدولار اليوم علي استقراره فى بنك مصر والبنك الأهلي اليوناني، وبنك التعمير والإسكان ، والبنك العربي الافريقي، عند أسعار بداية التعاملات بقيمة 16.55 للشراء مقابل 16.65 للبيع.

وبدأ سعر الدولار اليوم في الانخفاض داخل تعاملات السوق السوداء، ويعود هذا الانخفاض بسبب القرار الصادر عن البنك المركزي المصري بإلغاء الحد الأدنى لعمليات الإيداع وعمليات السحب في العملات الأجنبية، وقد أثر هذا القرار على سعر الدولار اليوم داخل شركات الصرافة المصرية، والبنوك العاملة داخل السوق المصري حيث ساهم هذا القرار بانخفاض سعر الدولار بالسوق السوداء في جمهورية مصر العربية.

سعر الدولار اليوم: توقعات سعر الدولار

وذكرت بعض التقارير والدراسات الاقتصادية أن استمرار صعود الجنيه مقابل الدولار لن يستمر طويلاً على عكس التوقعات الأخرى سالفة الذكر وأن سعر الدولار سوف يعاود ارتفاعه من جديد أمام الجنيه المصري في الربع الأخير من 2019 ليصل سعر الدولار إلى 18 جنيه مع بداية 2020.

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ويذكر أن خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية يوليو من العام 2019، حقق الجنيه المصري ارتفاعًا أمام سعر الدولار الأمريكي بقيمة تصل إلى 7.5%، وكان متوسط سعر الدولار بـ 16.5677 جنيه في نهاية يوليو الماضي، مقابل 17.9139 جنيه بداية يناير 2019.

ويهتم المواطن المصري بسعر صرف الدولار بشكل يومي، ومن أهم الأسباب التي تدفع المواطن المصري أن يتابع سعر الدولار، هو تأثير سعر صرف الدولار الأمريكي على جميع السلع المستوردة من الخارج، وكذلك تأثير سعر صرف الدولار على الوقود بمختلف أنواعه، إلى جانب اهتمام المصريين العاملين في الخارج بسعر صرف الدولار لتحويل أموالهم بالدولار إلى ذويهم في مصر.