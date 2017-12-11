سعر الدولار اليوم فى مصر بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الدولار اليوم فى مصر بالبنوك والسوق السوداء
سعر الدولار

سعر الدولار اليوم فى مصر بالبنوك و السوق السوداء، نقدم لحضراتكم تغطية مستمرة لـ سعر الدولار من خلال جدول محدث لحظيا من البنوك مباشرة، ومتابعة لحظية لأي تغيير يحدث خلال تعاملات السوق السوداء والصرافات.

هذا وقد شهد سعر الدولار عدة ارتفاعات متتالية خلال الفترة القليلة الماضية حيث ارتفع سعر الدولار من متوسط 17.60 إلى 17.80 مقابل الجنيه، حيث ارتفع سعر الدولار بقيمة 20 قرشاً تقريباً، حيث ازداد الطلب بشكل ملحوظ علي الدولار الأمريكي مع بداية شهر ديسمبر مما تسبب في ارتفاع سعر الدولار .

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17.74
أفضل بنك تشتري منه الآن:

بنك قطر الوطني

17.79
أفضل بنك تبيع له الآن:

البنك الأهلي المتحد

اما عن اسعار الدولار في السوق السوداء فقد سجل 17,84 جنيها للشراء مقابل 17,94 جنيها للبيع .

سعر الدولار اليوم، بكافة البنوك العاملة في مصر محدث لحظياً.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية17.750017.8500
مصرف ابو ظبي17.770017.8700
البنك الأهلي17.690017.7900
بنك البركة17.760017.8600
بنك القاهرة17.750017.8500
بنك الاسكندرية17.760017.8600
البنك العربي الافريقي17.720017.8200
البنك المركزي17.754417.8544
بنك مصر17.690017.7900
بنك بلوم مصر17.770017.8700
كريدي أجريكول17.780017.8800
بنك التعمير والإسكان17.790017.8900
بنك بيريوس17.780017.8800
المصرف المتحد17.750017.8500
البنك التجاري الدولي17.750017.8500
المصري لتنمية الورادات17.670017.7700
البنك الأهلي المتحد17.790017.8900
بنك المشرق17.790017.8900
بنك الاستثمار العربي17.750017.8500
البنك الأهلي اليوناني17.740017.8400
بنك HSBC17.770017.8700
بنك سايب17.780017.8800

سعر الدولار اليوم فى مصر

سعر الدولار اليوم مصر، هذا وقد جاءت حركة أسعار الدولار في العديد من البنوك في مصر حركة بطيئة بشكل ملحوظ، ويترقب الخبراء رواج في سعر الدولار خلال تعاملاته أمام الجنيه المصري في الفترة المقبلة، سجل سعر الدولار اليوم في أخر تحديثات البنك الأهلي المصري سعر استقراراً ملحوظ وقد بلغ سعر الدولار استقرار في أغلب البنوك الحكومية والبنوك المصرية في مصر وكانت الفروق بين كل بنك وبنك آخر فروق طفيفة ما بين قرش و ثلاثة قروش.

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