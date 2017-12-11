سعر الدولار اليوم فى مصر بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الدولار اليوم فى مصر بالبنوك و السوق السوداء، نقدم لحضراتكم تغطية مستمرة لـ سعر الدولار من خلال جدول محدث لحظيا من البنوك مباشرة، ومتابعة لحظية لأي تغيير يحدث خلال تعاملات السوق السوداء والصرافات.

هذا وقد شهد سعر الدولار عدة ارتفاعات متتالية خلال الفترة القليلة الماضية حيث ارتفع سعر الدولار من متوسط 17.60 إلى 17.80 مقابل الجنيه، حيث ارتفع سعر الدولار بقيمة 20 قرشاً تقريباً، حيث ازداد الطلب بشكل ملحوظ علي الدولار الأمريكي مع بداية شهر ديسمبر مما تسبب في ارتفاع سعر الدولار .

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تنبيه: وصلت إلينا من خلال جوجل في الأغلب، في المرة المقبلة ربما لا نكون متواجدين، ابحث عنا بكلمة – “سعر الدولار مصر 365” ، أو قم بالدخول مباشرة إلي Misr365.com .

17.74 أفضل بنك تشتري منه الآن : بنك قطر الوطني 17.79 أفضل بنك تبيع له الآن : البنك الأهلي المتحد

اما عن اسعار الدولار في السوق السوداء فقد سجل 17,84 جنيها للشراء مقابل 17,94 جنيها للبيع .

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سعر الدولار اليوم، بكافة البنوك العاملة في مصر محدث لحظياً.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.7500 17.8500 مصرف ابو ظبي 17.7700 17.8700 البنك الأهلي 17.6900 17.7900 بنك البركة 17.7600 17.8600 بنك القاهرة 17.7500 17.8500 بنك الاسكندرية 17.7600 17.8600 البنك العربي الافريقي 17.7200 17.8200 البنك المركزي 17.7544 17.8544 بنك مصر 17.6900 17.7900 بنك بلوم مصر 17.7700 17.8700 كريدي أجريكول 17.7800 17.8800 بنك التعمير والإسكان 17.7900 17.8900 بنك بيريوس 17.7800 17.8800 المصرف المتحد 17.7500 17.8500 البنك التجاري الدولي 17.7500 17.8500 المصري لتنمية الورادات 17.6700 17.7700 البنك الأهلي المتحد 17.7900 17.8900 بنك المشرق 17.7900 17.8900 بنك الاستثمار العربي 17.7500 17.8500 البنك الأهلي اليوناني 17.7400 17.8400 بنك HSBC 17.7700 17.8700 بنك سايب 17.7800 17.8800

سعر الدولار اليوم فى مصر

سعر الدولار اليوم مصر، هذا وقد جاءت حركة أسعار الدولار في العديد من البنوك في مصر حركة بطيئة بشكل ملحوظ، ويترقب الخبراء رواج في سعر الدولار خلال تعاملاته أمام الجنيه المصري في الفترة المقبلة، سجل سعر الدولار اليوم في أخر تحديثات البنك الأهلي المصري سعر استقراراً ملحوظ وقد بلغ سعر الدولار استقرار في أغلب البنوك الحكومية والبنوك المصرية في مصر وكانت الفروق بين كل بنك وبنك آخر فروق طفيفة ما بين قرش و ثلاثة قروش.

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