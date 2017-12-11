سعر الدولار اليوم فى مصر بالبنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم فى مصر بالبنوك و السوق السوداء، نقدم لحضراتكم تغطية مستمرة لـ سعر الدولار من خلال جدول محدث لحظيا من البنوك مباشرة، ومتابعة لحظية لأي تغيير يحدث خلال تعاملات السوق السوداء والصرافات.
هذا وقد شهد سعر الدولار عدة ارتفاعات متتالية خلال الفترة القليلة الماضية حيث ارتفع سعر الدولار من متوسط 17.60 إلى 17.80 مقابل الجنيه، حيث ارتفع سعر الدولار بقيمة 20 قرشاً تقريباً، حيث ازداد الطلب بشكل ملحوظ علي الدولار الأمريكي مع بداية شهر ديسمبر مما تسبب في ارتفاع سعر الدولار .
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بنك قطر الوطني
البنك الأهلي المتحد
اما عن اسعار الدولار في السوق السوداء فقد سجل 17,84 جنيها للشراء مقابل 17,94 جنيها للبيع .
سعر الدولار اليوم، بكافة البنوك العاملة في مصر محدث لحظياً.
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر إيران للتنمية
|17.7500
|17.8500
|مصرف ابو ظبي
|17.7700
|17.8700
|البنك الأهلي
|17.6900
|17.7900
|بنك البركة
|17.7600
|17.8600
|بنك القاهرة
|17.7500
|17.8500
|بنك الاسكندرية
|17.7600
|17.8600
|البنك العربي الافريقي
|17.7200
|17.8200
|البنك المركزي
|17.7544
|17.8544
|بنك مصر
|17.6900
|17.7900
|بنك بلوم مصر
|17.7700
|17.8700
|كريدي أجريكول
|17.7800
|17.8800
|بنك التعمير والإسكان
|17.7900
|17.8900
|بنك بيريوس
|17.7800
|17.8800
|المصرف المتحد
|17.7500
|17.8500
|البنك التجاري الدولي
|17.7500
|17.8500
|المصري لتنمية الورادات
|17.6700
|17.7700
|البنك الأهلي المتحد
|17.7900
|17.8900
|بنك المشرق
|17.7900
|17.8900
|بنك الاستثمار العربي
|17.7500
|17.8500
|البنك الأهلي اليوناني
|17.7400
|17.8400
|بنك HSBC
|17.7700
|17.8700
|بنك سايب
|17.7800
|17.8800
سعر الدولار اليوم فى مصر
سعر الدولار اليوم مصر، هذا وقد جاءت حركة أسعار الدولار في العديد من البنوك في مصر حركة بطيئة بشكل ملحوظ، ويترقب الخبراء رواج في سعر الدولار خلال تعاملاته أمام الجنيه المصري في الفترة المقبلة، سجل سعر الدولار اليوم في أخر تحديثات البنك الأهلي المصري سعر استقراراً ملحوظ وقد بلغ سعر الدولار استقرار في أغلب البنوك الحكومية والبنوك المصرية في مصر وكانت الفروق بين كل بنك وبنك آخر فروق طفيفة ما بين قرش و ثلاثة قروش.
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